Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ и обмен пленными и поблагодарил Трампа за дипломатическое участие

Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Обмен и прекращение огня

"Сегодня (8 мая. - Ред.) в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена", – сказал президент.

Дипломатическое участие США

Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команду за результативное дипломатическое участие.

"Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский отметил, что "на днях было много обращений и сигналов по конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями".

"Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно освобождения военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - заявил.

Напомним, что 8 мая президент США Дональда Трампа заявил,что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

