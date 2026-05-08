Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ и обмен пленными и поблагодарил Трампа за дипломатическое участие

Президент Владимир Зеленский

Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Обмен и прекращение огня

"Сегодня (8 мая. - Ред.) в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена", – сказал президент.

Дипломатическое участие США

Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команду за результативное дипломатическое участие.

"Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский отметил, что "на днях было много обращений и сигналов по конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями".

"Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно освобождения военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - заявил.

Напомним, что 8 мая президент США Дональда Трампа заявил,что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Зеленский Владимир (24186) обмен (1518) пленные (2286) прекращения огня (438)
Топ комментарии
+24
Таки прогнувся, а як же дзеркальні дії...
08.05.2026 21:38 Ответить
+21
А десятки загиблих тільки в один день "перемир'я Зеленського" - та й *** з ними, так?
08.05.2026 21:43 Ответить
+20
Послав бог президента...
Не лох, кажете...
08.05.2026 21:38 Ответить
Правильніше - дешевий звіздобол України
08.05.2026 22:48 Ответить
такі прислухались і не поїхали, відмовились в останній момент!
08.05.2026 23:23 Ответить
Дурной зебоба просто ********* и объявил перемирие на которые все наложили. ***** поступил умнее, подключил к инициативе трампону. Зебоба не смог отказать. В этом главное отличие тупого клоуна от диктатора.
08.05.2026 22:50 Ответить
Володя нельзя благодарить собаку которая отменила военную помощь Украине разваливает НАТО и ЕС и стелит красную дорожку перед террористом... Её надо ругать последними словами из лексикона пьяного сапожника!
08.05.2026 22:59 Ответить
Вонючее ссыкливое зеленое дерьмо. Из любой выигрышной ситуации это чмо выйдет проигравшим.
08.05.2026 23:09 Ответить
Кожен народ заслуговує на ту владу і такий держменеджмент, які актуально має. Всі 35 років - тотальна закономірність.
08.05.2026 23:36 Ответить
виття з боліт чути аж на цензорі..
09.05.2026 00:01 Ответить
шмата
09.05.2026 00:03 Ответить
Це найкраще з того що могло статися - 1) повернення 1000 наших з полону; 2) видача кацапам 1000 полоненних з наших таборів що суттєво зменшить наші витрати на їх утримання. А парад "побєдобєсія" потрібно сприймати як блюзнірське шоу *****. Хай тішиться. Жодна цивілізована країна таких парадів не проводить. Ну от стоятиме ***** на мавзолеї пасивного підараса який здох від нейросифілісу ще в 1924 і прийматиме парад "перемоги" яка стала можливою лише завдяки лендлізу і гігантським втратам війська під бездарним командуванням... Це публічна ганьба - країна в 28 разів територіально більша не змогла за 12 років безперервних військових дій, з яких 6 років повномасштабного вторгнення, зламати спротив України яка в 28 разів менша за агресора... В мирний час парад мав демонстувати військову могутність і залякувати потенційних нападників. А тепер що? Обісралися, програють війну проти слабшого противника на якого напали і тупо продовжують лякати "побєдобєсієм". Та ще й тепер їм "блазень" з сусіідньої країни видає указ-дозвіл на проведення цього параду...
09.05.2026 00:16 Ответить
в якому місті вони програють?
09.05.2026 03:02 Ответить
Оманський оголосив перемир'я 6 травня. Його шеф Прутін показово вбив та поранив після цього сотні українців. Оманський зробив вигляд що нічого він не казав і нічого не трапилось. Бо слова танцора Вови на вечірках у Прутіна та Патрушева нічого не варті.

Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Таким чином Прутін показує що території бувшого СРСР належать йому і він єдиний хто "рішає" бо він альфасамець. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена. Для цього його і поставили Президентом України.
09.05.2026 01:02 Ответить
******** хрипатий щось разхухорився неначе Україна під його мудрим керівництвом вже в кроці від перемоги. Яка гидота.
09.05.2026 01:11 Ответить
ТРАМПА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ !) МЫ ГОТОВЫ СТАТЬ 51 ШТАТОМ США !)
09.05.2026 02:36 Ответить
ТРАМП ДАЙ ПРИВСЕЛЮДНО НАРОДУ УКРАИНЫ КАЗНИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ БЛИЗКИХ АЛЧНЫХ !!!
09.05.2026 02:39 Ответить
