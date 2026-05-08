Даже имитационной попытки остановить огонь на фронте со стороны РФ не было, - Зеленский

Россия не прекратила огонь: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжила штурмы и обстрелы на фронте.

"В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего - на Славянском направлении.

Также нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых громад", - говорится в сообщении.

Все это, по словам президента, свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте.

"Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется. Слава Украине!" - подытожил он.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Топ комментарии
+17
що, не кажіть, справжній зе!лідар!
нічого від нього не сховаєш.
все знає.
про міндіча не знає.
08.05.2026 08:15 Ответить
+6
Пока квартал керуе Украиной путин не остановится никогда.
08.05.2026 08:36 Ответить
+5
Завтра дадуть провести парад, а 10го влуплять масованим по Києву. Нє, ну в принцпі самі вибрали оце
08.05.2026 08:33 Ответить
08.05.2026 08:15 Ответить
Так. А блогери-патріоти, нацдружини і їх лідери до цього часу не встановили хто такий загадковий Вова на плівках міндіча.
08.05.2026 11:59 Ответить
Власне, що заважає завтра влаштувати "двіжуху", як і у інший звичайний день?
08.05.2026 08:31 Ответить
08.05.2026 08:33 Ответить
Нє це по прінципу це коли дивишся якусь люту діч на ютубе, но іронічно говориш, ну в принципі я ж сам плачу за інтернет
08.05.2026 08:37 Ответить
Бить ілі нє бить? Вот в чьом вапрос?
08.05.2026 08:32 Ответить
08.05.2026 08:36 Ответить
Яка глибока думка! Звідки ти, філософ болотний? Кого ж нам треба, щоб ***** зупинилось? І як це зробити?
08.05.2026 08:59 Ответить
Вони в не обіцяли.
Вовошка не може закінчити війну
Може час йти, як обіцяв
08.05.2026 08:41 Ответить
Вождь не може бросить своє плем'я
08.05.2026 08:52 Ответить
Коли необхідно вилітати дронам на парад, щоб не запізнитися і не відстати від основної групи
08.05.2026 08:56 Ответить
а ти у відповідь свою імітацію бомбардування "червивої площі" покажи, "рассмєши коміка/путіна"

потім не забудь вибачитися, це тобі не європейські партнери
08.05.2026 09:04 Ответить
удар по параду буде 100 %.путіну вже нема підстав виправдати цю війну крім провокацій - а зеля ручна кремлівська мавпа цьому підігрує.
08.05.2026 09:57 Ответить
Росіяни мирні люди..Викладіть тут його заяви 2019 року про те,що він все розрулить ...
08.05.2026 13:05 Ответить
Оманський капітан очевидність. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень.
08.05.2026 14:45 Ответить
 
 