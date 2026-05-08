Даже имитационной попытки остановить огонь на фронте со стороны РФ не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжила штурмы и обстрелы на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего - на Славянском направлении.

Также нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых громад", - говорится в сообщении.

Все это, по словам президента, свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте.

"Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется. Слава Украине!" - подытожил он.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

