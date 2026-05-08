Даже имитационной попытки остановить огонь на фронте со стороны РФ не было, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжила штурмы и обстрелы на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В течение прошлой ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего - на Славянском направлении.
Также нанесли более 850 ударов дронами различных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых громад", - говорится в сообщении.
Все это, по словам президента, свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте.
"Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется. Слава Украине!" - подытожил он.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
нічого від нього не сховаєш.
все знає.
про міндіча не знає.
Вовошка не може закінчити війну
Може час йти, як обіцяв
потім не забудь вибачитися, це тобі не європейські партнери