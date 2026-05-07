РФ обвинила Армению в "предоставлении трибуны" Зеленскому на саммите ЕС и отозвала посла
Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении в Москве Гургена Арсеняна и сообщило ему "о категорической неприемлемости предоставления трибуны" президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита 4 мая.
Об этом говорится в заявлении российского МИД, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения РФ
Там говорят, что во время выступления были "озвучены террористические угрозы в адрес России".
В ведомстве назвали украинского президента Владимира Зеленского "главарем киевского нацистского режима" и выразили возмущение тем, что официальный Ереван не осудил, по их мнению, "вопиющее поведение" лидера. МИД РФ назвал это "несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений".
Предыстория
- 4 мая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский прокомментировал изменение формата парада 9 мая в Москве, заявив, что там боятся возможного пролета украинских беспилотников.
- 7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ в том, что касается войны в Украине.
