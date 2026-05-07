2 879 17

РФ обвинила Армению в "предоставлении трибуны" Зеленскому на саммите ЕС и отозвала посла

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении в Москве Гургена Арсеняна и сообщило ему "о категорической неприемлемости предоставления трибуны" президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита 4 мая.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения РФ

Там говорят, что во время выступления были "озвучены террористические угрозы в адрес России".

В ведомстве назвали украинского президента Владимира Зеленского "главарем киевского нацистского режима" и выразили возмущение тем, что официальный Ереван не осудил, по их мнению, "вопиющее поведение" лидера. МИД РФ назвал это "несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений".

Предыстория

  • 4 мая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский прокомментировал изменение формата парада 9 мая в Москве, заявив, что там боятся возможного пролета украинских беспилотников.
  • 7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ в том, что касается войны в Украине.

07.05.2026 22:47
07.05.2026 22:55
Ще треба додати, країна де герб царський, прапор власівський, а комуністи хрестяться
07.05.2026 23:04
Мандраж.... Оце підгорає!!!
07.05.2026 22:44
фіцо буде передавати ЗЄліну маляву путі до параду чи після ?

як після, то малява може часом згоріти на мавзолеї.
ЗЄля лох знову щось протупив

08.05.2026 02:06
Хай той москалик так не переймається, навіщо нам таке робити? Розпиляти гівно над гівном- ну який з того сенс?
07.05.2026 23:04
По собі рівняють...
08.05.2026 05:42
Нехай кацапське МЗС набере повен рот гівна в плюне в Пашиняна.
07.05.2026 22:50
як по мну "борьба нанайських мальчегов!" та шоб ормянє, поряд з винахідникими коньяка, українського борщу, полтавських галушок, чиїхось там пельмєньов,...... пляс купи грузинських блюд втратили ще й титул основатєлєй "руцкій водка"? та ну на! та нікада! ))
07.05.2026 22:51
Хоч би вже методички поміняли... Нічого нового не можуть придумати.
07.05.2026 22:52
і ваабщє, Єрєван на декілка днів став новим Мюнхеном для распоясавшихся неонаццськіх молодчіков

рєшилі жьостко атвєтіть паслу за те що біля 50 країн зустрічі в Єревані жьостко послали рашку, не запросивши її.
08.05.2026 02:02
Ще треба додати, країна де герб царський, прапор власівський, а комуністи хрестяться
07.05.2026 23:04
Де не герб, а зварена в окропі курка-мутант!😉🤣✌️
08.05.2026 06:01
Ох і кацапи. Ну кругом та на всіх накидають лайна. В питаннях деструктива, провокацій та маніпуляцій талановите плем'я. Нічого не скажеш. Абсолютне зло.
07.05.2026 23:01
московити ну яке ж ви збиткове біосміття йооопппп
07.05.2026 23:05
Ваша трибуна на Мавзолеї, людоподібні.
07.05.2026 23:13
Путька грає роль так само, як ZEльц. Дурять довірливих лохів. Вже он Фіцко пуйлу маляву повезе від Алєкса. Гундосого. Загралися, тварі.
08.05.2026 01:19
Истерят рашисты. Абыдна им, панимаишь, что армяне послали ********* вслед засруцким кораблем и наплевали плешивому на гребень. Теперь армян запишут в компанию к русофобам, предателям, фашистам и холуев евронацистов. Ну что, ожидаемо, погнали армяне сруцкимир сцаными тряпками.
08.05.2026 04:57
 
 