Армения не является союзником России в вопросе Украины, - Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе войны в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается визита президента Украины, я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России в вопросе Украины", - отметил премьер Армении.

Читайте также: Нефтяную инфраструктуру РФ атаковали СБС в Перми, — командующий Мадяр

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Известно, что во время встречи они обсуждали опыт Украины в сфере дронов.

Пашинян также заявил Путину, что не поедет в Москву на парад 9 мая.

Читайте: Кремль усилил охрану Путина из-за "угрозы со стороны Украины", - Песков