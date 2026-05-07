Армения не является союзником России в вопросе Украины, - Пашинян
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в вопросе войны в Украине.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.
Подробности
"Что касается визита президента Украины, я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России в вопросе Украины", - отметил премьер Армении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.
- Известно, что во время встречи они обсуждали опыт Украины в сфере дронов.
- Пашинян также заявил Путину, что не поедет в Москву на парад 9 мая.
