Новости
1 833 5

Нефтяную инфраструктуру РФ атаковали СБС в Перми, - командующий Мадяр

В ночь на 7 мая бойцы СБС нанесли удар по нефтяной инфраструктуре России в городе Пермь.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Нефтеналивная станция Лукойла в Перми была проинспектирована в ночь с 6 на 7 мая Волелюбными Украинскими Птицами 1-го отряда СБС на предмет остатков в резервуарах, кранов и других агрегатов для перекачки нефти и ее переработки.

Осинтеры размещают видео из местных пабликов и говорят, что будет дымиться, ожидаются кратковременные нефтяные осадки. Выключили ли наливную станцию в целом, - напишут позже черви сами. Или источники проинформируют вездесущий Reuters. Брусья в глазу не спрячешь", - отметил он.

Что предшествовало?

В городе Пермь сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса.

Кращі санкції то без сонні ночі на москві. А так доки столиця спить на болотах, на все інше їм пофік. Радянський союз під санкціями та за залізним за навісом 50+ років конав, і тоді не було стільки ЄС друзів+ Китай. Так що кажіть що хочете але чекати коли їхня економіка рухне і кацап порозумнішає то марно. Краще всього:" Гаваріт масква, впздушная трєвога ❗❗❗❗" і гарантію даю як пошепче. 😸
07.05.2026 13:34 Ответить
Коли по продукти треба буде пхатись до мацкви,а економіка раші ляже,то також буде добре.
07.05.2026 13:53 Ответить
Та вони на спирту житимуть ті села нещасні. В СРСР пхалися наче до москви і нічого. Десятиліття терпіли.
07.05.2026 14:00 Ответить
Чудово. Пане Мадяр-продовжуйте.....
07.05.2026 15:36 Ответить
Та прямо десятиліттями...10 років максимум
07.05.2026 15:38 Ответить
 
 