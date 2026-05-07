Нефтяную инфраструктуру РФ атаковали СБС в Перми, - командующий Мадяр
В ночь на 7 мая бойцы СБС нанесли удар по нефтяной инфраструктуре России в городе Пермь.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Нефтеналивная станция Лукойла в Перми была проинспектирована в ночь с 6 на 7 мая Волелюбными Украинскими Птицами 1-го отряда СБС на предмет остатков в резервуарах, кранов и других агрегатов для перекачки нефти и ее переработки.
Осинтеры размещают видео из местных пабликов и говорят, что будет дымиться, ожидаются кратковременные нефтяные осадки. Выключили ли наливную станцию в целом, - напишут позже черви сами. Или источники проинформируют вездесущий Reuters. Брусья в глазу не спрячешь", - отметил он.
Что предшествовало?
В городе Пермь сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса.
