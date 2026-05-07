Украинские дроны снова подожгли НПЗ в российской Перми: "#бать! Там опять #бонули! Тихо!". ВИДЕО

В российском городе Пермь зафиксирован очередной инцидент на объектах топливно-энергетического комплекса. Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударом, вероятно, оказалась местная линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС).

Местные жители публикуют кадры зарева и сообщают о звуках взрывов

Внимание! Ненормативная лексика!

Текущая ситуация:

  • НПЗ "ПНОС": На пермском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) замечено сильное задымление и огонь. Пользователи сети сообщают: "Горит ПНОС".

  • Экстренные меры: из-за угрозы дальнейших взрывов или распространения огня на предприятии в экстренном порядке начали сбрасывать давление в системе, что обычно сопровождается интенсивным факельным горением и специфическим шумом.

Читайте: Поражен завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который изготавливал детали для "шахидов" и ракет, - Генштаб

+17
Пєрмь треба ******* кожний день: НПЗ, НПО "Іскра", пороховий завод, НИИПМ, завод "Машиностроітєль", АО "Галополімєр", потм знов НПЗ.... і так по колу. Тоді буде менше летіти "оніксів", 2смерчів" та Х-59.
07.05.2026 11:35 Ответить
+9
язік пушкена б*лдь, достаевскова на*й, епта.
07.05.2026 11:33 Ответить
+8
Ну, якщо "надеялся, что ***нут!", тоді все правильно... Чисто кацапська "скрєпа" - злорадствувать, при виді чужої біди... Навіть, якщо це біда твого родича, сусіда, чи власної держави... І, в той же час, "страшна абижаться", коли чує, як злорадствують, стосовно нього, оточуючі... "А мне-та, за што?!!!"
07.05.2026 11:18 Ответить
Ну, якщо "надеялся, что ***нут!", тоді все правильно... Чисто кацапська "скрєпа" - злорадствувать, при виді чужої біди... Навіть, якщо це біда твого родича, сусіда, чи власної держави... І, в той же час, "страшна абижаться", коли чує, як злорадствують, стосовно нього, оточуючі... "А мне-та, за што?!!!"
07.05.2026 11:18 Ответить
Пєрмякі, как настраєніє? Чьо там, *****, у вас гаріт?
07.05.2026 11:27 Ответить
Красивый город Спермь...
07.05.2026 11:35 Ответить
" Я нах... Надеялся, что **...нут"..!! Птахи Мадяра, мечты сбываются!
07.05.2026 11:37 Ответить
У Пермі, формують колони з парадних розрахунків, для гасіння пожежі на НПЗ …!!
07.05.2026 15:22 Ответить
От цікаво...говорити російські матюки можна, а писати не можна...Конституція України захищає язик підарасів, тому не зрозуміло чому писати не можна...
07.05.2026 11:30 Ответить
Конституція України не "захищає язик підарасів", а захищає українську мову... Бо надіється, що, з часом, вимушено не вживаючи кацапські матюки, в публічній сфері, українці почнуть їх сприймать, як "моветон". І, спочатку, зменшать їх використання, а, з часом, перестануть їх використовувать, взагалі... Я ще застав, у сільській місцевості, такі часи, коли жінки, в Україні, не матюкалися взагалі, а чоловіки - лише в приватних розмовах, та й то "напівголосу", щоб не чули оточуючі, які не мають до того, стосунку...
07.05.2026 12:43 Ответить
Стаття 10 Конституції України гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин.
07.05.2026 12:56 Ответить
Конституція України захищає ЛІТЕРАТУРНУ МОВУ... А не МАТЮКИ... Це тільки у кацапів матюччя включене до мови, як "нацианальнае дастаяние". Вони навіть добивалися цього статусу, для матюків, у ЮНЕСКО... Ти-б, ще, сказав, що ми повинні "захищать" і "варавские панятия" - бо кацапи і їх широко використовують, у спілкуванні...
07.05.2026 13:19 Ответить
Російська літературна мова - це матюки та спотворені іншомовні слова.
07.05.2026 13:34 Ответить
Давай "не будемо"... Мова, як мова - не краща, і не гірша від інших. Як і інші, має свої своєрідності... Як і наша, містить в собі багато тюркизмів, та слів інших країн... Від того, якщо ми заявимо, що мова однієї з гілок кукутень-трипільського етносу, практично повністю забула мову своїх предків, та заговорила вульгаризованим діалектом завойовників - комусь від того стане гірше? Чи цей народ стане "не таким"? Здогадався, про кого я? Про РУМУНІВ... Їх мова - "вульгаризована латина". Їм її нав'язали римляни, що захопили та колонізували землі даків...
Не треба "мішать "мух", з "котлетами"...
07.05.2026 13:43 Ответить
Зрозуміло. Ти захисник російської мови, а відтак російської культури та русскава міра загалом.
07.05.2026 13:46 Ответить
Я з тобою ЯКОЮ мовою, спілкуюся?
Я не "захисник російської мови", а людина, яка не заражена "хуторянством", а кажучи російською, ""квасным патриотизмом"... Конституція визнає рівноправність ВСІХ мов, в Україні (при домінуванні та визнанні державною, української)?... ТАК... Ти маєш щось проти? Так, тоді треба зробить висновок, що ти - противник конституційного ладу, в Україні... Не більше, і не менше...
07.05.2026 13:56 Ответить
Та зрозуміло...для тебе українська мова це хуторянство та квасний патріотизм. А ті, хто проти захисту російської мови в українській Конституції, по твоєму, є противниками конституційного ладу в Україні.
07.05.2026 14:01 Ответить
"Федорович"! Ти колись порозумнішаєш? Саме твій "шовіністичний" підхід, до "захисту української мови", і є "хуторянством" та "квасним патріотизмом"...
Шовінізм - це агресивна ідеологія, що пропагує національну винятковість та перевагу однієї нації над іншими. Вона спрямована на дискримінацію, пригнічення та розпалювання ненависті до інших народів. Це крайня форма націоналізму, яка часто виправдовує імперську експансію та військову агресію. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC 2, https://vue.gov.ua/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC 3, https://journ.lnu.edu.ua/news/ne-plutajmo-ponyattya-natsionalizm-shovinizm 4, http://history.org.ua/?termin=Shovinizm 5, https://slovotvir.org.ua/words/shovinizm 6]
Ключові характеристики шовінізму:
Національна зверхність: Переконання, що власна нація є «вищою», а інші - «нижчими».
Войовничий патріотизм: Сліпа любов до свого, поєднана з ненавистю до чужого.
Дискримінація та гноблення: Політика, спрямована на культурну асиміляцію, економічне підкорення або знищення інших народів.
Великодержавний характер: Часто проявляється як політика імперій, що прагнуть домінувати над меншими народами

Подібні тобі, "захисники", не "захищають українську мову", а ************ від її вивчення та завсоєння, представників інших народів...
07.05.2026 14:10 Ответить
В Україні один народ - український.
07.05.2026 15:55 Ответить
І що далі? Є таке поняття - "політична нація"... Це і є те, про що ти кажеш, заявляючи про те, що "В Україні один народ - український." (як в США "один народ - американський"). Але ще є ЕТНОСИ... І вони включають в себе "етнічні меншини", "вільний розвиток, використання та захист" мов яких, гарантує Конституція України... І російська мова, якою розмовляють етнічні росіяни, не виключення...
Федорович! Ти лізеш у юридичну суперечку, у сфері державотворення багатонаціональної держави, "дупля не відбиваючи", що ти мелеш... Ти навіть не володієш понятійним апаратом, пов'язаним з цією сферою... Не ганьбися ще більше...
07.05.2026 16:13 Ответить
Скільки в Ізраїлі етнічних українців при владі, грошах та засобах масової інформації?
07.05.2026 16:35 Ответить
А чого це ти "петлять починаєш? Твоє "петляння" - це "підміна предмету спору", говорячи юридичною мовою... Почав з шовіністичних закликів до дискримінації мови одної з етнічних меншин, в Україні, а перевів до обговорення національно-релігійної політики Ізраїлю...
Полеміку припиняю - не бажаю підтримувать пустопорожнє базікання...
07.05.2026 16:54 Ответить
рашка стає країною вічнопалаючих нафтових баняків.

ріавноапостольний Мадяр перехрестив кацапів у зороастризм

.
07.05.2026 13:11 Ответить
і судячі по рознесеним димам, знову атакували ЛВДС "Пєрмь" в Башкултаєво (57°47'58.4"N 55°53'12.0"E). Пзніше мабуть десь у новинах напишуть. Чекаємо.
07.05.2026 11:51 Ответить
такі да. https://focus.ua/uk/*******-novosti/753326-vibuhi-u-permi-droni-atakuvali-lvds-perm-ye-problemi-u-npz-video БпЛА повторно атакували ЛВДС "Пермь", почалась пожежа
07.05.2026 13:42 Ответить
Кацапи повинні звикнути, коли українські дрони добираються до цілі, там залишається попелище.
07.05.2026 11:53 Ответить
Сперьмяки, как движуха - нравится?
07.05.2026 11:57 Ответить
Тихо ябать😀
07.05.2026 17:18 Ответить
"Стабільность - прізнак мастєрства!"(С)
07.05.2026 17:41 Ответить
 
 