Українські дрони знову підпалили НПЗ у російській Пермі: "#бать! Там опять #бонули! Тихо!". ВIДЕО
У російському місті Перм зафіксовано черговий інцидент на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом ймовірно опинилися місцева лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) та НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС).
Місцеві мешканці публікують кадри заграви та повідомляють про звуки вибухів.
Поточна ситуація:
НПЗ "ПНОС": На пермському нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) помічено сильне задимлення та вогонь. Користувачі мережі повідомляють: "Горить ПНОС".
Екстрені заходи: Через загрозу подальших вибухів або поширення вогню, на підприємстві в екстреному порядку почали скидати тиск у системі, що зазвичай супроводжується інтенсивним факельним горінням та специфічним шумом.
Я не "захисник російської мови", а людина, яка не заражена "хуторянством", а кажучи російською, ""квасным патриотизмом"... Конституція визнає рівноправність ВСІХ мов, в Україні (при домінуванні та визнанні державною, української)?... ТАК... Ти маєш щось проти? Так, тоді треба зробить висновок, що ти - противник конституційного ладу, в Україні... Не більше, і не менше...
Шовінізм - це агресивна ідеологія, що пропагує національну винятковість та перевагу однієї нації над іншими. Вона спрямована на дискримінацію, пригнічення та розпалювання ненависті до інших народів. Це крайня форма націоналізму, яка часто виправдовує імперську експансію та військову агресію. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC 2, https://vue.gov.ua/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC 3, https://journ.lnu.edu.ua/news/ne-plutajmo-ponyattya-natsionalizm-shovinizm 4, http://history.org.ua/?termin=Shovinizm 5, https://slovotvir.org.ua/words/shovinizm 6]
Ключові характеристики шовінізму:
Національна зверхність: Переконання, що власна нація є «вищою», а інші - «нижчими».
Войовничий патріотизм: Сліпа любов до свого, поєднана з ненавистю до чужого.
Дискримінація та гноблення: Політика, спрямована на культурну асиміляцію, економічне підкорення або знищення інших народів.
Великодержавний характер: Часто проявляється як політика імперій, що прагнуть домінувати над меншими народами
