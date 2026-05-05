Уражено завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, який виготовляв деталі для "шахедів" та ракет, - Генштаб
У ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксари, республіка Чувашія, РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Чим займається підприємство?
Як зазначається, завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі.
Інші ураження
- Окрім того, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу "Киришский" у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкта.
"Ці підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - уточнили у Генштабі.
Масштаби збитків уточнюються.
Удари по ворогу на окупованій території
Також впродовж минулої доби наші воїни успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію "Каста" (Єлисеївка) противника у Запорізькій області і склад матеріально-технічних засобів у околицях міста Донецьк.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.
- Ракетну небезпеку оголошували одразу у 18 регіонах Росії, зокрема у Сибіру, а десятки аеропортів обмежили роботу.
