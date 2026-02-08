Енергетичні об’єкти в РФ є законними цілями України, - Зеленський

Об’єкти енергетики на території Росії, які є джерелом фінансування війни проти України, так само є законними цілями для українських ударів, як і військові об’єкти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Ми не маємо обирати

Так, Зеленський наголосив, що Україна не має обирати – бити по військовій цілі чи по енергетиці.

"Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", - пояснив президент.

Законні цілі

"Що має робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто", - додав зеленський.

