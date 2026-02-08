Енергетичні об’єкти в РФ є законними цілями України, - Зеленський

Енергетика рф є законною ціллю

Об’єкти енергетики на території Росії, які є джерелом фінансування війни проти України, так само є законними цілями для українських ударів, як і військові об’єкти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Ми не маємо обирати

Так, Зеленський наголосив, що Україна не має обирати – бити по військовій цілі чи по енергетиці.

"Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", - пояснив президент.

Законні цілі

"Що має робити українець? Два шляхи. Ми будуємо зброю і б'ємо по їхній зброї. Або ж б'ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто", - додав зеленський.

Потужно і незламно перднув
08.02.2026 17:00 Відповісти
🤡🤡🤡
08.02.2026 16:59 Відповісти
І? Будеш балакти чи знищувати?
08.02.2026 16:59 Відповісти
Що ж ця скотина забороняє хєрачити НПЗ? Це є чим поражати.
08.02.2026 18:06 Відповісти
А чим будуть херачити НПЗ? ''Двушками'', марафоном чи відосами Голобородька',тяжкий за 7 років наклепав їх тисячі?
08.02.2026 18:42 Відповісти
НПЗ, трохи грошей приносять. Внутрішній ринок з дешевим бензином, ну а імпорт хоч і є не такий і значний.

Так до речі вони як і раніше імпортують бензин і солярку.
Було обмеження, але в січні зняли.
08.02.2026 20:24 Відповісти
Хєрачити є чим, але хєрачать просто по площам, як у Капустин Яр. Ціль - все просрати по Оману.
10.02.2026 10:17 Відповісти
🤡🤡🤡
08.02.2026 16:59 Відповісти
І? Будеш балакти чи знищувати?
08.02.2026 16:59 Відповісти
Та всі кацапи потенційно є законними військовими цілями!
08.02.2026 17:00 Відповісти
Потужно і незламно перднув
08.02.2026 17:00 Відповісти
Потужно, це коли ще й трішечки всрався. А може воно так і було? Бо обсирається він на регулярній основі.
08.02.2026 20:36 Відповісти
Точно, 3000 фламіндічів вже на низькому старті, справа за малим - перефарбувати з рожевого у чорний колір для більшої потужності. і можна бити супостата
08.02.2026 17:02 Відповісти
Давай вже блекаут для московського болота.Передивись все що ти обіцяв:
асиметричні відповіді,помсту.Чи,можливо,ти просто так прогундосив? За свої слова треба відповідати,обіцяв - зроби.
08.02.2026 17:07 Відповісти
Він за мобілізацію) бусифікацію не відповідає а ти хочеш щоб він за це відповідав ще?
08.02.2026 17:32 Відповісти
.... а обісцявся - міняй труси.
08.02.2026 19:15 Відповісти
Потужний потужно потужнічає! Щоб нагадати про себе, бо давно не чули.)
08.02.2026 17:09 Відповісти
І ЄС в 2027 році. Більше бадьорості для процесу "триматися".
08.02.2026 17:09 Відповісти
доведи, бо якось не переконливо.
08.02.2026 17:10 Відповісти
багато пздить , і нічого не робе. порноактор йбаний.
08.02.2026 17:10 Відповісти
гравець в жіночу гру з м'ячем - пі**бол
08.02.2026 17:15 Відповісти
Так давай відповідь по енергетиці москві чмо ти балакуче! Як ти остогид своїм пустим пиз**ом!
08.02.2026 17:11 Відповісти
а шо це за закони? =де такі закони писали?
08.02.2026 17:15 Відповісти
Поки воно гундосить про єнергетику рашки, рашка бере і хреначе кожну ніч, ти просто або агент рашки або імпотент
08.02.2026 17:15 Відповісти
І те і друге.
08.02.2026 18:44 Відповісти
І ще балабол. От як нам позбутися цього нікчеми?
08.02.2026 19:18 Відповісти
Ти менше лялякай,а купкою по них,а не розпорошуй.
08.02.2026 17:17 Відповісти
08.02.2026 17:19 Відповісти
Дивлячись на це в голові вимальовується якась дуже велика і дуже секретна змова зелені з рашкою, рашка каже куди можна бити вони і б'ють, кажуть не бити і все.
08.02.2026 17:26 Відповісти
негайно повернути "конструктора" фламінгів" і стири гроші з Українського бюджету
08.02.2026 17:20 Відповісти
То, завтра, замість звіту "як обстріляли Україну" буде доповідь по уражених об'єктах на раїсі?
08.02.2026 17:21 Відповісти
Після розйобу чергової української ТЕЦ можна втішати себе цим.
08.02.2026 17:21 Відповісти
Ось зараз, декілька ракет по Києву чи області прилетіли з брянська. І ніхто не розповідає в черговому відосику, "законні цілі" чи ні. Просто мовчки знищують...
08.02.2026 17:33 Відповісти
зе! потім виступить, з воплями: Кличко!!! Де ППО!!

І кілька статтей забабахає, який він цяця, а всі погані..
08.02.2026 17:42 Відповісти
Так, він переведе стрілки на Кличка, на Порошенко, що до 2019 року не передав йому тисячі ракет і на партнерів США та ЄС, що не передали йому ''томагавки', літаки, та сотню систем ППО. А що він? А він буде роздавати накази всьому світу,вимагати допомогу у вигляді грошей, щоб було що красти його оточенню.
08.02.2026 18:48 Відповісти
І гордовито демонструвати неголену харю..
08.02.2026 18:51 Відповісти
Так він вже сьогодні провали у ППО валив на папєрєдніків з 91 року. Старий обкатаний метод відморозитись.
08.02.2026 20:14 Відповісти
Це до нього тільки зараз дійшло, коли раша вже майже знищила нашу енергетику?
08.02.2026 17:35 Відповісти
Ну то вали по ним мовчки! Що за самопіар?? Чи без відосів та заяв вже жити не можеш?
08.02.2026 17:36 Відповісти
Та він уже давно навалив разом зі своїм племенем нам, українцям!
08.02.2026 18:10 Відповісти
Причому таку купу що і собака не перестрибне.
08.02.2026 20:08 Відповісти
Почекайте чувак щойно прокинувся, дайте йому кави випити, очі продерти, подивитися неспішно на календар....
А тоді ставте такі складні завдання.)
08.02.2026 18:24 Відповісти
Чорд..тоді я на кухен..нічка буде довгою, походу..
08.02.2026 18:35 Відповісти
Кто там ответственный по уничтожению расейской энергетики? А ну пусть отчитаться.
08.02.2026 18:08 Відповісти
Іііі? Що сказати хотів? Маю на увазі - по суті.
08.02.2026 18:08 Відповісти
«Ви-лохи і нічого мені не зробите» - це по суті він каже кожен раз, як відкриває рота.
08.02.2026 18:28 Відповісти
Та хто небудь заступиться за Зе, чи ні? Де всі його фаловери? Він же так гарно фалом грає!
08.02.2026 18:12 Відповісти
Доброго ранку, зеленський!
08.02.2026 18:21 Відповісти
"Водночас Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, намагаючись зламати суспільство та послабити оборону країни. Україна ж відповідає ударами по енергетиці РФ, однак не може завдавати дзеркальних ударів через обмежені ресурси." https://regionews.ua/ukr/news/politics/1770566758-energetika-rf-zakonna-tsil-ale-********-ne-mae-resursiv-dlya-dzerkalnoyi-vidpovidi-zelenskiy
08.02.2026 18:22 Відповісти
Всі ресурси разом із дзеркалами ******* карлсон.
І у лє тєл !
08.02.2026 18:44 Відповісти
Вода мокрая,земля круглая....
08.02.2026 18:35 Відповісти
Тупа тварина , зрадник
08.02.2026 18:49 Відповісти
А що щодо цього в когось є якісь сумніви? Росія веде агресивну окупаційну війну, яку сама і розпочала без жодних на тепідстаі; тому абсолютно всі цілі на болотах є законними, як об'єкти, так і конкретні персоналії.
08.02.2026 18:52 Відповісти
І Мацква ТАКОЖ !!!!
08.02.2026 19:11 Відповісти
08.02.2026 19:14 Відповісти
Свіжий кокс, штирить "нє па-дєтскі"
08.02.2026 19:15 Відповісти
менше слів більше діла
08.02.2026 19:58 Відповісти
Все, що навчився добре продукувати Зеленський, - відео. Це дуже жахлива психологічна зброя, після перегляду яких у кацапів навертаються сльози на очі і вони перестають стріляти. Треба ще більш плаксивих відосіків, щоб над Зеленським плакав весь світ. Наш найпотужніший Містер Жалюгідність, що втратив гідність
08.02.2026 20:03 Відповісти
Аби прокукурікати. а там хоч і не розвидняйся.
08.02.2026 20:09 Відповісти
Ідіот!
08.02.2026 20:34 Відповісти
08.02.2026 21:13 Відповісти
Нескінчений тупий триндеж
08.02.2026 23:51 Відповісти
То може по кремлю вже вдаримо,там точно своя котельня є.Сам бачив.❤️🇺🇦❤️
09.02.2026 09:26 Відповісти
 
 