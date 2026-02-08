Энергетические объекты в РФ являются законными целями Украины, - Зеленский

Объекты энергетики на территории России, которые являются источником финансирования войны против Украины, так же являются законными целями для украинских ударов, как и военные объекты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Мы не должны выбирать

Так, Зеленский подчеркнул, что Украина не должна выбирать – бить по военной цели или по энергетике.

"Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", – пояснил президент.

Законные цели

"Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто", - добавил Зеленский.

