Энергетические объекты в РФ являются законными целями Украины, - Зеленский
Объекты энергетики на территории России, которые являются источником финансирования войны против Украины, так же являются законными целями для украинских ударов, как и военные объекты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Мы не должны выбирать
Так, Зеленский подчеркнул, что Украина не должна выбирать – бить по военной цели или по энергетике.
"Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", – пояснил президент.
Законные цели
"Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так до речі вони як і раніше імпортують бензин і солярку.
Було обмеження, але в січні зняли.
асиметричні відповіді,помсту.Чи,можливо,ти просто так прогундосив? За свої слова треба відповідати,обіцяв - зроби.
І кілька статтей забабахає, який він цяця, а всі погані..
А тоді ставте такі складні завдання.)
І у лє тєл !