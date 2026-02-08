Энергетические объекты в РФ являются законными целями Украины, - Зеленский

Энергетика РФ является законной целью

Объекты энергетики на территории России, которые являются источником финансирования войны против Украины, так же являются законными целями для украинских ударов, как и военные объекты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Мы не должны выбирать

Так, Зеленский подчеркнул, что Украина не должна выбирать – бить по военной цели или по энергетике.

"Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", – пояснил президент.

Законные цели

"Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто", - добавил Зеленский.

Потужно і незламно перднув
🤡🤡🤡
+19
І? Будеш балакти чи знищувати?
показать весь комментарий
08.02.2026 16:59 Ответить
Що ж ця скотина забороняє хєрачити НПЗ? Це є чим поражати.
А чим будуть херачити НПЗ? ''Двушками'', марафоном чи відосами Голобородька',тяжкий за 7 років наклепав їх тисячі?
НПЗ, трохи грошей приносять. Внутрішній ринок з дешевим бензином, ну а імпорт хоч і є не такий і значний.

Так до речі вони як і раніше імпортують бензин і солярку.
Було обмеження, але в січні зняли.
Хєрачити є чим, але хєрачать просто по площам, як у Капустин Яр. Ціль - все просрати по Оману.
Та всі кацапи потенційно є законними військовими цілями!
Потужно і незламно перднув
Потужно, це коли ще й трішечки всрався. А може воно так і було? Бо обсирається він на регулярній основі.
Точно, 3000 фламіндічів вже на низькому старті, справа за малим - перефарбувати з рожевого у чорний колір для більшої потужності. і можна бити супостата
Давай вже блекаут для московського болота.Передивись все що ти обіцяв:
асиметричні відповіді,помсту.Чи,можливо,ти просто так прогундосив? За свої слова треба відповідати,обіцяв - зроби.
Він за мобілізацію) бусифікацію не відповідає а ти хочеш щоб він за це відповідав ще?
.... а обісцявся - міняй труси.
Потужний потужно потужнічає! Щоб нагадати про себе, бо давно не чули.)
І ЄС в 2027 році. Більше бадьорості для процесу "триматися".
доведи, бо якось не переконливо.
багато пздить , і нічого не робе. порноактор йбаний.
гравець в жіночу гру з м'ячем - пі**бол
Так давай відповідь по енергетиці москві чмо ти балакуче! Як ти остогид своїм пустим пиз**ом!
а шо це за закони? =де такі закони писали?
Поки воно гундосить про єнергетику рашки, рашка бере і хреначе кожну ніч, ти просто або агент рашки або імпотент
І те і друге.
І ще балабол. От як нам позбутися цього нікчеми?
Ти менше лялякай,а купкою по них,а не розпорошуй.
Дивлячись на це в голові вимальовується якась дуже велика і дуже секретна змова зелені з рашкою, рашка каже куди можна бити вони і б'ють, кажуть не бити і все.
негайно повернути "конструктора" фламінгів" і стири гроші з Українського бюджету
То, завтра, замість звіту "як обстріляли Україну" буде доповідь по уражених об'єктах на раїсі?
Після розйобу чергової української ТЕЦ можна втішати себе цим.
Ось зараз, декілька ракет по Києву чи області прилетіли з брянська. І ніхто не розповідає в черговому відосику, "законні цілі" чи ні. Просто мовчки знищують...
зе! потім виступить, з воплями: Кличко!!! Де ППО!!

І кілька статтей забабахає, який він цяця, а всі погані..
Так, він переведе стрілки на Кличка, на Порошенко, що до 2019 року не передав йому тисячі ракет і на партнерів США та ЄС, що не передали йому ''томагавки', літаки, та сотню систем ППО. А що він? А він буде роздавати накази всьому світу,вимагати допомогу у вигляді грошей, щоб було що красти його оточенню.
І гордовито демонструвати неголену харю..
Так він вже сьогодні провали у ППО валив на папєрєдніків з 91 року. Старий обкатаний метод відморозитись.
Це до нього тільки зараз дійшло, коли раша вже майже знищила нашу енергетику?
Ну то вали по ним мовчки! Що за самопіар?? Чи без відосів та заяв вже жити не можеш?
Та він уже давно навалив разом зі своїм племенем нам, українцям!
Причому таку купу що і собака не перестрибне.
Почекайте чувак щойно прокинувся, дайте йому кави випити, очі продерти, подивитися неспішно на календар....
А тоді ставте такі складні завдання.)
А тоді ставте такі складні завдання.)
Чорд..тоді я на кухен..нічка буде довгою, походу..
Кто там ответственный по уничтожению расейской энергетики? А ну пусть отчитаться.
Іііі? Що сказати хотів? Маю на увазі - по суті.
«Ви-лохи і нічого мені не зробите» - це по суті він каже кожен раз, як відкриває рота.
Та хто небудь заступиться за Зе, чи ні? Де всі його фаловери? Він же так гарно фалом грає!
Доброго ранку, зеленський!
"Водночас Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, намагаючись зламати суспільство та послабити оборону країни. Україна ж відповідає ударами по енергетиці РФ, однак не може завдавати дзеркальних ударів через обмежені ресурси." https://regionews.ua/ukr/news/politics/1770566758-energetika-rf-zakonna-tsil-ale-********-ne-mae-resursiv-dlya-dzerkalnoyi-vidpovidi-zelenskiy
Всі ресурси разом із дзеркалами ******* карлсон.
І у лє тєл !
І у лє тєл !
Вода мокрая,земля круглая....
Тупа тварина , зрадник
А що щодо цього в когось є якісь сумніви? Росія веде агресивну окупаційну війну, яку сама і розпочала без жодних на тепідстаі; тому абсолютно всі цілі на болотах є законними, як об'єкти, так і конкретні персоналії.
І Мацква ТАКОЖ !!!!
Свіжий кокс, штирить "нє па-дєтскі"
менше слів більше діла
Все, що навчився добре продукувати Зеленський, - відео. Це дуже жахлива психологічна зброя, після перегляду яких у кацапів навертаються сльози на очі і вони перестають стріляти. Треба ще більш плаксивих відосіків, щоб над Зеленським плакав весь світ. Наш найпотужніший Містер Жалюгідність, що втратив гідність
Аби прокукурікати. а там хоч і не розвидняйся.
Ідіот!
Нескінчений тупий триндеж
То може по кремлю вже вдаримо,там точно своя котельня є.Сам бачив.❤️🇺🇦❤️
