Ракетна тривога охопила 18 регіонів РФ: вперше сирени пролунали в Сибіру

У ніч на 5 травня ракетну небезпеку оголосили одразу в 18 регіонах Росії, включно із Сибіром, а десятки аеропортів обмежили роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Загалом ввечері та в ніч з 4 на 5 травня запроваджувалися обмеження в аеропортах у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці та Ярославлі.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі у РФ у ніч проти 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку. Про це повідомив очільник влади регіону Руслан Кухарук. Наразі небезпека вже скасована. Цей регіон розташований за 2000 кілометрів від українського кордону.

Вибухи у Воронежі, Казані та Чебоксарах

У Воронежі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у південній та південно-західній частинах міста, а також про характерний звук двигунів у небі.

У Казані пролунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Жителі повідомляли про яскраві спалахи в небі та збиття повітряних цілей.

У Чебоксарах також зафіксували серію вибухів, роботу ППО та задимлення.

Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії

У Киришах Ленінградської області після атаки безпілотників зафіксовано пожежу в промисловій зоні поблизу нафтопереробного заводу "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одного з ключових НПЗ РФ.

За офіційними даними, в області за ніч було збито 18 дронів.

Повітряні тривоги охопили десятки регіонів

Ракетні попередження також діяли ще щонайменше у 16 регіонах РФ, включно з Астраханською, Брянською, Калузькою, Нижегородською, Оренбурзькою, Орловською, Свердловською областями, Татарстаном, Башкортостаном, Мордовією та іншими суб’єктами федерації.

ДВИЖУХА як хотів плєшивий окурок 😁
05.05.2026 09:41 Відповісти
сєвєо ідьйот по плану, в строгом соотвєтствіі с графіком: скоро дєнь пабєди.
05.05.2026 09:44 Відповісти
Сибір це гарно, але як всі побачили, найбільше рашисти бояться ударів по моцкві. Тому потрібно бити по рашистській иліті, якщо хочете щоб на Сосії щось помінялось.
05.05.2026 09:49 Відповісти
 
 