Ракетная тревога охватила 18 регионов РФ: впервые сирены прозвучали в Сибири

В ночь на 5 мая ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, включая Сибирь, а десятки аэропортов ограничили работу.

В целом вечером и в ночь с 4 на 5 мая вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.

В Ханты-Мансийском автономном округе в РФ в ночь на 5 мая впервые была объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. В настоящее время тревога уже снята. Этот регион расположен в 2000 километрах от украинской границы.

Взрывы в Воронеже, Казани и Чебоксарах

В Воронеже местные жители сообщали о серии взрывов в южной и юго-западной частях города, а также о характерном звуке двигателей в небе.

В Казани раздались взрывы и работала противовоздушная оборона. Жители сообщали о ярких вспышках в небе и сбивании воздушных целей.

В Чебоксарах также зафиксировали серию взрывов, работу ПВО и задымление.

Пожар на одном из крупнейших НПЗ России

В Киришах Ленинградской области после атаки беспилотников зафиксирован пожар в промышленной зоне вблизи нефтеперерабатывающего завода "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одного из ключевых НПЗ РФ.

По официальным данным, в области за ночь было сбито 18 дронов.

Воздушные тревоги охватили десятки регионов

Ракетные предупреждения также действовали еще как минимум в 16 регионах РФ, включая Астраханскую, Брянскую, Калужскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Орловскую, Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан, Мордовию и другие субъекты федерации.

