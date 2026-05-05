Ракетная тревога охватила 18 регионов РФ: впервые сирены прозвучали в Сибири
В ночь на 5 мая ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, включая Сибирь, а десятки аэропортов ограничили работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В целом вечером и в ночь с 4 на 5 мая вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.
В Ханты-Мансийском автономном округе в РФ в ночь на 5 мая впервые была объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. В настоящее время тревога уже снята. Этот регион расположен в 2000 километрах от украинской границы.
Взрывы в Воронеже, Казани и Чебоксарах
В Воронеже местные жители сообщали о серии взрывов в южной и юго-западной частях города, а также о характерном звуке двигателей в небе.
В Казани раздались взрывы и работала противовоздушная оборона. Жители сообщали о ярких вспышках в небе и сбивании воздушных целей.
В Чебоксарах также зафиксировали серию взрывов, работу ПВО и задымление.
Пожар на одном из крупнейших НПЗ России
В Киришах Ленинградской области после атаки беспилотников зафиксирован пожар в промышленной зоне вблизи нефтеперерабатывающего завода "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одного из ключевых НПЗ РФ.
По официальным данным, в области за ночь было сбито 18 дронов.
Воздушные тревоги охватили десятки регионов
Ракетные предупреждения также действовали еще как минимум в 16 регионах РФ, включая Астраханскую, Брянскую, Калужскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Орловскую, Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан, Мордовию и другие субъекты федерации.
