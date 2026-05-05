РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
2 057 3

Ракетная тревога охватила 18 регионов РФ: впервые сирены прозвучали в Сибири

В ночь на 5 мая ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, включая Сибирь, а десятки аэропортов ограничили работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В целом вечером и в ночь с 4 на 5 мая вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.

В Ханты-Мансийском автономном округе в РФ в ночь на 5 мая впервые была объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. В настоящее время тревога уже снята. Этот регион расположен в 2000 километрах от украинской границы.

Взрывы в Воронеже, Казани и Чебоксарах

В Воронеже местные жители сообщали о серии взрывов в южной и юго-западной частях города, а также о характерном звуке двигателей в небе.

В Казани раздались взрывы и работала противовоздушная оборона. Жители сообщали о ярких вспышках в небе и сбивании воздушных целей.

В Чебоксарах также зафиксировали серию взрывов, работу ПВО и задымление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в 5 раз увеличила контракты на средства middle strikes, - Зеленский

Пожар на одном из крупнейших НПЗ России

В Киришах Ленинградской области после атаки беспилотников зафиксирован пожар в промышленной зоне вблизи нефтеперерабатывающего завода "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одного из ключевых НПЗ РФ.

По официальным данным, в области за ночь было сбито 18 дронов.

Воздушные тревоги охватили десятки регионов

Ракетные предупреждения также действовали еще как минимум в 16 регионах РФ, включая Астраханскую, Брянскую, Калужскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Орловскую, Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан, Мордовию и другие субъекты федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ потеряла как минимум $7 млрд с начала года из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, - Зеленский

Автор: 

Казань (37) Воронеж (13)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДВИЖУХА як хотів плєшивий окурок 😁
показать весь комментарий
05.05.2026 09:41 Ответить
сєвєо ідьйот по плану, в строгом соотвєтствіі с графіком: скоро дєнь пабєди.
показать весь комментарий
05.05.2026 09:44 Ответить
Сибір це гарно, але як всі побачили, найбільше рашисти бояться ударів по моцкві. Тому потрібно бити по рашистській иліті, якщо хочете щоб на Сосії щось помінялось.
показать весь комментарий
05.05.2026 09:49 Ответить
 
 