РФ потеряла не менее $7 млрд с начала года из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в апреле удары Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение доходов России от нефти, масштаб и интенсивность санкций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимо сокращается его работа.



По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной промышленности и переработки: от попаданий, простоев, задержек с отгрузками", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех воинов Сил обороны, СБУ и разведки.

"Будем расширять применение наших дальнобойных систем. Готовим решения", — подытожил глава государства.

