РФ потеряла не менее $7 млрд с начала года из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в апреле удары Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение доходов России от нефти, масштаб и интенсивность санкций.

"Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимо сокращается его работа.

По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной промышленности и переработки: от попаданий, простоев, задержек с отгрузками", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех воинов Сил обороны, СБУ и разведки.

"Будем расширять применение наших дальнобойных систем. Готовим решения", — подытожил глава государства.

7 втратили, в скільки заробили на здорожчанні? Потрібно звести дебет з кредитом, щоб отримати сальдо
А скільки вкрав в УКРАЇНИ , коли розповість ?
А Україна скільки втратила перед вторгненням віддавши цілу заєс?
А скільки вкрав в УКРАЇНИ , коли розповість ?
01.05.2026 15:06 Ответить
З якого дива цар буде щось пояснювати челяді?)
01.05.2026 15:11 Ответить
Ну хай поділиться інформацією з повіями ! С сопрєдєльной теріторії!
01.05.2026 15:36 Ответить
Зє з сумом підраховує.
01.05.2026 15:09 Ответить
А Україна скільки втратила перед вторгненням віддавши цілу заєс?
01.05.2026 15:11 Ответить
Херня міндіч компенсує .
01.05.2026 15:13 Ответить
7 втратили, в скільки заробили на здорожчанні? Потрібно звести дебет з кредитом, щоб отримати сальдо
01.05.2026 15:19 Ответить
Вони за місяць скільки отримують від одного експорту нафти.
01.05.2026 15:20 Ответить
Це добре бо по факту це єдині санкції які справді діють 👌🏻 потрібно більше х*ярити по туапсе і перми та іншим кацапським клоакам
01.05.2026 15:21 Ответить
Я говорил что Зеленский привык все считать в миллиардах долларов. 1-2 миллиарда для него мелочь, недостойная внимания. Никакая страна или власти так не купались в миллиардах.
01.05.2026 15:24 Ответить
Підбиті або потоплені порожні танкери та газовози дадуть кращій результат по збиткам. Порожні не дадуть ефекту екологічної катастрофи та ремонт їх дуже довгий або нереальний. Хто захоче возити ту кроваву нафту, якщо 20-30 танкерів будуть вражені? Ніхто! І не треба підтверджувати що це Україна. Може злі хусіти або анунакі.
01.05.2026 15:27 Ответить
100 % то туареги !! Вони злі, суворі та знають пісню "Добрий вечір, ми з України"..
01.05.2026 15:35 Ответить
Мало 🙏🙏
Бажаємо щоби всі..
01.05.2026 15:34 Ответить
"зелений брехливий обрахуй".Що 7.чи 10 чи 15 ніхто їх так і не порахує...
01.05.2026 15:58 Ответить

"наш песдюк"
01.05.2026 16:56 Ответить
 
 