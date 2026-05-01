РФ потеряла не менее $7 млрд с начала года из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что в апреле удары Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение доходов России от нефти, масштаб и интенсивность санкций.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимо сокращается его работа.
По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной промышленности и переработки: от попаданий, простоев, задержек с отгрузками", — отметил президент.
Зеленский поблагодарил всех воинов Сил обороны, СБУ и разведки.
"Будем расширять применение наших дальнобойных систем. Готовим решения", — подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бажаємо щоби всі..
"наш песдюк"