РФ втратила щонайменше $7 млрд від початку року завдяки ударам України по нафтовій інфраструктурі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у квітні удари України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи.



За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - зазначив президент.

Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони, СБУ та розвідці.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", - підсумував глава держави.

