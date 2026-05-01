РФ втратила щонайменше $7 млрд від початку року завдяки ударам України по нафтовій інфраструктурі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у квітні удари України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи.
За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - зазначив президент.
Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони, СБУ та розвідці.
"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", - підсумував глава держави.
Бажаємо щоби всі..
"наш песдюк"