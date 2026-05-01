РФ втратила щонайменше $7 млрд від початку року завдяки ударам України по нафтовій інфраструктурі, - Зеленський

Зеленський назвав результат ударів по РФ: скільки втратив агресор?

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у квітні удари України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи.

За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - зазначив президент.

Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони, СБУ та розвідці.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", - підсумував глава держави.

Зеленський Володимир росія
Топ коментарі
7 втратили, в скільки заробили на здорожчанні? Потрібно звести дебет з кредитом, щоб отримати сальдо
01.05.2026 15:19 Відповісти
А скільки вкрав в УКРАЇНИ , коли розповість ?
01.05.2026 15:06 Відповісти
А Україна скільки втратила перед вторгненням віддавши цілу заєс?
01.05.2026 15:11 Відповісти
З якого дива цар буде щось пояснювати челяді?)
01.05.2026 15:11 Відповісти
Ну хай поділиться інформацією з повіями ! С сопрєдєльной теріторії!
01.05.2026 15:36 Відповісти
Зє з сумом підраховує.
01.05.2026 15:09 Відповісти
А Україна скільки втратила перед вторгненням віддавши цілу заєс?
01.05.2026 15:11 Відповісти
Херня міндіч компенсує .
01.05.2026 15:13 Відповісти
01.05.2026 15:19 Відповісти
Вони за місяць скільки отримують від одного експорту нафти.
01.05.2026 15:20 Відповісти
Це добре бо по факту це єдині санкції які справді діють 👌🏻 потрібно більше х*ярити по туапсе і перми та іншим кацапським клоакам
01.05.2026 15:21 Відповісти
Я говорил что Зеленский привык все считать в миллиардах долларов. 1-2 миллиарда для него мелочь, недостойная внимания. Никакая страна или власти так не купались в миллиардах.
01.05.2026 15:24 Відповісти
Підбиті або потоплені порожні танкери та газовози дадуть кращій результат по збиткам. Порожні не дадуть ефекту екологічної катастрофи та ремонт їх дуже довгий або нереальний. Хто захоче возити ту кроваву нафту, якщо 20-30 танкерів будуть вражені? Ніхто! І не треба підтверджувати що це Україна. Може злі хусіти або анунакі.
01.05.2026 15:27 Відповісти
100 % то туареги !! Вони злі, суворі та знають пісню "Добрий вечір, ми з України"..
01.05.2026 15:35 Відповісти
Мало 🙏🙏
Бажаємо щоби всі..
01.05.2026 15:34 Відповісти
"зелений брехливий обрахуй".Що 7.чи 10 чи 15 ніхто їх так і не порахує...
01.05.2026 15:58 Відповісти

"наш песдюк"
01.05.2026 16:56 Відповісти
 
 