В Чувашской Республике ночью раздались взрывы: атакован оборонный завод РФ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 5 мая в российском городе Чебоксары раздалась серия взрывов; предположительно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружений РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам местных жителей, в нескольких районах города сначала был слышен характерный гул, после чего раздались взрывы и в небе были замечены вспышки. Перед этим в городе объявили ракетную тревогу и включили сирены воздушной тревоги.

Также сообщается, что над одним из районов поднялся столб дыма, что может свидетельствовать о попадании в объект.

По предварительным данным, ракета FP-5 "Фламинго" могла поразить завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Информация о масштабах повреждений и последствиях уточняется.

Также сообщается о повреждении торгового центра на юге города в результате падения "высокоточных осколков" (фасад и остекление).

Что известно о заводе?

АО "ВНИИР-Прогресс" - российское предприятие в Чебоксарах (Чувашская Республика), специализирующееся на радиоэлектронике, навигационных системах, автоматизации и компонентах двойного/военного назначения. Завод входит в критически важный сегмент российского ВПК. Это не просто промышленное предприятие, а один из узлов производства навигационной и анти-РЭБ электроники для современного российского оружия, что делает его стратегической целью в войне.

Основные направления деятельности:

GNSS-приемники и антенны спутниковой навигации (GLONASS/GPS/Galileo)

модули "Комета" для защиты БПЛА и ракет от РЭБ

электронные модули для крылатых и баллистических ракет

системы релейной защиты, автоматизации и промышленной электроники

По данным украинской и санкционной базы, продукция завода используется в:

дронах Shahed / "Герань"

ракет "Калибр"

комплексах "Искандер-М"

авиабомбовых модулях УМПК

Предприятие находится под санкционным мониторингом как структура, поддерживающая российскую оборонную промышленность.

В ночь на 18 февраля 2026 года беспилотники уже атаковали Чебоксары. Тогда также под ударом оказался завод.

Последствия удара по заводу









