В Чувашской Республике ночью раздались взрывы: атакован оборонный завод РФ. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 5 мая в российском городе Чебоксары раздалась серия взрывов; предположительно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружений РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По словам местных жителей, в нескольких районах города сначала был слышен характерный гул, после чего раздались взрывы и в небе были замечены вспышки. Перед этим в городе объявили ракетную тревогу и включили сирены воздушной тревоги.
Также сообщается, что над одним из районов поднялся столб дыма, что может свидетельствовать о попадании в объект.
По предварительным данным, ракета FP-5 "Фламинго" могла поразить завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Информация о масштабах повреждений и последствиях уточняется.
Также сообщается о повреждении торгового центра на юге города в результате падения "высокоточных осколков" (фасад и остекление).
Что известно о заводе?
АО "ВНИИР-Прогресс" - российское предприятие в Чебоксарах (Чувашская Республика), специализирующееся на радиоэлектронике, навигационных системах, автоматизации и компонентах двойного/военного назначения. Завод входит в критически важный сегмент российского ВПК. Это не просто промышленное предприятие, а один из узлов производства навигационной и анти-РЭБ электроники для современного российского оружия, что делает его стратегической целью в войне.
Основные направления деятельности:
- GNSS-приемники и антенны спутниковой навигации (GLONASS/GPS/Galileo)
- модули "Комета" для защиты БПЛА и ракет от РЭБ
- электронные модули для крылатых и баллистических ракет
- системы релейной защиты, автоматизации и промышленной электроники
По данным украинской и санкционной базы, продукция завода используется в:
- дронах Shahed / "Герань"
- ракет "Калибр"
- комплексах "Искандер-М"
- авиабомбовых модулях УМПК
Предприятие находится под санкционным мониторингом как структура, поддерживающая российскую оборонную промышленность.
В ночь на 18 февраля 2026 года беспилотники уже атаковали Чебоксары. Тогда также под ударом оказался завод.
Последствия удара по заводу
Де ППО, ВКС, РВ, ГРУ? Чому виробничі потужності не знищені вщент, як в Україні, так і за кордоном?
Питання касапам до себе ставити інакше - "Який мудак вирішив що зможе захопити величезну Україну найбільшою за площею в Європі з 50 мільйонами населення?"
Бо стаме так русня і думає, завдяки тій самій пропаганді.
Да чьто там той Украіни? Два-трі дня - і фсьо. Да ми вообщє только бровь поднімєм - і Украіна сразу всьо поймьот.
Вони там справді щиро нєдоумєвают: как жє так, нас - бомбят? І всьо дальшє і сільнєй. І главноє - кто? Тє, кого наша доблєстная армія каждий дєнь побєждаєт?
Ну, як і личить унтєрмєньшу.
Завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у м. Чебоксари - виробник захищених від перешкод навігаційних модулів «Комета» для російських БПЛА, крилатих та балістичних ракет
Координати: 56.10322456501862, 47.26401251841342
ЗСУ атакували завод у Киришах - «Киришинефтеоргсинтез». Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, гас та нафтохімічну продукцію.
Сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує загоряння на території.
Місцева влада заявляє про 18 збитих БПЛА за ніч над регіоном.
