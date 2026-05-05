В Чувашской Республике ночью раздались взрывы: атакован оборонный завод РФ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 5 мая в российском городе Чебоксары раздалась серия взрывов; предположительно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружений РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам местных жителей, в нескольких районах города сначала был слышен характерный гул, после чего раздались взрывы и в небе были замечены вспышки. Перед этим в городе объявили ракетную тревогу и включили сирены воздушной тревоги.

Также сообщается, что над одним из районов поднялся столб дыма, что может свидетельствовать о попадании в объект.

По предварительным данным, ракета FP-5 "Фламинго" могла поразить завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Информация о масштабах повреждений и последствиях уточняется.

Также сообщается о повреждении торгового центра на юге города в результате падения "высокоточных осколков" (фасад и остекление).

Что известно о заводе?

АО "ВНИИР-Прогресс" - российское предприятие в Чебоксарах (Чувашская Республика), специализирующееся на радиоэлектронике, навигационных системах, автоматизации и компонентах двойного/военного назначения. Завод входит в критически важный сегмент российского ВПК. Это не просто промышленное предприятие, а один из узлов производства навигационной и анти-РЭБ электроники для современного российского оружия, что делает его стратегической целью в войне.

Основные направления деятельности:

  • GNSS-приемники и антенны спутниковой навигации (GLONASS/GPS/Galileo)
  • модули "Комета" для защиты БПЛА и ракет от РЭБ
  • электронные модули для крылатых и баллистических ракет
  • системы релейной защиты, автоматизации и промышленной электроники

По данным украинской и санкционной базы, продукция завода используется в:

  • дронах Shahed / "Герань"
  • ракет "Калибр"
  • комплексах "Искандер-М"
  • авиабомбовых модулях УМПК

Предприятие находится под санкционным мониторингом как структура, поддерживающая российскую оборонную промышленность.

В ночь на 18 февраля 2026 года беспилотники уже атаковали Чебоксары. Тогда также под ударом оказался завод.

Последствия удара по заводу

ракета Фламінго (26) Чебоксары (4)
+27
Свободу чувакам !
05.05.2026 07:01 Ответить
+14
Тобто ви вірите в нашу недолугість більше, ніж сама русня.
Ну, як і личить унтєрмєньшу.
05.05.2026 07:42 Ответить
+10
Ну шо ж, почекаємо на дані об'єктивного контролю. Якщо дійсно влучили, то, звісно, молодці. Але якщо як минулих разів, то це буде ще один цвях у труну фламінго.
05.05.2026 07:04 Ответить
05.05.2026 07:01 Ответить
05.05.2026 07:43 Ответить
бомба!
05.05.2026 07:54 Ответить
Гарно гепнуло
05.05.2026 11:38 Ответить
Ну шо ж, почекаємо на дані об'єктивного контролю. Якщо дійсно влучили, то, звісно, молодці. Але якщо як минулих разів, то це буде ще один цвях у труну фламінго.
05.05.2026 07:04 Ответить
Апдейт: наші ПОВТОРНО вдарили по заводу. Але цього разу вже безпілотниками
05.05.2026 08:03 Ответить
Місцеві на відосах радісно регочуть. Тобто ще добавку хочуть?
05.05.2026 08:06 Ответить
Чуваки нам не чуваки...
05.05.2026 07:07 Ответить
це фейковий викид шоб залучити інвесторів в ФП ,гроші які підуть в кишені Зеленгейту
05.05.2026 07:13 Ответить
брехня з самого початку
05.05.2026 07:14 Ответить
05.05.2026 07:21 Ответить
Судячи з усього, так воно і є. Ось куди було влучання:

05.05.2026 07:47 Ответить
Питання треба ставити ширше: чому з України взагалі щось прилітає?
Де ППО, ВКС, РВ, ГРУ? Чому виробничі потужності не знищені вщент, як в Україні, так і за кордоном?
05.05.2026 07:47 Ответить
Ти дублюєш брехню пропаганди, що якоби можливо знищити величезну країну та армію.
Питання касапам до себе ставити інакше - "Який мудак вирішив що зможе захопити величезну Україну найбільшою за площею в Європі з 50 мільйонами населення?"
05.05.2026 10:54 Ответить
Так, я дублюю цю брехню, якщо не ясно.
Бо стаме так русня і думає, завдяки тій самій пропаганді.
Да чьто там той Украіни? Два-трі дня - і фсьо. Да ми вообщє только бровь поднімєм - і Украіна сразу всьо поймьот.
Вони там справді щиро нєдоумєвают: как жє так, нас - бомбят? І всьо дальшє і сільнєй. І главноє - кто? Тє, кого наша доблєстная армія каждий дєнь побєждаєт?
05.05.2026 10:57 Ответить
Шпіллерман та Бубочка розуміють, шо треба хоч по одному дрону на Москву та та одній ракеті пулять, поки жарений півень не клюне. Смішно, но москальня пише, коли зграї та табуни Фламінго полетять, нам тіпа капець. Не баісь, скоріше гроші полетять за кордон.
05.05.2026 07:25 Ответить
05.05.2026 07:42 Ответить
Ну что ти, вірю слугам народу
05.05.2026 08:15 Ответить
Так зрадойоби кажуть що їх не існуе. Це вже не Фламінго, це Фламінго/Шредінггер.
05.05.2026 07:34 Ответить
за майже рік це вже шоста атака на ВНИИР Прогрес.
05.05.2026 07:44 Ответить
Мда... Знов пшик... Якщо вже хотіли влучити, то треба було запускати щтук тридцять-сорок (як це роблять кацапи). Хоча б кілька долетіли б. А так одна ледве-ледве дошкандибала, та й та влучила явно не туди, куди хотіли...
05.05.2026 07:53 Ответить
До речі, ціль ДУЖЕ жирна була б:

Завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у м. Чебоксари - виробник захищених від перешкод навігаційних модулів «Комета» для російських БПЛА, крилатих та балістичних ракет

Координати: 56.10322456501862, 47.26401251841342
05.05.2026 07:58 Ответить
Значить, нада павтаріть.
05.05.2026 08:06 Ответить
Вже. Трохи вище написав. Тільки цього разу безпілотниками. Схоже на "Лютий", але могли бути і "FP-1". Що характерно, роботи ППО при цьому чути взагалі не було
05.05.2026 08:08 Ответить
Треба добити. Залежить від наявності засобів. З цим, на жаль, завжди катма.
05.05.2026 08:09 Ответить
У Ленінградській області українські дрони завдали удару по ключовому НПЗ регіону

ЗСУ атакували завод у Киришах - «Киришинефтеоргсинтез». Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, гас та нафтохімічну продукцію.

Сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує загоряння на території.

Місцева влада заявляє про 18 збитих БПЛА за ніч над регіоном.
05.05.2026 08:18 Ответить
05.05.2026 08:11 Ответить
Це була пристрілка , ще долетить нормально, відстань ого яка
05.05.2026 08:14 Ответить
Вже є дані про повторну, денну атаку.
05.05.2026 08:20 Ответить
Там ще заводів валом. Якби засобів ураження було більше то ********* вже б загнувся воювати.
05.05.2026 08:29 Ответить
Засобів багато, якби вони ще долітали куди слід і влучали...
Міндіч & Co отримують кеш не за влучання, а за кількість жужиків.
05.05.2026 09:13 Ответить
здається, зхвідти ще ниття не чув
чекаю
"а нас то за что"
05.05.2026 08:32 Ответить
Помогаем Чувашии избавится от экологически грязных объектов...
05.05.2026 08:40 Ответить
"Високоточні уламки". Це просто п-ць.
05.05.2026 09:00 Ответить
 
 