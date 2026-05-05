У Чуваській Республіці вночі пролунали вибухи: атаковано оборонний завод РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами місцевих жителів, у кількох районах міста спочатку було чути характерний гул, після чого пролунали вибухи та в небі зафіксували спалахи. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сигнали повітряної тривоги.
Також повідомляється, що над одним із районів піднявся стовп диму, що може свідчити про влучання по об’єкту.
За попередніми даними, ракета FP-5 "Фламінго" могла уразити завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Інформація щодо масштабу пошкоджень та наслідків уточнюється.
Також повідомляється про пошкодження торгового центру на півдні міста внаслідок падіння "високоточних уламків" (фасад та скління).
Що відомо про завод?
АО "ВНИИР-Прогресс" - російське підприємство в Чебоксарах (Чуваська Республіка), яке спеціалізується на радіоелектроніці, навігаційних системах, автоматизації та компонентах подвійного/військового призначення. Завод входить до критично важливого сегмента російського ВПК. Це не просто промислове підприємство, а один із вузлів виробництва навігаційної та анти-РЕБ електроніки для сучасної російської зброї, що робить його стратегічною ціллю у війні.
Основні напрями діяльності:
- GNSS-приймачі та антени супутникової навігації (GLONASS/GPS/Galileo)
- модулі "Комета" для захисту БПЛА та ракет від РЕБ
- електронні модулі для крилатих і балістичних ракет
- системи релейного захисту, автоматизації та промислової електроніки
За даними української та санкційної бази, продукція заводу використовується у:
- дронах Shahed / "Герань"
- ракетах "Калібр"
- комплексах "Іскандер-М"
- авіабомбових модулях УМПК
Підприємство перебуває під санкційним моніторингом як структура, що підтримує російську оборонну промисловість.
У ніч на 18 лютого 2026 року безпілотники вже атакували Чебоксари. Тоді також під ударом опинився завод.
Наслідки удару по заводу
Де ППО, ВКС, РВ, ГРУ? Чому виробничі потужності не знищені вщент, як в Україні, так і за кордоном?
Питання касапам до себе ставити інакше - "Який мудак вирішив що зможе захопити величезну Україну найбільшою за площею в Європі з 50 мільйонами населення?"
Бо стаме так русня і думає, завдяки тій самій пропаганді.
Да чьто там той Украіни? Два-трі дня - і фсьо. Да ми вообщє только бровь поднімєм - і Украіна сразу всьо поймьот.
Вони там справді щиро нєдоумєвают: как жє так, нас - бомбят? І всьо дальшє і сільнєй. І главноє - кто? Тє, кого наша доблєстная армія каждий дєнь побєждаєт?
Ну, як і личить унтєрмєньшу.
Завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у м. Чебоксари - виробник захищених від перешкод навігаційних модулів «Комета» для російських БПЛА, крилатих та балістичних ракет
Координати: 56.10322456501862, 47.26401251841342
ЗСУ атакували завод у Киришах - «Киришинефтеоргсинтез». Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, гас та нафтохімічну продукцію.
Сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує загоряння на території.
Місцева влада заявляє про 18 збитих БПЛА за ніч над регіоном.
