У Чуваській Республіці вночі пролунали вибухи: атаковано оборонний завод РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих жителів, у кількох районах міста спочатку було чути характерний гул, після чого пролунали вибухи та в небі зафіксували спалахи. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сигнали повітряної тривоги.

Також повідомляється, що над одним із районів піднявся стовп диму, що може свідчити про влучання по об’єкту.

За попередніми даними, ракета FP-5 "Фламінго" могла уразити завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Інформація щодо масштабу пошкоджень та наслідків уточнюється.

Також повідомляється про пошкодження торгового центру на півдні міста внаслідок падіння "високоточних уламків" (фасад та скління).

Що відомо про завод?

АО "ВНИИР-Прогресс" - російське підприємство в Чебоксарах (Чуваська Республіка), яке спеціалізується на радіоелектроніці, навігаційних системах, автоматизації та компонентах подвійного/військового призначення. Завод входить до критично важливого сегмента російського ВПК. Це не просто промислове підприємство, а один із вузлів виробництва навігаційної та анти-РЕБ електроніки для сучасної російської зброї, що робить його стратегічною ціллю у війні.

Основні напрями діяльності:

  • GNSS-приймачі та антени супутникової навігації (GLONASS/GPS/Galileo)
  • модулі "Комета" для захисту БПЛА та ракет від РЕБ
  • електронні модулі для крилатих і балістичних ракет
  • системи релейного захисту, автоматизації та промислової електроніки

За даними української та санкційної бази, продукція заводу використовується у:

  • дронах Shahed / "Герань"
  • ракетах "Калібр"
  • комплексах "Іскандер-М"
  • авіабомбових модулях УМПК

Підприємство перебуває під санкційним моніторингом як структура, що підтримує російську оборонну промисловість.

У ніч на 18 лютого 2026 року безпілотники вже атакували Чебоксари. Тоді також під ударом опинився завод.

Наслідки удару по заводу

Наслідки удару по заводу
ракета Фламінго (27) Чебоксари (4)
Топ коментарі
+25
Свободу чувакам !
05.05.2026 07:01 Відповісти
05.05.2026 07:01 Відповісти
+14
Тобто ви вірите в нашу недолугість більше, ніж сама русня.
Ну, як і личить унтєрмєньшу.
05.05.2026 07:42 Відповісти
05.05.2026 07:42 Відповісти
+10
Ну шо ж, почекаємо на дані об'єктивного контролю. Якщо дійсно влучили, то, звісно, молодці. Але якщо як минулих разів, то це буде ще один цвях у труну фламінго.
05.05.2026 07:04 Відповісти
05.05.2026 07:04 Відповісти
бомба!
05.05.2026 07:54 Відповісти
05.05.2026 07:54 Відповісти
Гарно гепнуло
05.05.2026 11:38 Відповісти
05.05.2026 11:38 Відповісти
Апдейт: наші ПОВТОРНО вдарили по заводу. Але цього разу вже безпілотниками
05.05.2026 08:03 Відповісти
05.05.2026 08:03 Відповісти
05.05.2026 08:03 Відповісти
Місцеві на відосах радісно регочуть. Тобто ще добавку хочуть?
05.05.2026 08:06 Відповісти
05.05.2026 08:06 Відповісти
05.05.2026 08:06 Відповісти
Чуваки нам не чуваки...
05.05.2026 07:07 Відповісти
05.05.2026 07:07 Відповісти
це фейковий викид шоб залучити інвесторів в ФП ,гроші які підуть в кишені Зеленгейту
05.05.2026 07:13 Відповісти
05.05.2026 07:13 Відповісти
05.05.2026 07:13 Відповісти
брехня з самого початку
05.05.2026 07:14 Відповісти
05.05.2026 07:14 Відповісти
Судячи з усього, так воно і є. Ось куди було влучання:

05.05.2026 07:47 Відповісти
05.05.2026 07:47 Відповісти
Питання треба ставити ширше: чому з України взагалі щось прилітає?
Де ППО, ВКС, РВ, ГРУ? Чому виробничі потужності не знищені вщент, як в Україні, так і за кордоном?
05.05.2026 07:47 Відповісти
05.05.2026 07:47 Відповісти
Ти дублюєш брехню пропаганди, що якоби можливо знищити величезну країну та армію.
Питання касапам до себе ставити інакше - "Який мудак вирішив що зможе захопити величезну Україну найбільшою за площею в Європі з 50 мільйонами населення?"
05.05.2026 10:54 Відповісти
05.05.2026 10:54 Відповісти
Так, я дублюю цю брехню, якщо не ясно.
Бо стаме так русня і думає, завдяки тій самій пропаганді.
Да чьто там той Украіни? Два-трі дня - і фсьо. Да ми вообщє только бровь поднімєм - і Украіна сразу всьо поймьот.
Вони там справді щиро нєдоумєвают: как жє так, нас - бомбят? І всьо дальшє і сільнєй. І главноє - кто? Тє, кого наша доблєстная армія каждий дєнь побєждаєт?
05.05.2026 10:57 Відповісти
05.05.2026 10:57 Відповісти
Шпіллерман та Бубочка розуміють, шо треба хоч по одному дрону на Москву та та одній ракеті пулять, поки жарений півень не клюне. Смішно, но москальня пише, коли зграї та табуни Фламінго полетять, нам тіпа капець. Не баісь, скоріше гроші полетять за кордон.
05.05.2026 07:25 Відповісти
05.05.2026 07:25 Відповісти
05.05.2026 07:25 Відповісти
Ну что ти, вірю слугам народу
05.05.2026 08:15 Відповісти
05.05.2026 08:15 Відповісти
Так зрадойоби кажуть що їх не існуе. Це вже не Фламінго, це Фламінго/Шредінггер.
05.05.2026 07:34 Відповісти
05.05.2026 07:34 Відповісти
05.05.2026 07:34 Відповісти
за майже рік це вже шоста атака на ВНИИР Прогрес.
05.05.2026 07:44 Відповісти
05.05.2026 07:44 Відповісти
Мда... Знов пшик... Якщо вже хотіли влучити, то треба було запускати щтук тридцять-сорок (як це роблять кацапи). Хоча б кілька долетіли б. А так одна ледве-ледве дошкандибала, та й та влучила явно не туди, куди хотіли...
05.05.2026 07:53 Відповісти
05.05.2026 07:53 Відповісти
05.05.2026 07:53 Відповісти
До речі, ціль ДУЖЕ жирна була б:

Завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у м. Чебоксари - виробник захищених від перешкод навігаційних модулів «Комета» для російських БПЛА, крилатих та балістичних ракет

Координати: 56.10322456501862, 47.26401251841342
05.05.2026 07:58 Відповісти
05.05.2026 07:58 Відповісти
Значить, нада павтаріть.
05.05.2026 08:06 Відповісти
05.05.2026 08:06 Відповісти
Вже. Трохи вище написав. Тільки цього разу безпілотниками. Схоже на "Лютий", але могли бути і "FP-1". Що характерно, роботи ППО при цьому чути взагалі не було
05.05.2026 08:08 Відповісти
05.05.2026 08:08 Відповісти
05.05.2026 08:08 Відповісти
Треба добити. Залежить від наявності засобів. З цим, на жаль, завжди катма.
05.05.2026 08:09 Відповісти
05.05.2026 08:09 Відповісти
05.05.2026 08:09 Відповісти
У Ленінградській області українські дрони завдали удару по ключовому НПЗ регіону

ЗСУ атакували завод у Киришах - «Киришинефтеоргсинтез». Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, гас та нафтохімічну продукцію.

Сервіс моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує загоряння на території.

Місцева влада заявляє про 18 збитих БПЛА за ніч над регіоном.
05.05.2026 08:18 Відповісти
05.05.2026 08:18 Відповісти
05.05.2026 08:11 Відповісти
05.05.2026 08:11 Відповісти
Це була пристрілка , ще долетить нормально, відстань ого яка
05.05.2026 08:14 Відповісти
05.05.2026 08:14 Відповісти
05.05.2026 08:14 Відповісти
Вже є дані про повторну, денну атаку.
05.05.2026 08:20 Відповісти
05.05.2026 08:20 Відповісти
Там ще заводів валом. Якби засобів ураження було більше то ********* вже б загнувся воювати.
05.05.2026 08:29 Відповісти
05.05.2026 08:29 Відповісти
05.05.2026 08:29 Відповісти
Засобів багато, якби вони ще долітали куди слід і влучали...
Міндіч & Co отримують кеш не за влучання, а за кількість жужиків.
05.05.2026 09:13 Відповісти
05.05.2026 09:13 Відповісти
здається, зхвідти ще ниття не чув
чекаю
"а нас то за что"
05.05.2026 08:32 Відповісти
05.05.2026 08:32 Відповісти
Помогаем Чувашии избавится от экологически грязных объектов...
05.05.2026 08:40 Відповісти
05.05.2026 08:40 Відповісти
05.05.2026 08:40 Відповісти
"Високоточні уламки". Це просто п-ць.
05.05.2026 09:00 Відповісти
05.05.2026 09:00 Відповісти
 
 