Пострадал завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который изготавливал детали для "шахидов" и ракет, - Генштаб
В ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксары, Республика Чувашия, РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Чем занимается предприятие?
Как отмечается, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, в частности адаптивных антенных решеток "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб и другого высокоточного вооружения, которым противник регулярно наносит удары по Украине, в частности по ее гражданской инфраструктуре.
Другие поражения
- Кроме того, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Киришский" в Ленинградской области РФ с последующим пожаром на территории объекта.
"Эти предприятия задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - уточнили в Генштабе.
Масштабы ущерба уточняются.
Удары по врагу на оккупированной территории
Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили полевой склад горюче-смазочных материалов в районе Медвежьего на ВОТ Луганщины, командно-наблюдательный пункт (Смиле) и радиолокационную станцию "Каста" (Елисеевка) противника в Запорожской области и склад материально-технических средств в окрестностях города Донецк.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.
- Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А що Ви думали, субординація!
А якщо нічого не зміниться, значить навіть та одна "фламінга" нікуди не влучила.