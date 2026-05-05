Пострадал завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который изготавливал детали для "шахидов" и ракет, - Генштаб

В ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксары, Республика Чувашия, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Чем занимается предприятие?

Как отмечается, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, в частности адаптивных антенных решеток "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб и другого высокоточного вооружения, которым противник регулярно наносит удары по Украине, в частности по ее гражданской инфраструктуре.

Другие поражения

Кроме того, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Киришский" в Ленинградской области РФ с последующим пожаром на территории объекта.

"Эти предприятия задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - уточнили в Генштабе.

Масштабы ущерба уточняются.

Удары по врагу на оккупированной территории

Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили полевой склад горюче-смазочных материалов в районе Медвежьего на ВОТ Луганщины, командно-наблюдательный пункт (Смиле) и радиолокационную станцию "Каста" (Елисеевка) противника в Запорожской области и склад материально-технических средств в окрестностях города Донецк.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.

Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.

