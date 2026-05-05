Россиянин ругается и наблюдает за пролетом и попаданием ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу в Чувашии

В сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевшие ночную атаку на стратегическое предприятие на территории РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, целью стал завод "ВНИИР-Прогресс", расположенный в городе Новочебоксарск (Республика Чувашия).

На видео запечатлен момент прилета украинского дальнобойного средства поражения, идентифицированного как дрон-ракета FP-5 "Фламинго". На кадрах видно приближение объекта, после чего раздается мощный взрыв, сопровождаемый огромной вспышкой на территории промышленной зоны.

"ВНИИР-Прогресс" является важным предприятием российского оборонно-промышленного комплекса. Оно специализируется на разработке и производстве релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуры, которая используется, в частности, в военной технике и на объектах критической инфраструктуры.

