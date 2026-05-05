РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по рф
15 883 104

Россиянин ругается и наблюдает за пролетом и попаданием ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу в Чувашии

В сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевшие ночную атаку на стратегическое предприятие на территории РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, целью стал завод "ВНИИР-Прогресс", расположенный в городе Новочебоксарск (Республика Чувашия).

На видео запечатлен момент прилета украинского дальнобойного средства поражения, идентифицированного как дрон-ракета FP-5 "Фламинго". На кадрах видно приближение объекта, после чего раздается мощный взрыв, сопровождаемый огромной вспышкой на территории промышленной зоны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"ВНИИР-Прогресс" является важным предприятием российского оборонно-промышленного комплекса. Оно специализируется на разработке и производстве релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуры, которая используется, в частности, в военной технике и на объектах критической инфраструктуры.

Смотрите: В Чувашской Республике ночью раздались взрывы: атакован оборонный завод РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9 на конференции в Жешуве. ФОТО

Автор: 

Чувашия (12) Удары по РФ (918) ракета Фламинго (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
прорвалась ласточка!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 10:03 Ответить
+29
Лучікі добра завітали на сосіє.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:01 Ответить
+24
Вєчєр пєрєстайот бить томним (с)
Йшов пятий рік великої війни. За планом ху"ла після трьохденного взятія Києва, Куп'янська та Малої Токмачки українські ракети FP-5 атакували російський завод у Новочебоксарську. Місцеві жителі з захопленням спостерігали проліт та влучання зі словами: "Йо!@#й в рот!"
показать весь комментарий
05.05.2026 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это не ракета, здесь звук воздушно-реактивного двигателя, как у самолета МиГ-17, в детстве жил рядом с ародромом, что у вас такого есть в наличии, чтоб могло долететь?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:16 Ответить
приблизно так звучить ТРД АИ-25ТЛ, від ТРД ВК-1 Міг-17 майже неможливо відрізнити, хіба що ВК-1 гучніше, бо у нього тяга значно вища. Якщо дитинство пройшло на краматорській Абазовці, то цей звук пам'ятаєш все життя.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:29 Ответить
https://youtube.com/shorts/V9D4uFvQ8C0?si=8XepjQfKwOx1b-Rq

Полностью
показать весь комментарий
05.05.2026 18:36 Ответить
даремно відрізали другу частину відео з докладним описом враження, можно було би залишити хоча би ще пів-хвилини доповіді.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 