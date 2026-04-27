Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9 на конференции в Жешуве. ФОТО

На конференции по вопросам безопасности в польском Жешуве оборонная компания Fire Point впервые публично представила макеты своих баллистических ракет FP-7 и FP-9.

В рамках мероприятия работает выставочная зона, где польские, украинские и иностранные компании представляют свои технологии и решения в сфере безопасности и обороны.

Что известно об FP-7

По данным компании, FP-7 - это баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для поражения целей противника на средних дистанциях.

По аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является "клоном", как заявляли сами производители, советских ракет 48Н6, которые Россия в настоящее время использует в своих ЗРК С-400.

В то же время FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом. Она также изготовлена из композитных материалов, что, как уверяют в Fire Point, уменьшает массу ракеты и увеличивает дальность ее полета.

Основные технические характеристики баллистической ракеты FP-7:

Дальность полета: до 200 км

Высота полета: 65 км

Масса боевой части: до 150 кг

Точность: 14 м

Скорость: 4,4 Маха

Максимальное время полета: 4,2 мин

Подробнее о FP-9

FP-9 - это будущая модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу. Она должна пройти кодификацию в 2026 году и, как ожидается, будет иметь в четыре раза большую дальность полета - более 800 км вместо 200 км.

Основные характеристики ракеты FP-9:

Дальность полета: до 855 км

Высота полета: 70 км

Масса боевой части: до 800 кг

Точность/круговое отклонение: 20 м

Скорость: 6,5 махов

Максимальное время полета: 8,7 мин

Фото: Роман Шрайк / Telegram

Фото: Роман Шрайк / Telegram







