Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9 на конференции в Жешуве. ФОТО
На конференции по вопросам безопасности в польском Жешуве оборонная компания Fire Point впервые публично представила макеты своих баллистических ракет FP-7 и FP-9.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В рамках мероприятия работает выставочная зона, где польские, украинские и иностранные компании представляют свои технологии и решения в сфере безопасности и обороны.
Что известно об FP-7
- По данным компании, FP-7 - это баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для поражения целей противника на средних дистанциях.
По аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является "клоном", как заявляли сами производители, советских ракет 48Н6, которые Россия в настоящее время использует в своих ЗРК С-400.
В то же время FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом. Она также изготовлена из композитных материалов, что, как уверяют в Fire Point, уменьшает массу ракеты и увеличивает дальность ее полета.
Основные технические характеристики баллистической ракеты FP-7:
- Дальность полета: до 200 км
- Высота полета: 65 км
- Масса боевой части: до 150 кг
- Точность: 14 м
- Скорость: 4,4 Маха
- Максимальное время полета: 4,2 мин
Подробнее о FP-9
FP-9 - это будущая модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу. Она должна пройти кодификацию в 2026 году и, как ожидается, будет иметь в четыре раза большую дальность полета - более 800 км вместо 200 км.
Основные характеристики ракеты FP-9:
- Дальность полета: до 855 км
- Высота полета: 70 км
- Масса боевой части: до 800 кг
- Точность/круговое отклонение: 20 м
- Скорость: 6,5 махов
- Максимальное время полета: 8,7 мин
"Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних https://suspilne.media/tag/zbroa/ ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.
Про це глава держави https://tsn.ua/exclusive/flaminho-zamist-tomahawk-zelenskyy-poiasnyv-iak-********-finansuye-vlasni-rakety-2943251.html розповів у телефонній розмові з ведучою ТСН Аллою Мазур 26 жовтня.
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. "
Ракета Ruta Block 2 з ШІ вже ближче до того, щоб бити по РФ, і її можна буде запускати з винищувачів
Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.
За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.
На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.
«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.
Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.
Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
