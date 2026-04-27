Новости Фото Производство баллистических ракет в Украине
7 106 91

Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9 на конференции в Жешуве. ФОТО

На конференции по вопросам безопасности в польском Жешуве оборонная компания Fire Point впервые публично представила макеты своих баллистических ракет FP-7 и FP-9.

В рамках мероприятия работает выставочная зона, где польские, украинские и иностранные компании представляют свои технологии и решения в сфере безопасности и обороны.

Что известно об FP-7

  • По данным компании, FP-7 - это баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для поражения целей противника на средних дистанциях.

По аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является "клоном", как заявляли сами производители, советских ракет 48Н6, которые Россия в настоящее время использует в своих ЗРК С-400.

Fire Point продемонстрировала новые ракеты FP-7 и FP-9

В то же время FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом. Она также изготовлена из композитных материалов, что, как уверяют в Fire Point, уменьшает массу ракеты и увеличивает дальность ее полета.

Основные технические характеристики баллистической ракеты FP-7:

  • Дальность полета: до 200 км
  • Высота полета: 65 км
  • Масса боевой части: до 150 кг
  • Точность: 14 м
  • Скорость: 4,4 Маха
  • Максимальное время полета: 4,2 мин

Подробнее о FP-9

FP-9 - это будущая модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу. Она должна пройти кодификацию в 2026 году и, как ожидается, будет иметь в четыре раза большую дальность полета - более 800 км вместо 200 км.

Основные характеристики ракеты FP-9:

  • Дальность полета: до 855 км
  • Высота полета: 70 км
  • Масса боевой части: до 800 кг
  • Точность/круговое отклонение: 20 м
  • Скорость: 6,5 махов
  • Максимальное время полета: 8,7 мин
Фото: Роман Шрайк / Telegram
Фото: Роман Шрайк / Telegram



Топ комментарии
+38
Сильно! Потужно!
Воно, курвище, на п`ятому році війни картонними макетами воювати збирається...
До речі, а макету фламінги чому нема? Рожевої фарби так і не закупили?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:18 Ответить
+28
ніколи, ось вам макет. У нас макет президента, і макети ракет
показать весь комментарий
27.04.2026 18:22 Ответить
+22
С языка сняли. Эти понты и презентации-только выкачка денег. Если к 9 мая не будет снесена в Москве одна из кремлёвских башен, или что-то в этом роде-это просто ****** для лохтората
показать весь комментарий
27.04.2026 18:20 Ответить
добре папьє маше
показать весь комментарий
27.04.2026 18:13 Ответить
Зараз застосовують пінопласт.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:16 Ответить
Дуже схоже на Искаандер. ну добре аби були
показать весь комментарий
27.04.2026 20:16 Ответить
макет це гарно але ліпше би презентували відео нарезкі ударів по маскве
показать весь комментарий
27.04.2026 18:15 Ответить
Особливо потужно взятися за нову розробку при цьому забивши на Грім 2.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:25 Ответить
Гром\Сапсан - это ракета от государственной компании и на ней много не накосить. А тут широкое поле для деятельности.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:57 Ответить
мало-багато ... і там примудряються
показать весь комментарий
27.04.2026 20:10 Ответить
Підозрюю їх вже дєрмаки в рашку злили.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:34 Ответить
От курва, треба було вже зразу макет галактичного крейсера класу "Руйнівник" зробити!
показать весь комментарий
27.04.2026 18:58 Ответить
Що партнери дають- тим і воюєм. Ми не Іран, науку всю похаяли давно.
показать весь комментарий
27.04.2026 23:15 Ответить
На вихідних сяду і зроблю макет FP-37...
показать весь комментарий
27.04.2026 18:18 Ответить
З дальністю польоту 37 сантиметрів?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:26 Ответить
Та хоч мільярд кілометрів напишу! Піди, перевір! Поїнтам- понтам ти ж на слово віриш....
показать весь комментарий
27.04.2026 22:03 Ответить
А реальні ракети коли?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:19 Ответить
Макет влади у нас, на жаль
показать весь комментарий
27.04.2026 18:27 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%22%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%22%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%202025%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Так тих ракет у нас просто валом - немає де складати!

"Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних https://suspilne.media/tag/zbroa/ ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.

Про це глава держави https://tsn.ua/exclusive/flaminho-zamist-tomahawk-zelenskyy-poiasnyv-iak-********-finansuye-vlasni-rakety-2943251.html розповів у телефонній розмові з ведучою ТСН Аллою Мазур 26 жовтня.
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. "
показать весь комментарий
27.04.2026 18:27 Ответить
Через полгода новый видосик алигатор ф 73!!1! Жрите
показать весь комментарий
27.04.2026 18:42 Ответить
дай срок и буде тоби дудка и свисток
показать весь комментарий
27.04.2026 21:32 Ответить
Фейєр Понт
показать весь комментарий
27.04.2026 18:23 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 18:24 Ответить
Ірина Терех: «Рік тому взяли цілий відділ маркетологів. Ми не знали, навіщо нам маркетологи, але це були дуже хороші і професійні люди. Ми вирішили - хай будуть». Директорка Fire Point - про найбільш дивні кейси працевлаштування у компанію (с)
показать весь комментарий
27.04.2026 18:28 Ответить
Навіщо маркетологи, звісно ж для того щоб зробити бронювання.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:30 Ответить
Гроші гарно освоюєте, а результатів не має. Це так все і задумано? І як Міндів в Ізраіль потікаєте?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:28 Ответить
Маркетінговий хід, на фото написано до 700 км, в статті вже до 855 км?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:28 Ответить
Там написано - дальность 700 - 850 км, это зависит от плотности облачности.)
показать весь комментарий
27.04.2026 18:59 Ответить
Треба Файр-поінт перейменувати на Фальш-поінт, це краще показує стан цієї шараги.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:28 Ответить
понт
показать весь комментарий
27.04.2026 18:33 Ответить
Розкажи це кацапьским панцирям, торам, бастіонам і тд, які знищуються десятками дронами FirePoint2 (FP2)
показать весь комментарий
27.04.2026 18:55 Ответить
Мова йде про ракети а не дрони
показать весь комментарий
27.04.2026 18:58 Ответить
Вони так самол нищаться любими іншими дронами.Скрутити до купи і назвати українська розробка,це путужно.Бо в нас не випускають мікроелектроніки.В тих дронах мізки не українські,а це найголовніше.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:59 Ответить
І що, що мізки не українські? Що це за дебільна ідея, що вся мікроелектроніка має бути українська? Кацапи он в Кинжалах і Іскандерах з Оніксами використовують американську, японську, німецьку електронику і не паряться, а вам прям конче необхідно, щоб вся мікроелектроніка була українська.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:17 Ответить
В нас немає своїх кинжалів і іскандерів.В них двигуни власні там.І в них там частково закордоне.Свої мікросхеми також були.Бо ролзбиті плати бачив робили огляди.В наших дронах від штілермана що свого?Ті дрони втричі дорожче за собівартість продають.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:45 Ответить
Більше макетів, гарних та різних! )))
показать весь комментарий
27.04.2026 18:29 Ответить
З Фламінго теж спочатку хіхікали.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:30 Ответить
Фламінго вже не згадують,що не смішити .До речі виготовляють за різними даними 3-7 одиниці за добу,але по болотам чомусь не летять в такій кількості.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:41 Ответить
На Фламінго вже кацапскі военкори і зеьники вже ниють і плачуть, бо літають.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:01 Ответить
Було б це правдою,гундосий доповідав би кожного вечора.Офіційно щось одного разу проскочило в новинах без подробиць
показать весь комментарий
27.04.2026 19:13 Ответить
Логіка у вас, прямо ніяка
показать весь комментарий
27.04.2026 19:20 Ответить
Штілєрман -ти?
показать весь комментарий
27.04.2026 19:42 Ответить
Так де справжні??? Скільки ще чекати??? Чи твердого палива досі немає?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:32 Ответить
https://www.unian.ua/weapons/fire-point-u-2026-roci-v-daniji-vidkriyetsya-zavod-raketnogo-paliva-13318305.html
показать весь комментарий
27.04.2026 18:33 Ответить
Паливо не твердне, чекатимуть до зими, коли температура опуститься нижче нуля.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:34 Ответить
Тепер перемога майже в кишені.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:32 Ответить
понти -наше все. і чому , в критичний для країни час, під час війни, ракети виготовляє якась срана приватна фірмочка з якимось мутним, сраним шпіллєрманом , а не держава? бо бабло для зебидла важливіше існування країни.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:34 Ответить
Патріоти, Хаймарси таж приватна фірма робить.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:22 Ответить
Lockheed Martin це не якась фірмочка-шарага!!
показать весь комментарий
28.04.2026 02:37 Ответить
Хоч макетами полякаємо.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:34 Ответить
Україні потрібно 140 000 000 дронів і ракет!
показать весь комментарий
27.04.2026 18:35 Ответить
это и я так могу
показать весь комментарий
27.04.2026 18:36 Ответить
Чого ще чекати від фейкової ЗЕленої влади, від фейкових ФайрПОНТів? Хіба що побрехеньок про Фламіндічі, які досі реально ніхто не бачив та картонних макетів ракет, яких годі чекати від фейкометів-імітаторів. Поки кремлівська 5 колона царює на Банковій не буде у України свого ракетного щита. Доьре хоч Нептуни ще випускаємо, які реально влучають та нищать москалоту. Але на Нептуни зелена сволота грошей не виділяє достатньо, все йде фейковим дружкам кремлівського скомороха.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:37 Ответить
Красивое.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:38 Ответить
А чо фуфламингу забросили, миндич отказался финансировать ее из исраеля?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:39 Ответить
Кароче, бабки давайте на Новые понты.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:41 Ответить
Це на ЦЕ 9 на 10 у десятому ступені?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:42 Ответить
євреї від фіреПОНТ ) представили макети за десятки млрд ))

і крадене зерно купувати не соромляться
показать весь комментарий
27.04.2026 18:43 Ответить
По стабилизаторам плохо напильником прошлись. Бросаются в глаза заусеницы. )))
показать весь комментарий
27.04.2026 18:44 Ответить
Ну слава Богу что не картинки...
показать весь комментарий
27.04.2026 18:49 Ответить
На розробку таких ракет у людей з великим досвідом ідуть роки,а тут якась невідома конторка каже,да ***** делать,завтра будуть ракети
показать весь комментарий
27.04.2026 18:52 Ответить
Ці конторка зібрала купу інженерів з різним досвідом взагалі-то.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:58 Ответить
В нас немає вже ракетників.В нас немає двигуенів ні до фламінго,ні до балістмики.Все з нуля потрібно.В нас точно не більше інженерів.ніж в москальщині.А вони роки розробляють ракети.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:02 Ответить
Tierre - зебот.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:25 Ответить
Там скорее всего партнеры помогли
показать весь комментарий
27.04.2026 19:00 Ответить
Тцк , фальш понт, міндичгецт, двушки..ось тільки це буде згадувати народ коли зелена влада гепнеться.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:53 Ответить
Це та балістика яку "найвеличніший" рік тому в гундосих відосиках демонстрував?Через рік буде в дії?Чим же він нахвалявся асиметричну відповідь наносить?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:55 Ответить
Там ещё макет моего члена будет,47 сантиметров.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:55 Ответить
Макети.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:58 Ответить
Ми такі "ракети" ще в школі, на уроках праці робили
показать весь комментарий
27.04.2026 18:59 Ответить
А де удари Фламінго?Весна вже скоро закінчиться.Мали бути масові пуски.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:01 Ответить
"Вдарили" по офшорах.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:43 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 19:04 Ответить
Еті літца нє могут врать.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:44 Ответить
Чарівні пірамідки, Дімон, зараз вже не актуальні...
https://www.youtube.com/watch?v=Xt2v0GTNj5g
показать весь комментарий
27.04.2026 20:04 Ответить
Фраєр з понтами.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:08 Ответить
Ця влада краде гроші, а на ракети їм похеру! У України з 2019р. є розроблені гарні балістичні ракети з чудовими параметрами (не макети) але Зелі треба гроші а не ракети!!! Зрадник наш верховний головнокомандувач!
показать весь комментарий
27.04.2026 19:21 Ответить
Ну до чого ж наївні... Яке на фіг "фламінго"?! Це грабунок бюджету з феєричним відкатом зєлєнскому особисто на 1,5 мільярди баксів і без тендеру. Приятелю зєлєнского, який ніяким боком до ракетних програм ніколи в житті не мав жодного стосунку. Та ще й з помічницею, найвищим досягненням якої були ескізи бетонних лавочок в парку і, можливо, мінєт штіллерману... Згадайте про 3000 ракет "фламінго" з дальністю на 2000 км. до Новорічних свят, що обіцяв зє на день Незалежності. Де? Там же де й "паляниці", які обіцяв роком раніше.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:27 Ответить
Млть, якщо стільки коштів, витратили на макети, то скільки коштуватимуть справжні?
показать весь комментарий
27.04.2026 19:30 Ответить
Ось на цих макетах все і закінчиться.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:37 Ответить
Ну макети в нас і третьокласники вміють будувати. Це в рашистів навчились макети будувати і трубити про перемогу? Де реальні удари? Чи буде як з фламінгами два роки хвастались. мільярди роздеребанили а потім великий пшик вилетів.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:17 Ответить
На наступній конференції продемонструють макети нових ракет Frayer Pont, які зможуть досягнути Сахаліну. Тому враже начувайся, у нас пінопласту на нові макети ще багато, а ТТХ напишем, що сам буде лячно)
показать весь комментарий
27.04.2026 20:27 Ответить
Цікаво скільки вкрали на макетах Вони якогось маленького розміру 😂
показать весь комментарий
27.04.2026 20:27 Ответить
Сподіваюсь, ось ці розробники покажуть не макети
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_ruta_block_2_z_shi_vzhe_blizhche_do_togo_schob_biti_po_rf_i_jiji_mozhna_bude_zapuskati_z_vinischuvachiv-22709.html Ракета Ruta Block 2 з ШІ вже ближче до того, щоб бити по РФ, і її можна буде запускати з винищувачів
показать весь комментарий
27.04.2026 20:54 Ответить
7 і 9, а де 8? Не получилась?
показать весь комментарий
27.04.2026 21:13 Ответить
Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети Flamingo і далекобійні дрони, працює над власною системою протиповітряної оборони. У компанії кажуть, що хочуть зробити дешевшу альтернативу американській Patriot.

Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.

На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.

«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.

Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.

Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:27 Ответить
кінець 2027 року???????
показать весь комментарий
28.04.2026 01:14 Ответить
Не пройшло і 5 років! Вже нарешті і макети є.
Дайте їм ще 100500 мільярдів, тоді може,
років через 10...15 може і пробні пуски будуть.
показать весь комментарий
28.04.2026 00:01 Ответить
неплохой косплей вышел

сколько заказов собрали или так чисто побухать ездили?
показать весь комментарий
28.04.2026 00:04 Ответить
Дізайнери-фантасти та оператори 3Д принтерів працювали на славу!!
Треба Потужно роздати премії. І в резюме за проведення масштабної піар акції
показать весь комментарий
28.04.2026 00:28 Ответить
 
 