Fire Point представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на конференції в Жешуві. ФОТО
На безпековій конференції в польському Жешуві оборонна компанія Fire Point вперше публічно представила макети своїх балістичних ракет FP-7 та FP-9.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У межах заходу діє виставкова зона, де польські, українські та іноземні компанії представляють свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони.
Що відомо про FP-7
- За даними компанії, FP-7 — це балістична ракета класичної архітектури, що призначена для ураження цілей ворога на середніх дистанціях.
За аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета є FP-7 є "клоном", як заявляли самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400.
Водночас FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом. Вона також виготовлена з композитних матеріалів, що, як запевняють у Fire Point, зменшує масу ракети та збільшує дальність її польоту.
Основні технічні характеристики балістичної ракети FP-7:
- Дальність польоту: до 200 км
- Висота польоту: 65 км
- Маса бойової частини: до 150 кг
- Точність: 14 м
- Швидкість: 4,4 Маха
- Максимальний час польоту: 4,2 хв
Більше про FP-9
FP-9 — це майбутня модифікація ракети FP-7 для ураження цілей у глибокому тилу. Вона має пройти кодифікацію у 2026 році та, як очікується матиме в чотири рази більшу дальність польоту — понад 800 км замість 200 км.
Основні характеристики ракети FP-9:
- Дальність польоту: до 855 км
- Висота польоту: 70 км
- Маса бойової частини: до 800 кг
- Точність/ кругове відхилення: 20 м
- Швидкість: 6,5 Махів
- Максимальний час польоту: 8,7 хв
"Президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.
Про це глава держави https://tsn.ua/exclusive/flaminho-zamist-tomahawk-zelenskyy-poiasnyv-iak-********-finansuye-vlasni-rakety-2943251.html розповів у телефонній розмові з ведучою ТСН Аллою Мазур 26 жовтня.
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. "
Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.
За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.
На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.
«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.
Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.
Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
