Новини Фото Виробництво балістичних ракет в Україні
Fire Point представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на конференції в Жешуві. ФОТО

На безпековій конференції в польському Жешуві оборонна компанія Fire Point вперше публічно представила макети своїх балістичних ракет FP-7 та FP-9.

У межах заходу діє виставкова зона, де польські, українські та іноземні компанії представляють свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони.

Що відомо про FP-7

  • За даними компанії, FP-7 — це балістична ракета класичної архітектури, що призначена для ураження цілей ворога на середніх дистанціях.

За аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета є FP-7 є "клоном", як заявляли самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400.

Fire Point продемонструвала нові ракети FP-7 і FP-9

Водночас FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом. Вона також виготовлена з композитних матеріалів, що, як запевняють у Fire Point, зменшує масу ракети та збільшує дальність її польоту.

Основні технічні характеристики балістичної ракети FP-7:

  • Дальність польоту: до 200 км
  • Висота польоту: 65 км
  • Маса бойової частини: до 150 кг
  • Точність: 14 м
  • Швидкість: 4,4 Маха
  • Максимальний час польоту: 4,2 хв

Більше про FP-9

FP-9 — це майбутня модифікація ракети FP-7 для ураження цілей у глибокому тилу. Вона має пройти кодифікацію у 2026 році та, як очікується матиме в чотири рази більшу дальність польоту — понад 800 км замість 200 км.

Основні характеристики ракети FP-9:

  • Дальність польоту: до 855 км
  • Висота польоту: 70 км
  • Маса бойової частини: до 800 кг
  • Точність/ кругове відхилення: 20 м
  • Швидкість: 6,5 Махів
  • Максимальний час польоту: 8,7 хв
Фото: Роман Шрайк / Telegram
Фото: Роман Шрайк / Telegram



+40
Сильно! Потужно!
Воно, курвище, на п`ятому році війни картонними макетами воювати збирається...
До речі, а макету фламінги чому нема? Рожевої фарби так і не закупили?
27.04.2026 18:18 Відповісти
+29
ніколи, ось вам макет. У нас макет президента, і макети ракет
27.04.2026 18:22 Відповісти
+24
С языка сняли. Эти понты и презентации-только выкачка денег. Если к 9 мая не будет снесена в Москве одна из кремлёвских башен, или что-то в этом роде-это просто ****** для лохтората
27.04.2026 18:20 Відповісти
добре папьє маше
27.04.2026 18:13 Відповісти
Зараз застосовують пінопласт.
27.04.2026 18:16 Відповісти
Дуже схоже на Искаандер. ну добре аби були
27.04.2026 20:16 Відповісти
макет це гарно але ліпше би презентували відео нарезкі ударів по маскве
27.04.2026 18:15 Відповісти
27.04.2026 18:20 Відповісти
27.04.2026 18:18 Відповісти
Особливо потужно взятися за нову розробку при цьому забивши на Грім 2.
27.04.2026 18:25 Відповісти
Гром\Сапсан - это ракета от государственной компании и на ней много не накосить. А тут широкое поле для деятельности.
27.04.2026 18:57 Відповісти
мало-багато ... і там примудряються
27.04.2026 20:10 Відповісти
Підозрюю їх вже дєрмаки в рашку злили.
27.04.2026 20:34 Відповісти
От курва, треба було вже зразу макет галактичного крейсера класу "Руйнівник" зробити!
27.04.2026 18:58 Відповісти
Що партнери дають- тим і воюєм. Ми не Іран, науку всю похаяли давно.
27.04.2026 23:15 Відповісти
На вихідних сяду і зроблю макет FP-37...
27.04.2026 18:18 Відповісти
З дальністю польоту 37 сантиметрів?
27.04.2026 18:26 Відповісти
Та хоч мільярд кілометрів напишу! Піди, перевір! Поїнтам- понтам ти ж на слово віриш....
27.04.2026 22:03 Відповісти
А реальні ракети коли?
27.04.2026 18:19 Відповісти
27.04.2026 18:22 Відповісти
Макет влади у нас, на жаль
27.04.2026 18:27 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%22%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%22%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F%202025%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Так тих ракет у нас просто валом - немає де складати!

"Президент https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних https://suspilne.media/tag/zbroa/ ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.

Про це глава держави https://tsn.ua/exclusive/flaminho-zamist-tomahawk-zelenskyy-poiasnyv-iak-********-finansuye-vlasni-rakety-2943251.html розповів у телефонній розмові з ведучою ТСН Аллою Мазур 26 жовтня.
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. "
27.04.2026 18:27 Відповісти
Через полгода новый видосик алигатор ф 73!!1! Жрите
27.04.2026 18:42 Відповісти
дай срок и буде тоби дудка и свисток
27.04.2026 21:32 Відповісти
Фейєр Понт
27.04.2026 18:23 Відповісти
27.04.2026 18:24 Відповісти
Ірина Терех: «Рік тому взяли цілий відділ маркетологів. Ми не знали, навіщо нам маркетологи, але це були дуже хороші і професійні люди. Ми вирішили - хай будуть». Директорка Fire Point - про найбільш дивні кейси працевлаштування у компанію (с)
27.04.2026 18:28 Відповісти
Навіщо маркетологи, звісно ж для того щоб зробити бронювання.
27.04.2026 18:30 Відповісти
Гроші гарно освоюєте, а результатів не має. Це так все і задумано? І як Міндів в Ізраіль потікаєте?
27.04.2026 18:28 Відповісти
Маркетінговий хід, на фото написано до 700 км, в статті вже до 855 км?
27.04.2026 18:28 Відповісти
Там написано - дальность 700 - 850 км, это зависит от плотности облачности.)
27.04.2026 18:59 Відповісти
Треба Файр-поінт перейменувати на Фальш-поінт, це краще показує стан цієї шараги.
27.04.2026 18:28 Відповісти
понт
27.04.2026 18:33 Відповісти
Розкажи це кацапьским панцирям, торам, бастіонам і тд, які знищуються десятками дронами FirePoint2 (FP2)
27.04.2026 18:55 Відповісти
Мова йде про ракети а не дрони
27.04.2026 18:58 Відповісти
Тут мова про підприємство, яке виготовляє ці ракети та дрони.
28.04.2026 10:00 Відповісти
Вони так самол нищаться любими іншими дронами.Скрутити до купи і назвати українська розробка,це путужно.Бо в нас не випускають мікроелектроніки.В тих дронах мізки не українські,а це найголовніше.
27.04.2026 18:59 Відповісти
І що, що мізки не українські? Що це за дебільна ідея, що вся мікроелектроніка має бути українська? Кацапи он в Кинжалах і Іскандерах з Оніксами використовують американську, японську, німецьку електронику і не паряться, а вам прям конче необхідно, щоб вся мікроелектроніка була українська.
27.04.2026 19:17 Відповісти
В нас немає своїх кинжалів і іскандерів.В них двигуни власні там.І в них там частково закордоне.Свої мікросхеми також були.Бо ролзбиті плати бачив робили огляди.В наших дронах від штілермана що свого?Ті дрони втричі дорожче за собівартість продають.
27.04.2026 19:45 Відповісти
Плати і мікросхеми у нас теж є свої. І двигуни вже є свої. І так, можливо, нам передали якісь технології ті ж німці - у чому проблема?

"Ті дрони втричі дорожче за собівартість продають."
Маєш конктерну інфу, чи це пальцем в небо? Звісно, що продають не за собівартістю, бо потрібно розширювати виробницство, але навряд в тричі.
28.04.2026 09:58 Відповісти
Більше макетів, гарних та різних! )))
27.04.2026 18:29 Відповісти
З Фламінго теж спочатку хіхікали.
27.04.2026 18:30 Відповісти
Фламінго вже не згадують,що не смішити .До речі виготовляють за різними даними 3-7 одиниці за добу,але по болотам чомусь не летять в такій кількості.
27.04.2026 18:41 Відповісти
На Фламінго вже кацапскі военкори і зеьники вже ниють і плачуть, бо літають.
27.04.2026 19:01 Відповісти
Було б це правдою,гундосий доповідав би кожного вечора.Офіційно щось одного разу проскочило в новинах без подробиць
27.04.2026 19:13 Відповісти
Логіка у вас, прямо ніяка
27.04.2026 19:20 Відповісти
Штілєрман -ти?
27.04.2026 19:42 Відповісти
Так де справжні??? Скільки ще чекати??? Чи твердого палива досі немає?
27.04.2026 18:32 Відповісти
https://www.unian.ua/weapons/fire-point-u-2026-roci-v-daniji-vidkriyetsya-zavod-raketnogo-paliva-13318305.html
27.04.2026 18:33 Відповісти
Паливо не твердне, чекатимуть до зими, коли температура опуститься нижче нуля.
27.04.2026 18:34 Відповісти
Тепер перемога майже в кишені.
27.04.2026 18:32 Відповісти
понти -наше все. і чому , в критичний для країни час, під час війни, ракети виготовляє якась срана приватна фірмочка з якимось мутним, сраним шпіллєрманом , а не держава? бо бабло для зебидла важливіше існування країни.
27.04.2026 18:34 Відповісти
Патріоти, Хаймарси таж приватна фірма робить.
27.04.2026 19:22 Відповісти
Lockheed Martin це не якась фірмочка-шарага!!
28.04.2026 02:37 Відповісти
Хоч макетами полякаємо.
27.04.2026 18:34 Відповісти
Україні потрібно 140 000 000 дронів і ракет!
27.04.2026 18:35 Відповісти
это и я так могу
27.04.2026 18:36 Відповісти
Чого ще чекати від фейкової ЗЕленої влади, від фейкових ФайрПОНТів? Хіба що побрехеньок про Фламіндічі, які досі реально ніхто не бачив та картонних макетів ракет, яких годі чекати від фейкометів-імітаторів. Поки кремлівська 5 колона царює на Банковій не буде у України свого ракетного щита. Доьре хоч Нептуни ще випускаємо, які реально влучають та нищать москалоту. Але на Нептуни зелена сволота грошей не виділяє достатньо, все йде фейковим дружкам кремлівського скомороха.
27.04.2026 18:37 Відповісти
Красивое.
27.04.2026 18:38 Відповісти
А чо фуфламингу забросили, миндич отказался финансировать ее из исраеля?
27.04.2026 18:39 Відповісти
Кароче, бабки давайте на Новые понты.
27.04.2026 18:41 Відповісти
Це на ЦЕ 9 на 10 у десятому ступені?
27.04.2026 18:42 Відповісти
євреї від фіреПОНТ ) представили макети за десятки млрд ))

і крадене зерно купувати не соромляться
27.04.2026 18:43 Відповісти
По стабилизаторам плохо напильником прошлись. Бросаются в глаза заусеницы. )))
27.04.2026 18:44 Відповісти
Ну слава Богу что не картинки...
27.04.2026 18:49 Відповісти
На розробку таких ракет у людей з великим досвідом ідуть роки,а тут якась невідома конторка каже,да ***** делать,завтра будуть ракети
27.04.2026 18:52 Відповісти
Ці конторка зібрала купу інженерів з різним досвідом взагалі-то.
27.04.2026 18:58 Відповісти
В нас немає вже ракетників.В нас немає двигуенів ні до фламінго,ні до балістмики.Все з нуля потрібно.В нас точно не більше інженерів.ніж в москальщині.А вони роки розробляють ракети.
27.04.2026 19:02 Відповісти
Tierre - зебот.
27.04.2026 22:25 Відповісти
Свіжозарєєстрований кацапчик намагається навісити штампи про ботів на всіх, хто проти обсирання українських виробників дронів. Дуже смішно.
28.04.2026 09:55 Відповісти
Там скорее всего партнеры помогли
27.04.2026 19:00 Відповісти
Тцк , фальш понт, міндичгецт, двушки..ось тільки це буде згадувати народ коли зелена влада гепнеться.
27.04.2026 18:53 Відповісти
Це та балістика яку "найвеличніший" рік тому в гундосих відосиках демонстрував?Через рік буде в дії?Чим же він нахвалявся асиметричну відповідь наносить?
27.04.2026 18:55 Відповісти
Там ещё макет моего члена будет,47 сантиметров.
27.04.2026 18:55 Відповісти
Макети.
27.04.2026 18:58 Відповісти
Ми такі "ракети" ще в школі, на уроках праці робили
27.04.2026 18:59 Відповісти
А де удари Фламінго?Весна вже скоро закінчиться.Мали бути масові пуски.
27.04.2026 19:01 Відповісти
"Вдарили" по офшорах.
27.04.2026 19:43 Відповісти
27.04.2026 19:04 Відповісти
Еті літца нє могут врать.
27.04.2026 19:44 Відповісти
Чарівні пірамідки, Дімон, зараз вже не актуальні...
https://www.youtube.com/watch?v=Xt2v0GTNj5g
27.04.2026 20:04 Відповісти
Фраєр з понтами.
27.04.2026 19:08 Відповісти
Ця влада краде гроші, а на ракети їм похеру! У України з 2019р. є розроблені гарні балістичні ракети з чудовими параметрами (не макети) але Зелі треба гроші а не ракети!!! Зрадник наш верховний головнокомандувач!
27.04.2026 19:21 Відповісти
Ну до чого ж наївні... Яке на фіг "фламінго"?! Це грабунок бюджету з феєричним відкатом зєлєнскому особисто на 1,5 мільярди баксів і без тендеру. Приятелю зєлєнского, який ніяким боком до ракетних програм ніколи в житті не мав жодного стосунку. Та ще й з помічницею, найвищим досягненням якої були ескізи бетонних лавочок в парку і, можливо, мінєт штіллерману... Згадайте про 3000 ракет "фламінго" з дальністю на 2000 км. до Новорічних свят, що обіцяв зє на день Незалежності. Де? Там же де й "паляниці", які обіцяв роком раніше.
27.04.2026 19:27 Відповісти
Млть, якщо стільки коштів, витратили на макети, то скільки коштуватимуть справжні?
27.04.2026 19:30 Відповісти
Ось на цих макетах все і закінчиться.
27.04.2026 19:37 Відповісти
Ну макети в нас і третьокласники вміють будувати. Це в рашистів навчились макети будувати і трубити про перемогу? Де реальні удари? Чи буде як з фламінгами два роки хвастались. мільярди роздеребанили а потім великий пшик вилетів.
27.04.2026 20:17 Відповісти
На наступній конференції продемонструють макети нових ракет Frayer Pont, які зможуть досягнути Сахаліну. Тому враже начувайся, у нас пінопласту на нові макети ще багато, а ТТХ напишем, що сам буде лячно)
27.04.2026 20:27 Відповісти
Цікаво скільки вкрали на макетах Вони якогось маленького розміру 😂
27.04.2026 20:27 Відповісти
Сподіваюсь, ось ці розробники покажуть не макети
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_ruta_block_2_z_shi_vzhe_blizhche_do_togo_schob_biti_po_rf_i_jiji_mozhna_bude_zapuskati_z_vinischuvachiv-22709.html Ракета Ruta Block 2 з ШІ вже ближче до того, щоб бити по РФ, і її можна буде запускати з винищувачів
27.04.2026 20:54 Відповісти
7 і 9, а де 8? Не получилась?
27.04.2026 21:13 Відповісти
Українська компанія Fire Point, яка виробляє крилаті ракети Flamingo і далекобійні дрони, працює над власною системою протиповітряної оборони. У компанії кажуть, що хочуть зробити дешевшу альтернативу американській Patriot.

Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За словами Штілермана, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи вже наступного року. Компанія хоче знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн. Зараз вартість ракет для систем Patriot сягає $3-4 млн за ракету. За даними видання, для перехоплення однієї цілі треба застосувати декілька ракет.

На стримі Сергія Стерненка Штілерман розповів, що пуск української ракети буде коштувати в рази дешевше, ніж з Patriot. Якщо ракета буде оснащена головкою самонаведення, то вартість пострілу складатиме приблизно $750 тисяч. Якщо без неї - близько $500 тисяч. За словами Штілермана, навіть без самонаведення ракета буде перехоплювати цілі завдяки координатам.

«Ми залучили низку європейських компаній для цього. Головне, що ми робимо все за власні гроші і не беремо гроші у держав. Залучити кошти почнемо після першого успішного збиття», - розповів він.

Reuters пише, що Fire Point визнає нестачу компетенцій у кількох напрямах, зокрема в радарах, системах наведення і зв'язку. Саме тому компанія зацікавлена у співпраці з європейськими партнерами. Ймовірно, йдеться про таких виробників радіолокаційних рішень, як ******, Hensoldt, Saab і Thales.

Перше перехоплення українським аналогом Patriot планують на кінець 2027 року.
27.04.2026 22:27 Відповісти
кінець 2027 року???????
28.04.2026 01:14 Відповісти
Не пройшло і 5 років! Вже нарешті і макети є.
Дайте їм ще 100500 мільярдів, тоді може,
років через 10...15 може і пробні пуски будуть.
28.04.2026 00:01 Відповісти
неплохой косплей вышел

сколько заказов собрали или так чисто побухать ездили?
28.04.2026 00:04 Відповісти
Дізайнери-фантасти та оператори 3Д принтерів працювали на славу!!
Треба Потужно роздати премії. І в резюме за проведення масштабної піар акції
28.04.2026 00:28 Відповісти
 
 