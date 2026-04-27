Fire Point представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на конференції в Жешуві. ФОТО

На безпековій конференції в польському Жешуві оборонна компанія Fire Point вперше публічно представила макети своїх балістичних ракет FP-7 та FP-9.

У межах заходу діє виставкова зона, де польські, українські та іноземні компанії представляють свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони.

Що відомо про FP-7

За даними компанії, FP-7 — це балістична ракета класичної архітектури, що призначена для ураження цілей ворога на середніх дистанціях.

За аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета є FP-7 є "клоном", як заявляли самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400.

Водночас FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом. Вона також виготовлена з композитних матеріалів, що, як запевняють у Fire Point, зменшує масу ракети та збільшує дальність її польоту.

Основні технічні характеристики балістичної ракети FP-7:

Дальність польоту: до 200 км

Висота польоту: 65 км

Маса бойової частини: до 150 кг

Точність: 14 м

Швидкість: 4,4 Маха

Максимальний час польоту: 4,2 хв

Більше про FP-9

FP-9 — це майбутня модифікація ракети FP-7 для ураження цілей у глибокому тилу. Вона має пройти кодифікацію у 2026 році та, як очікується матиме в чотири рази більшу дальність польоту — понад 800 км замість 200 км.

Основні характеристики ракети FP-9:

Дальність польоту: до 855 км

Висота польоту: 70 км

Маса бойової частини: до 800 кг

Точність/ кругове відхилення: 20 м

Швидкість: 6,5 Махів

Максимальний час польоту: 8,7 хв

Фото: Роман Шрайк / Telegram

