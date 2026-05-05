Росіянин лається і спостерігає проліт та влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу у Чувашії. ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю нічної атаки на стратегічне підприємство на території РФ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю став завод "ВНІІР-Прогрес", розташований у місті Новочебоксарськ (Республіка Чувашія).
На відео зафіксовано момент прильоту українського далекобійного засобу ураження, ідентифікованого як дрон-ракета FP-5 "Фламінго". На кадрах видно наближення об'єкта, після чого лунає потужний вибух, що супроводжується величезним спалахом на території промислової зони.
"ВНІІР-Прогрес" є важливим підприємством російського оборонно-промислового комплексу. Воно спеціалізується на розробці та виробництві релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури, яка використовується, зокрема, у військовій техніці та на об'єктах критичної інфраструктури.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полностью