УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по РФ
15 048 104

Росіянин лається і спостерігає проліт та влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу у Чувашії. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю нічної атаки на стратегічне підприємство на території РФ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю став завод "ВНІІР-Прогрес", розташований у місті Новочебоксарськ (Республіка Чувашія).

На відео зафіксовано момент прильоту українського далекобійного засобу ураження, ідентифікованого як дрон-ракета FP-5 "Фламінго". На кадрах видно наближення об'єкта, після чого лунає потужний вибух, що супроводжується величезним спалахом на території промислової зони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"ВНІІР-Прогрес" є важливим підприємством російського оборонно-промислового комплексу. Воно спеціалізується на розробці та виробництві релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури, яка використовується, зокрема, у військовій техніці та на об'єктах критичної інфраструктури.

Дивіться: У Чуваській Республіці вночі пролунали вибухи: атаковано оборонний завод РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Fire Point представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на конференції в Жешуві. ФОТО

Автор: 

Чувашія (13) Удари по РФ (919) ракета Фламінго (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Лучікі добра завітали на сосіє.
показати весь коментар
05.05.2026 10:01 Відповісти
+29
прорвалась ласточка!!!
показати весь коментар
05.05.2026 10:03 Відповісти
+24
Вєчєр пєрєстайот бить томним (с)
Йшов пятий рік великої війни. За планом ху"ла після трьохденного взятія Києва, Куп'янська та Малої Токмачки українські ракети FP-5 атакували російський завод у Новочебоксарську. Місцеві жителі з захопленням спостерігали проліт та влучання зі словами: "Йо!@#й в рот!"
показати весь коментар
05.05.2026 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это не ракета, здесь звук воздушно-реактивного двигателя, как у самолета МиГ-17, в детстве жил рядом с ародромом, что у вас такого есть в наличии, чтоб могло долететь?
показати весь коментар
05.05.2026 18:16 Відповісти
приблизно так звучить ТРД АИ-25ТЛ, від ТРД ВК-1 Міг-17 майже неможливо відрізнити, хіба що ВК-1 гучніше, бо у нього тяга значно вища. Якщо дитинство пройшло на краматорській Абазовці, то цей звук пам'ятаєш все життя.
показати весь коментар
05.05.2026 19:29 Відповісти
https://youtube.com/shorts/V9D4uFvQ8C0?si=8XepjQfKwOx1b-Rq

Полностью
показати весь коментар
05.05.2026 18:36 Відповісти
даремно відрізали другу частину відео з докладним описом враження, можно було би залишити хоча би ще пів-хвилини доповіді.
показати весь коментар
05.05.2026 19:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 