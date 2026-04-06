Москва в зоне поражения: украинская компания близка к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, - Reuters
Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты "Фламинго", близится к завершению разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Что известно о новых ракетах
По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилиермана, ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км.
Ее описывают как аналог американской системы малой дальности ATACMS. Ожидается, что она может быть применена в военных целях уже в ближайшее время.
Характеристики FP-9
Более мощная ракета FP-9 способна нести боевую часть весом до 800 кг на расстояние до 850 км.
В настоящее время она готовится к этапу испытаний.
Именно эта ракета, по словам разработчика, потенциально может включить Москву в радиус поражения украинских баллистических средств.
Штилиерман отметил, что даже сама возможность ударов по Москве может существенно повлиять на ситуацию.
По его словам, это способно вызвать серьезные изменения в восприятии войны как среди российского общества, так и среди руководства РФ.
Оценки экспертов
В то же время эксперты отмечают, что Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, которая уже демонстрировала способность перехватывать подобные ракеты.
Однако, по словам ученого Норвежского университета обороны Фабиана Гофмана, массовое применение баллистических ракет может перегрузить российскую ПВО, которая уже понесла потери в результате украинских ударов.
Это открывает возможность для прорыва даже хорошо защищенных целей.
