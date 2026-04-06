Москва в зоне поражения: украинская компания близка к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, - Reuters

Новые ракеты FP-7 и FP-9 могут изменить баланс на поле боя

Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты "Фламинго", близится к завершению разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.

Что известно о новых ракетах

По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилиермана, ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км.

Ее описывают как аналог американской системы малой дальности ATACMS. Ожидается, что она может быть применена в военных целях уже в ближайшее время.

Характеристики FP-9

Более мощная ракета FP-9 способна нести боевую часть весом до 800 кг на расстояние до 850 км.

В настоящее время она готовится к этапу испытаний.

Именно эта ракета, по словам разработчика, потенциально может включить Москву в радиус поражения украинских баллистических средств.

Штилиерман отметил, что даже сама возможность ударов по Москве может существенно повлиять на ситуацию.

По его словам, это способно вызвать серьезные изменения в восприятии войны как среди российского общества, так и среди руководства РФ.

Оценки экспертов

В то же время эксперты отмечают, что Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, которая уже демонстрировала способность перехватывать подобные ракеты.

Однако, по словам ученого Норвежского университета обороны Фабиана Гофмана, массовое применение баллистических ракет может перегрузить российскую ПВО, которая уже понесла потери в результате украинских ударов.

Это открывает возможность для прорыва даже хорошо защищенных целей.

На кожну українську ракету є десять міндичей. В піськограя багато голодних друзів.
06.04.2026 17:09 Ответить
не Reuters, а Денис Штілієрман таке говорить, Reuters ще не зрозуміли, що їх дурять, а жителі України вже привикли
06.04.2026 17:09 Ответить
FP в мировых рейтингах (такими темпами )скоро потеснит "Локхид" и "Рейтеон". Ну или по количеству роликов и интервью.
06.04.2026 17:10 Ответить
Я правильно розумію, що ціль на період випробувань буде "не учбова"? Ну щоб два рази не вставати!
06.04.2026 17:08 Ответить
Я думаю уже что-то сделано. С нетерпением ожидаю всяких няшек по кацапам в период до 9 мая. Я думаю они этого тоже ожидают) постараемся их не разочаровать.
06.04.2026 17:56 Ответить
Таке життя. Одні стають героями України за подвиги, а наш шут - піськограєм. Як кажуть, кожному своє.
Термін "близька" нажаль зовсім не означає, що мацква вже завтра буде уражена.
06.04.2026 17:09 Ответить
Зробіть, пульніть та вже потім говоріть...
Але ж ні : бла бла бла - пук!
06.04.2026 17:10 Ответить
нужно же западным инвесторам показывать шо перемога близько. Иначе бабла не дадут на следующие пару лет дерибана страны
06.04.2026 18:00 Ответить
Нахрін та Москва ! Хай спершу роз'їбашать Єлабугу , щось давно не лупили по цьому виробництву Шахедів .
06.04.2026 17:12 Ответить
Це як потрібно жбурнути плакат, щоб він по інерції аж до мацкви долетів.🤔
06.04.2026 17:14 Ответить
ФП це всі шахраї , не вірте їм
06.04.2026 17:20 Ответить
Ройтерс щось знають,як я)))
06.04.2026 17:21 Ответить
потужний потужно звиздів вже про ПАЛЯНИЦЮ, в результаті паляниця хіба що його в трусах вийшла
06.04.2026 17:21 Ответить
Балістичну ATACMS (Army Tactical Missile System) американці почали розробляти
з кінця 1970-х років, а на озброєння вона була прийнята в 1990-1991 роках.
06.04.2026 17:23 Ответить
Ройтерс подивилися інтерв'ю Штілєрмана Стерненку. А Цензор прочитав новину Ройтерс. А українці продивилися і інтерв'ю, і новину на Цензорі. Коло замкнулося, і виявилося, що новина - вже не зовсім і новина.
06.04.2026 17:28 Ответить
якщо було Фламінго, то що це тепер таке потужне?
Орел захищений торговою маркою. Може "Пелікан"?
06.04.2026 17:30 Ответить
Нахабні побрехеньки хитрозробленого єврєйчика штілєрмана.
06.04.2026 17:31 Ответить
сцаніна в очі продовжується... Черговий фейк від контори Міндіча-зеленського
06.04.2026 17:34 Ответить
Українська компанія Брехайр Брехойнт до нового року виробила і запустила три тисячі ракет сім раз в день ,,нє винімая" і збила припутнік Сутули з першого вистріла два рази попала в припутнік а третій раз сама в сєбя і не знижуючи швидкості посадила в кабіну екіпаж і відправилась на Moon , відкіля буде крутити Путіну дулі, а велічайший лідер всесвіту БрехайЗедент Неперший позбавить їх громадянства після чого вони почнуть крутити дулі українцям гуляючи узбережжям Раіляіз журналістами видань олігархи ГівномойськогоіkoN°...
06.04.2026 17:35 Ответить
Шо?
06.04.2026 17:37 Ответить
Слова ті самі, тільки дати міняються. Здається наче ця пісня триватиме вічно.
06.04.2026 17:43 Ответить
очередной тупорылый видосик для мудрого нарида, пару экземпляров через полгода полетит и через полгода новое чудо оружие "сопілка". и так уже 5 год 95 шапито ссыт в уши со своим тупорылым пиаром и видосиками
06.04.2026 17:58 Ответить
 
 