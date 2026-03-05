Украина работает над новейшим ракетным вооружением, - Управление инновационной деятельности ВСУ
Сейчас Украина работает над созданием собственного новейшего ракетного вооружения.
Об этом начальник центрального управления инновационной деятельности ВСУ, полковник Виталий Добрянский рассказал во время брифинга в Укринформе, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Детали
"Наработки, безусловно, есть, но они не имеют разрешения к широкому распространению", - отметил Добрянский.
Отвечая на вопрос о возможности замены отдельных систем вооружений разработками украинского производства, полковник отметил, что соответствующие работы уже ведутся:
"Имеющийся военно-технический потенциал нашего государства максимально задействован в форме конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения. На сегодняшний день перспектива применения есть, конечный срок я вам не скажу".
Глава центрального управления инновационной деятельности ВСУ добавил, что в настоящее время существуют разработки, которые находятся на "определенном техническом уровне", однако детали по ним не подлежат разглашению из соображений безопасности.
Напомним, 3 февраля 2026 года президент Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины.
Справка
- План обороны Украины –– составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
Тепер роздавати анонси на пятий рік війни занадто боком вилазить, та і:
"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський .
Ще й дозволу не мають нові напраювання озброєнь...
Нарешті вирішено подумать як нам оце вже може почать ракети робить...