Новости Ракетная программа Украины
1 893 34

Украина работает над новейшим ракетным вооружением, - Управление инновационной деятельности ВСУ

Сейчас Украина работает над созданием собственного новейшего ракетного вооружения.

Об этом начальник центрального управления инновационной деятельности ВСУ, полковник Виталий Добрянский рассказал во время брифинга в Укринформе, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Детали

"Наработки, безусловно, есть, но они не имеют разрешения к широкому распространению", - отметил Добрянский.

Отвечая на вопрос о возможности замены отдельных систем вооружений разработками украинского производства, полковник отметил, что соответствующие работы уже ведутся:

"Имеющийся военно-технический потенциал нашего государства максимально задействован в форме конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения. На сегодняшний день перспектива применения есть, конечный срок я вам не скажу".

Глава центрального управления инновационной деятельности ВСУ добавил, что в настоящее время существуют разработки, которые находятся на "определенном техническом уровне", однако детали по ним не подлежат разглашению из соображений безопасности.

Напомним, 3 февраля 2026 года президент Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины.

Справка

  • План обороны Украины –– составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Автор: 

Топ комментарии
+14
Коли вже ці медійні рожі луснуть? Одне щапіто. Розробіть спочатку, виготовіть хоч сотню, результативно застосуйте, потім тявкайте.
05.03.2026 22:07 Ответить
+8
Колись казали: «Базікало - знахідка для шпигуна!» Схоже, що зараз все змінилося - багато людей для власного піару безкарно повідомляють про те, що мало б бути таємницею! Хоча, сам президент у нас з таких!
05.03.2026 22:08 Ответить
+6
Біда країні якщо при владі блазні, медійники, блохери і тому подібна тупа шелупонь, де технократи?
05.03.2026 22:18 Ответить
Можна випробовувати на свиностополі 🤙
05.03.2026 22:05 Ответить
Так на воткінську випробували - вп'ятеро далі аніж крим .
05.03.2026 22:18 Ответить
Велике Іноваційство, кармани зе покидька і шобли аж тріщать !
05.03.2026 22:28 Ответить
Давненько "Нептун"(на фото) не вспоминали.
05.03.2026 22:06 Ответить
"Южмаш" - 2.0???
05.03.2026 22:06 Ответить
мені, колись, давним давно! пропонували роботу. там. і от! вони, новітні ракєтчики, там. а я, минулий SAPьйор, тут )))
05.03.2026 22:44 Ответить
Коли вже ці медійні рожі луснуть? Одне щапіто. Розробіть спочатку, виготовіть хоч сотню, результативно застосуйте, потім тявкайте.
05.03.2026 22:07 Ответить
+ +
05.03.2026 22:08 Ответить
Біда країні якщо при владі блазні, медійники, блохери і тому подібна тупа шелупонь, де технократи?
05.03.2026 22:18 Ответить
Колись казали: «Базікало - знахідка для шпигуна!» Схоже, що зараз все змінилося - багато людей для власного піару безкарно повідомляють про те, що мало б бути таємницею! Хоча, сам президент у нас з таких!
05.03.2026 22:08 Ответить
Чому УІД ЗСУ не залучає до співпраці підрозділ Юрія Касьянова?
05.03.2026 22:09 Ответить
"питання є - питань нема"
05.03.2026 22:11 Ответить
Залучити для чого?
05.03.2026 22:25 Ответить
Подразделение майора Касьянова расформировано(по его же словам). Привлекать нечего.
показать весь комментарий
а Касьянов это кто?
показать весь комментарий
Если без подробностей
https://censor.net/ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/249599/sortby/date
05.03.2026 22:57 Ответить
я это к тому, что ни один підрозділ БПЛА ни сном ни духом про "ефективного" пана Касьянова
05.03.2026 23:01 Ответить
ті, хто будував укриття для літаків, теж мали "напрцювання". у вашій справі без "напрвцювань" ніяк... головне вчасно встигнути скористатися своїм Ізраільським паспортом
показать весь комментарий
Це новина кожних півроку з початку закриття ракетних програм.
показать весь комментарий
Ви засранці наявне не взмозі маштабувати а розповідаєте про шось нове 3000 фламінго вже полетіло?
показать весь комментарий
Так у України був замкнутий цикл виробництва всіх типів ракет від зенітних (типо оса) , ппо і балістики до космічних, все що треба це підняти документацію але я думаю її вже нема, кроти постаралися
показать весь комментарий
"Замкнутий цикл" був у межах совка , в Україні відбувалася фінальна збірка . Тому документацію можеш постелити під сало коли нарізатимеш , американці так зробили з документацією на місячну програму , а кацапи - на виготовлення стратегічних бомбардувальників.
показать весь комментарий
Як раз на южмаші була замкнута зборка з компонентів з харківських заводів, куріть р36м сатана 🤦
показать весь комментарий
Ти правий - у тебе дупа ширша ! Спокійної ночі !
показать весь комментарий
Сатана - то міжконтинентальна ракета СС-18 для доставки ядерної зброї. Куди шмалять будеш?
показать весь комментарий
Ніколи не було і не могло бути такого замкнутого циклу в Українській РСР.
показать весь комментарий
В межах УССР , це і є замкнутий цикл 🤦
показать весь комментарий
В межах СРСР він був. В межах УРСР - не було.
показать весь комментарий
Максимально не потрібна контора
показать весь комментарий
"шо, опять?" (С)
показать весь комментарий
Що, невже спробують відновити те, що голобородько поховав у 19-му?
показать весь комментарий
Треба було працювати і випускати перед вторгненням,а не закривати,мотивуючи,що дороги вартніші за ракети.
Тепер роздавати анонси на пятий рік війни занадто боком вилазить, та і:
"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський .
Ще й дозволу не мають нові напраювання озброєнь...
05.03.2026 22:55 Ответить
Не пройшло і 5 років великої війни...
Нарешті вирішено подумать як нам оце вже може почать ракети робить...
05.03.2026 22:57 Ответить
Дуже добре, але може почнемо з патронів? Хоча до ракет ще можна додати и авіаносець.
05.03.2026 23:13 Ответить
 
 