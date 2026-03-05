Украина работает над новейшим ракетным вооружением, - Управление инновационной деятельности ВСУ

Сейчас Украина работает над созданием собственного новейшего ракетного вооружения.

Об этом начальник центрального управления инновационной деятельности ВСУ, полковник Виталий Добрянский рассказал во время брифинга в Укринформе, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Детали

"Наработки, безусловно, есть, но они не имеют разрешения к широкому распространению", - отметил Добрянский.

Отвечая на вопрос о возможности замены отдельных систем вооружений разработками украинского производства, полковник отметил, что соответствующие работы уже ведутся:

"Имеющийся военно-технический потенциал нашего государства максимально задействован в форме конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения. На сегодняшний день перспектива применения есть, конечный срок я вам не скажу".

Глава центрального управления инновационной деятельности ВСУ добавил, что в настоящее время существуют разработки, которые находятся на "определенном техническом уровне", однако детали по ним не подлежат разглашению из соображений безопасности.

Напомним, 3 февраля 2026 года президент Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины.

Справка

План обороны Украины –– составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

