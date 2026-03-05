Україна працює над новітнім ракетним озброєнням, - Управління інноваційної діяльності ЗСУ

Нині Україна працює над створенням власного новітнього ракетного озброєння.

Про це начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський розповів під час брифінгу в Укрінформі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив Добрянський.

Відповідаючи на запитання про можливість заміни окремих систем озброєнь розробками українського виробництва, полковник зауважив, що відповідні роботи вже ведуться:

"Наявний військово-технічний потенціал нашої держави максимально залучений у формі конструкторських робіт щодо розробки новітнього ракетного озброєння. На сьогодні перспектива застосування є, кінцевого терміну я вам не скажу".

Голова центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ додав, що нині існують розробки, які перебувають на "певному технічному рівні", однак деталі щодо них не підлягають розголошенню з міркувань безпеки.

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Нагадаємо, 3 лютого 2026 року президент Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України.

Довідка

План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

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