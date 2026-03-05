Україна працює над новітнім ракетним озброєнням, - Управління інноваційної діяльності ЗСУ
Нині Україна працює над створенням власного новітнього ракетного озброєння.
Про це начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський розповів під час брифінгу в Укрінформі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Деталі
"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив Добрянський.
Відповідаючи на запитання про можливість заміни окремих систем озброєнь розробками українського виробництва, полковник зауважив, що відповідні роботи вже ведуться:
"Наявний військово-технічний потенціал нашої держави максимально залучений у формі конструкторських робіт щодо розробки новітнього ракетного озброєння. На сьогодні перспектива застосування є, кінцевого терміну я вам не скажу".
Голова центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ додав, що нині існують розробки, які перебувають на "певному технічному рівні", однак деталі щодо них не підлягають розголошенню з міркувань безпеки.
Нагадаємо, 3 лютого 2026 року президент Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України.
Довідка
- План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
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Касьянов детально пояснював, над якою саме.
https://censor.net/ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/249599/sortby/date
Маєте підстави заявляти таке від імені усіх підрозділів БпЛА?
Їм може не сподобатись, якщо вони не доручали вам робити цю заяву у коментарі на Цензорі.
Вони читають коментарі.
Стосовно відношення до правди, то правда в кожної людини своя. Субʼєктивна. І кожна людина дбає про свою правду, ЇЇ захищає і в певному сенсі любить.
Якщо незаконно і безпідставно, із доведеним нанесенням шкоди Україні, то підрозділ м-ра Касьянова при розумінні і сприянні керівництва можна швидко відновити, разом з виробничою базою.
Тепер роздавати анонси на пятий рік війни занадто боком вилазить, та і:
"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський .
Ще й дозволу не мають нові напраювання озброєнь...
Нарешті вирішено подумать як нам оце вже може почать ракети робить...
А на відосиках-нема більшого патріота від нього,зелі.