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Новини Ракетна програма України
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Україна працює над новітнім ракетним озброєнням, - Управління інноваційної діяльності ЗСУ

нептун,українська

Нині Україна працює над створенням власного новітнього ракетного озброєння.

Про це начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський розповів під час брифінгу в Укрінформі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив Добрянський.

Відповідаючи на запитання про можливість заміни окремих систем озброєнь розробками українського виробництва, полковник зауважив, що відповідні роботи вже ведуться:

"Наявний військово-технічний потенціал нашої держави максимально залучений у формі конструкторських робіт щодо розробки новітнього ракетного озброєння. На сьогодні перспектива застосування є, кінцевого терміну я вам не скажу".

Голова центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ додав, що нині існують розробки, які перебувають на "певному технічному рівні", однак деталі щодо них не підлягають розголошенню з міркувань безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ масштабують військові інновації: роботизовані платформи та системи боротьби з дронами

Нагадаємо, 3 лютого 2026 року президент Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України.

Довідка

  • План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

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Автор: 

зброя (7907) ракети (4447) українська зброя (211) ЗСУ (8809)
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Топ коментарі
+13
Колись казали: «Базікало - знахідка для шпигуна!» Схоже, що зараз все змінилося - багато людей для власного піару безкарно повідомляють про те, що мало б бути таємницею! Хоча, сам президент у нас з таких!
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05.03.2026 22:08 Відповісти
+12
Біда країні якщо при владі блазні, медійники, блохери і тому подібна тупа шелупонь, де технократи?
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05.03.2026 22:18 Відповісти
+7
ті, хто будував укриття для літаків, теж мали "напрцювання". у вашій справі без "напрвцювань" ніяк... головне вчасно встигнути скористатися своїм Ізраільським паспортом
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05.03.2026 22:09 Відповісти
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Можна випробовувати на свиностополі 🤙
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05.03.2026 22:05 Відповісти
Так на воткінську випробували - вп'ятеро далі аніж крим .
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05.03.2026 22:18 Відповісти
Велике Іноваційство, кармани зе покидька і шобли аж тріщать !
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05.03.2026 22:28 Відповісти
Давненько "Нептун"(на фото) не вспоминали.
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05.03.2026 22:06 Відповісти
"Южмаш" - 2.0???
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05.03.2026 22:06 Відповісти
мені, колись, давним давно! пропонували роботу. там. і от! вони, новітні ракєтчики, там. а я, минулий SAPьйор, тут )))
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05.03.2026 22:44 Відповісти
+ +
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05.03.2026 22:08 Відповісти
Біда країні якщо при владі блазні, медійники, блохери і тому подібна тупа шелупонь, де технократи?
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05.03.2026 22:18 Відповісти
Колись казали: «Базікало - знахідка для шпигуна!» Схоже, що зараз все змінилося - багато людей для власного піару безкарно повідомляють про те, що мало б бути таємницею! Хоча, сам президент у нас з таких!
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05.03.2026 22:08 Відповісти
Чому УІД ЗСУ не залучає до співпраці підрозділ Юрія Касьянова?
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05.03.2026 22:09 Відповісти
"питання є - питань нема"
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05.03.2026 22:11 Відповісти
Залучити для чого?
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05.03.2026 22:25 Відповісти
Для роботи над іноваційною військовою технікою для потреб ЗСУ/Сил Оборони.
Касьянов детально пояснював, над якою саме.
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06.03.2026 00:07 Відповісти
ви бачили "іноваційну" техніку Касянова? Рівень - кружок очумелиє ручки
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06.03.2026 10:45 Відповісти
Ви запитуєте про моє "бачення" КД/ТД, заявок на патенти? Чи про опубліковані у ЗМІ фото? Точно бачив, як і ви, раніш опубліковані у ЗМІ задокументовані результати бойового застосування БпАК Касьянова по москві, рівня успішності яких поки що не досяг жодний інший іноваційний "гурток", який займається технікою для діпстрайків по цілям у москві з найвищою в рф щільністю ППО.
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06.03.2026 12:22 Відповісти
Вибачаюсь, не бачив «задокументованих» результатів, бачив ці літаки, вони просто не здатні давати результат, в 2022 му, можливо у них був шанс кудись долетіти, тепер вже ні. Але і долетівши, з його вагою бч, хіба що налякати може.
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06.03.2026 15:34 Відповісти
Подразделение майора Касьянова расформировано(по его же словам). Привлекать нечего.
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05.03.2026 22:29 Відповісти
а Касьянов это кто?
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05.03.2026 22:55 Відповісти
Если без подробностей
https://censor.net/ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/249599/sortby/date
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05.03.2026 22:57 Відповісти
я это к тому, что ни один підрозділ БПЛА ни сном ни духом про "ефективного" пана Касьянова
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05.03.2026 23:01 Відповісти
Звідки вам відомо, що "ні один підрозділ БпЛА ні сном ні духом..."?
Маєте підстави заявляти таке від імені усіх підрозділів БпЛА?
Їм може не сподобатись, якщо вони не доручали вам робити цю заяву у коментарі на Цензорі.
Вони читають коментарі.
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06.03.2026 00:20 Відповісти
Якщо ви пишете коментарі-висновки від імені всіх підрозділів БпЛА, то мабуть ризикуєте не вгадати. Тому публікувати на Цензорі заяви-коментарі від імені "всіх", не маючи підстав і повноважень, є розповсюдженням брехні.
Стосовно відношення до правди, то правда в кожної людини своя. Субʼєктивна. І кожна людина дбає про свою правду, ЇЇ захищає і в певному сенсі любить.
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06.03.2026 12:46 Відповісти
М-р Юрій Касьянов. Погугліть, будете знати більше.
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06.03.2026 00:21 Відповісти
с хера его гуглить? Касьянов засрал своим нытьем весь инет, сразу после того как ни кто не захотел покупать его бпла
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06.03.2026 14:16 Відповісти
Городской сумасшедчий
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06.03.2026 09:24 Відповісти
Ідіть повз, "городской сумвсшедший".
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06.03.2026 12:49 Відповісти
Формально розформовано, але чи законно розформовано?
Якщо незаконно і безпідставно, із доведеним нанесенням шкоди Україні, то підрозділ м-ра Касьянова при розумінні і сприянні керівництва можна швидко відновити, разом з виробничою базою.
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06.03.2026 00:13 Відповісти
Ну и славно
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06.03.2026 15:35 Відповісти
ті, хто будував укриття для літаків, теж мали "напрцювання". у вашій справі без "напрвцювань" ніяк... головне вчасно встигнути скористатися своїм Ізраільським паспортом
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05.03.2026 22:09 Відповісти
Це новина кожних півроку з початку закриття ракетних програм.
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05.03.2026 22:11 Відповісти
Ви засранці наявне не взмозі маштабувати а розповідаєте про шось нове 3000 фламінго вже полетіло?
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05.03.2026 22:13 Відповісти
Ви пропустили новину. Один шахрай, бо по- іншому його дії назвати не можливо, вкравши зі своїми бізнес- партнерами мільярди на ''Фламінго'' легко вийшов з тієї ситуації. В Мюнхені заявив, що російські ракети вдарили по підприємству, де виготовлялися " Фламінго''". А це означає, що 3000 штук там лежали і гроші не потрібно шукати у міндичів і штілерманів. У всьому вині російські ракети!!!
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06.03.2026 07:23 Відповісти
Так у України був замкнутий цикл виробництва всіх типів ракет від зенітних (типо оса) , ппо і балістики до космічних, все що треба це підняти документацію але я думаю її вже нема, кроти постаралися
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05.03.2026 22:15 Відповісти
"Замкнутий цикл" був у межах совка , в Україні відбувалася фінальна збірка . Тому документацію можеш постелити під сало коли нарізатимеш , американці так зробили з документацією на місячну програму , а кацапи - на виготовлення стратегічних бомбардувальників.
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05.03.2026 22:22 Відповісти
Як раз на южмаші була замкнута зборка з компонентів з харківських заводів, куріть р36м сатана 🤦
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05.03.2026 22:26 Відповісти
Ти правий - у тебе дупа ширша ! Спокійної ночі !
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05.03.2026 22:29 Відповісти
по владіку та колимі нормально буде
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06.03.2026 07:00 Відповісти
Ніколи не було і не могло бути такого замкнутого циклу в Українській РСР.
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05.03.2026 22:24 Відповісти
В межах УССР , це і є замкнутий цикл 🤦
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05.03.2026 22:27 Відповісти
В межах СРСР він був. В межах УРСР - не було.
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05.03.2026 22:31 Відповісти
Максимально не потрібна контора
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05.03.2026 22:27 Відповісти
"шо, опять?" (С)
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05.03.2026 22:36 Відповісти
Що, невже спробують відновити те, що голобородько поховав у 19-му?
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05.03.2026 22:45 Відповісти
Треба було працювати і випускати перед вторгненням,а не закривати,мотивуючи,що дороги вартніші за ракети.
Тепер роздавати анонси на пятий рік війни занадто боком вилазить, та і:
"Напрацювання, безумовно, є, але вони не мають дозволу до широкого поширення", - зауважив начальник центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, полковник Віталій Добрянський .
Ще й дозволу не мають нові напраювання озброєнь...
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05.03.2026 22:55 Відповісти
Не пройшло і 5 років великої війни...
Нарешті вирішено подумать як нам оце вже може почать ракети робить...
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05.03.2026 22:57 Відповісти
Дуже добре, але може почнемо з патронів? Хоча до ракет ще можна додати и авіаносець.
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05.03.2026 23:13 Відповісти
Почали...і закрили єдиний патронний завод по випуску крупнокаліберних патронів.
А на відосиках-нема більшого патріота від нього,зелі.
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05.03.2026 23:34 Відповісти
ППО розробляйте якнайшвидше. Бо ще трішки і руде ***** перекриє кисень з ракетами для петріотів.
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06.03.2026 00:58 Відповісти
Вже перекрив.
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06.03.2026 03:57 Відповісти
хай краще Южмаш запрацює
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06.03.2026 01:03 Відповісти
1% все ще праця.
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06.03.2026 03:55 Відповісти
Можна тільки уявити, скільки різних ракет і дронів мала б Україна за 7 років з 2019 і по 2026, якби вибрали ''армію, мову, віру, ЄС і НАТО'', а не ''какую разніцу'' і кодло міндичів.
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06.03.2026 07:26 Відповісти
 
 