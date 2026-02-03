Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України.

Про це йдеться в указі №96/2026 голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, президент доручив Кабміну за участі СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку підготувати документ відповідно до оновлених вимог.

Після доопрацювання план оборони буде подано на розгляд Ради національної безпеки й оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна за минулий рік спрямувала на безпеку й оборону 43% ВВП, – РНБО

Довідка

План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

У листопаді 2025 року президент анонсував зміни у базових документах щодо оборони України, зокрема план оборони держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова підтримати кроки з деескалації, - Зеленський про перемовини в ОАЕ