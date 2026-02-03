Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України
Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України.
Про це йдеться в указі №96/2026 голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, президент доручив Кабміну за участі СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку підготувати документ відповідно до оновлених вимог.
Після доопрацювання план оборони буде подано на розгляд Ради національної безпеки й оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Довідка
- План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
- У листопаді 2025 року президент анонсував зміни у базових документах щодо оборони України, зокрема план оборони держави.
34 безпрецентентних безпекових угод
3 глобальних самітів миру
6 справедливих мирів
2 сталих мирів
4 планів опалення будинків
2 плани прогріву каналізації
1 план процвітання
і «Ось Вам» план оборони