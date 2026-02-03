Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України

План оборони України - яка нова структура і завдання

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України.

Про це йдеться в указі №96/2026 голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, президент доручив Кабміну за участі СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку підготувати документ відповідно до оновлених вимог.

Після доопрацювання план оборони буде подано на розгляд Ради національної безпеки й оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка

  • План оборони України –– складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
  • У листопаді 2025 року президент анонсував зміни у базових документах щодо оборони України, зокрема план оборони держави.

Топ коментарі
+11
Ще більш ліпше потужнішу???
показати весь коментар
03.02.2026 16:13
+3
Чим дальше в ліс , тим більше дров! Квартал 95 рулить, все працює! Тримайтесь таваріщі!
показати весь коментар
03.02.2026 16:15
+3
Мало того, що з міністерства оборони створив міністерство хаосу, міняючи міністрів під час війни, а тепер заманулось ще й нову стратегію під час гарячої фази. Що досі чекав, що саме все розсмокчеться?
показати весь коментар
03.02.2026 16:29
Потрібно міністерство захисту міністерства оборони й штат щоб потужний був а не якихось 1500 осіб.
показати весь коментар
03.02.2026 16:43
Планокур
показати весь коментар
03.02.2026 16:16
План стійкості зразка 2024-го року вже всьо? Вичерпаний?
показати весь коментар
03.02.2026 16:20
Хоть би зеленський не забув лукашенку зателефонувати та поінформувати (про ДСК), як другу ******, коли вагнерівців везли в Україну з Білорусії для покарання за убивство Українців!!
показати весь коментар
03.02.2026 16:29
Що не береться за який план всі гівно, ти з мобілізацією розберися недоумок? Такого позорища ще у світі не було що коїться в Україні! Зімбабве на цьому фоні здається демократичною державою.
показати весь коментар
03.02.2026 16:31
12 планів перемоги
34 безпрецентентних безпекових угод
3 глобальних самітів миру
6 справедливих мирів
2 сталих мирів
4 планів опалення будинків
2 плани прогріву каналізації
1 план процвітання
і «Ось Вам» план оборони
показати весь коментар
03.02.2026 16:33
Це типу чергова перестановка диванів?...
показати весь коментар
03.02.2026 17:00
1шашлики 2 дороги 3 див п 1
показати весь коментар
03.02.2026 17:21
Воно ж недолуге
показати весь коментар
03.02.2026 20:58
ублюдок.
показати весь коментар
04.02.2026 00:35
 
 