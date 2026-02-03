РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8818 посетителей онлайн
Новости Оборона
2 325 13

Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины

План обороны Украины - какова новая структура и задачи

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины.

Об этом говорится в указе №96/2026 главы государства на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Так, президент поручил Кабмину при участии СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка подготовить документ в соответствии с обновленными требованиями.

После доработки план обороны будет представлен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина за прошлый год направила на безопасность и оборону 43% ВВП, – СНБО

Справка

  • План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
  • В ноябре 2025 года президент анонсировал изменения в базовых документах по обороне Украины, в частности план обороны государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова поддержать шаги по деэскалации, - Зеленский о переговорах в ОАЭ

Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (24204) оборона (5234) план (223) война в Украине (8226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ще більш ліпше потужнішу???
показать весь комментарий
03.02.2026 16:13 Ответить
+3
Чим дальше в ліс , тим більше дров! Квартал 95 рулить, все працює! Тримайтесь таваріщі!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:15 Ответить
+3
Мало того, що з міністерства оборони створив міністерство хаосу, міняючи міністрів під час війни, а тепер заманулось ще й нову стратегію під час гарячої фази. Що досі чекав, що саме все розсмокчеться?
показать весь комментарий
03.02.2026 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще більш ліпше потужнішу???
показать весь комментарий
03.02.2026 16:13 Ответить
Потрібно міністерство захисту міністерства оборони й штат щоб потужний був а не якихось 1500 осіб.
показать весь комментарий
03.02.2026 16:43 Ответить
Чим дальше в ліс , тим більше дров! Квартал 95 рулить, все працює! Тримайтесь таваріщі!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:15 Ответить
Планокур
показать весь комментарий
03.02.2026 16:16 Ответить
План стійкості зразка 2024-го року вже всьо? Вичерпаний?
показать весь комментарий
03.02.2026 16:20 Ответить
Мало того, що з міністерства оборони створив міністерство хаосу, міняючи міністрів під час війни, а тепер заманулось ще й нову стратегію під час гарячої фази. Що досі чекав, що саме все розсмокчеться?
показать весь комментарий
03.02.2026 16:29 Ответить
Хоть би зеленський не забув лукашенку зателефонувати та поінформувати (про ДСК), як другу ******, коли вагнерівців везли в Україну з Білорусії для покарання за убивство Українців!!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:29 Ответить
Що не береться за який план всі гівно, ти з мобілізацією розберися недоумок? Такого позорища ще у світі не було що коїться в Україні! Зімбабве на цьому фоні здається демократичною державою.
показать весь комментарий
03.02.2026 16:31 Ответить
12 планів перемоги
34 безпрецентентних безпекових угод
3 глобальних самітів миру
6 справедливих мирів
2 сталих мирів
4 планів опалення будинків
2 плани прогріву каналізації
1 план процвітання
і «Ось Вам» план оборони
показать весь комментарий
03.02.2026 16:33 Ответить
Це типу чергова перестановка диванів?....
показать весь комментарий
03.02.2026 17:00 Ответить
1шашлики 2 дороги 3 див п 1
показать весь комментарий
03.02.2026 17:21 Ответить
Воно ж недолуге
показать весь комментарий
03.02.2026 20:58 Ответить
ублюдок.
показать весь комментарий
04.02.2026 00:35 Ответить
 
 