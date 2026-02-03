Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины.

Об этом говорится в указе №96/2026 главы государства на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, президент поручил Кабмину при участии СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка подготовить документ в соответствии с обновленными требованиями.

После доработки план обороны будет представлен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка

План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В ноябре 2025 года президент анонсировал изменения в базовых документах по обороне Украины, в частности план обороны государства.

