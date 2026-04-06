Москва в зоні ураження: українська компанія близька до створення двох надзвукових балістичних ракет, – Reuters

Українська компанія Fire Point, відома як виробник крилатої ракети "Фламінго", наближається до завершення розробки двох надзвукових балістичних ракет – FP-7 і FP-9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про нові ракети

За словами співзасновника та головного конструктора компанії Дениса Штілієрмана, ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км.

Її описують як аналог американської системи малої дальності ATACMS. Очікується, що вона може бути застосована у військових цілях уже найближчим часом.

Читайте: Patriot і F-16 стали головними захисниками українського неба у 2025 році

Характеристики FP-9

Більш потужна ракета FP-9 здатна нести бойову частину вагою до 800 кг на відстань до 850 км.

Наразі вона готується до етапу випробувань.

Саме ця ракета, за словами розробника, потенційно може включити Москву в радіус ураження українських балістичних засобів.

Штілієрман зазначив, що навіть сама можливість ударів по Москві може суттєво вплинути на ситуацію.

За його словами, це здатне спричинити серйозні зміни у сприйнятті війни як серед російського суспільства, так і серед керівництва РФ.

Також читайте: Росія вперше за війну оголошувала "ракетну небезпеку" в 13 регіонах через удар "Фламінго"

Оцінки експертів

Водночас експерти зазначають, що Росія має потужну систему протиповітряної оборони, яка вже демонструвала здатність перехоплювати подібні ракети.

Однак, за словами науковця Норвезького університету оборони Фабіана Гофмана, масове застосування балістичних ракет може перевантажити російську ППО, яка вже зазнала втрат унаслідок українських ударів.

Це відкриває можливість для прориву навіть добре захищених цілей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна працює над новітнім ракетним озброєнням, - Управління інноваційної діяльності ЗСУ