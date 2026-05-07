Воїни СБС у ніч на 7 травня завдали удару по нафтовій інфраструктурі Росії у місті Перм.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Нафто-наливайка Лукойлу у Пермі проінспектована ночі з 6 на 7 травня Волелюбними Українськими Птахами 1 оц СБС на предмет залишків резервуарів, чопиків-краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки.

Осінтери розміщують відоси місцевих пабліків та кажуть, ош смолоскипить, очікуються короткочасні нафтові опади. Чи вимкнули наливайку у цілому,- напишуть згодом хробаки самі. Або джерела проінформують всюдисущий Reuters. Колоди в оці не сховаєш", - зазначив він.

Що передувало?

У місті Перм повідомляли про вибухи на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

