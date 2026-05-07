Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 861 5

Нафтову інфраструктуру РФ атакували СБС у Пермі, - командувач Мадяр

Воїни СБС у ніч на 7 травня завдали удару по нафтовій інфраструктурі Росії у місті Перм.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Нафто-наливайка Лукойлу у Пермі проінспектована ночі з 6 на 7 травня Волелюбними Українськими Птахами 1 оц СБС на предмет залишків резервуарів, чопиків-краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки.

Осінтери розміщують відоси місцевих пабліків та кажуть, ош смолоскипить, очікуються короткочасні нафтові опади. Чи вимкнули наливайку у цілому,- напишуть згодом хробаки самі. Або джерела проінформують всюдисущий Reuters. Колоди в оці не сховаєш", - зазначив він.

Черговий удар по НПЗ у Пермі: Мадяр розповів подробиці

Що передувало?

У місті Перм повідомляли про вибухи на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Кращі санкції то без сонні ночі на москві. А так доки столиця спить на болотах, на все інше їм пофік. Радянський союз під санкціями та за залізним за навісом 50+ років конав, і тоді не було стільки ЄС друзів+ Китай. Так що кажіть що хочете але чекати коли їхня економіка рухне і кацап порозумнішає то марно. Краще всього:" Гаваріт масква, впздушная трєвога ❗❗❗❗" і гарантію даю як пошепче. 😸
07.05.2026 13:34 Відповісти
Коли по продукти треба буде пхатись до мацкви,а економіка раші ляже,то також буде добре.
07.05.2026 13:53 Відповісти
Та вони на спирту житимуть ті села нещасні. В СРСР пхалися наче до москви і нічого. Десятиліття терпіли.
07.05.2026 14:00 Відповісти
Чудово. Пане Мадяр-продовжуйте.....
07.05.2026 15:36 Відповісти
Та прямо десятиліттями...10 років максимум
07.05.2026 15:38 Відповісти
 
 