Вірменія не є союзником Росії в питанні України, - Пашинян
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Росії у питанні війни в Україні.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.
Подробиці
"Щодо візиту президента України, я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії у питанні України", - зазначив прем'єр Вірменії.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.
- Відомо, що під час зустрічі вони обговорювали досвід України у сфері дронів.
- Пашинян також заявив Путіну, що не поїде до Москви на парад 9 травня.
- Громадянин України вірменського походження. Герой України (2014, посмертно). Сергій Гагікович Нігоян