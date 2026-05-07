Вірменія не є союзником Росії в питанні України, - Пашинян

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Росії у питанні війни в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

"Щодо візиту президента України, я вже робив заяви на цю тему. Ми направляли гуманітарну допомогу Україні, і я говорив, що ми не є союзниками Росії у питанні України", - зазначив прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.

Відомо, що під час зустрічі вони обговорювали досвід України у сфері дронів.

Пашинян також заявив Путіну, що не поїде до Москви на парад 9 травня.

