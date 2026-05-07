УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
3 922 25

Пашинян сказав Путіну, що не поїде на парад 9 травня у Москву

Пашинян не поїде на 9 травня до Москви: в чому причина?

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив диктатору Путіну, що не прибуде на парад 9 травня у Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він пояснив це передвиборчою кампанією у Вірменії.

Читайте: Макрон занепокоєний присутністю російських військ у Вірменії

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.
  • Відомо, що під час зустрічі вони обговорювали досвід України у сфері дронів.

Парад у Росії

  • 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.

Читайте: РФ пригрозила Україні "відплатою", якщо під час параду у Москві 9 травня будуть "провокації" ЗСУ

Автор: 

Вірменія (738) парад (414) росія (69872) Пашинян Нікол (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
елегантно послав уйла !

пане Ніколи, але тепер кушайтє акуратно, бо старічьок має новічьок.

.
показати весь коментар
07.05.2026 12:30 Відповісти
+9
нехай вже мадуру на прокат в трампона попросить
показати весь коментар
07.05.2026 12:31 Відповісти
+7
Нікол Пашинян - молодець!
показати весь коментар
07.05.2026 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
елегантно послав уйла !

пане Ніколи, але тепер кушайтє акуратно, бо старічьок має новічьок.

.
показати весь коментар
07.05.2026 12:30 Відповісти
нехай вже мадуру на прокат в трампона попросить
показати весь коментар
07.05.2026 12:31 Відповісти
Щось знає.
показати весь коментар
07.05.2026 12:31 Відповісти
А що йому "щось" знать? Він прекрасно бачив, ще з 90-х, як Росія розпалила військовий конфлікт в Карабаху, наобіцявши прибічникам "Великої Вірменії", підтримку... А потім "всралася", і "кинула" вірмен... І Пашинян був змушений "латать паркан", та мириться з сусідом... Вірмени зрозуміли, що Росії цікаві лише власні інтереси, а не інтереси її союзників, і свої зобов'язання вона виконуватиме тільки до тих пір, поки вони співпадають з її "хотєлками". Почекай трохи - скоро почнеться "пресування" вірмен, по всій Росії... Чеченці, грузини, азербайджанці вже це на собі відчули...
показати весь коментар
07.05.2026 13:33 Відповісти
З власного досвіду поїздок у довоєнну росію скажу. що цих вірмен там, як собак нерізаних. Заїдьте в любу росйську глухомань і почуєте від аборигенів безліч історій, як вірмени або азери роблять, що їм заманеться, підкупивши владу та правоохоронні органи.
показати весь коментар
07.05.2026 20:47 Відповісти
Це "до поры, до времени"... Дадуть команду з Москви - і ті самі поліцаї почнуть "рвать на шмаття" тих, хто їх вчора годував. А якщо почнуть "волинить" - то це вірменам дуже дорого обійдеться. Ціна "криші" виросте багатократно...
показати весь коментар
07.05.2026 20:54 Відповісти
А глава Зімбабве хоч буде?
показати весь коментар
07.05.2026 12:32 Відповісти
Нікол Пашинян - молодець!
показати весь коментар
07.05.2026 12:32 Відповісти
дерзкій який. дивно що це питання для нього взагалі стояло
показати весь коментар
07.05.2026 12:34 Відповісти
Хто на кому стояв? - потрудіться викладати ваші думки ясніше.
показати весь коментар
07.05.2026 12:37 Відповісти
мова про Пашиняна звісно, бо саме він герой статті. А ваші еротичні фантазії залиште при собі
показати весь коментар
07.05.2026 13:21 Відповісти
Бу-га-га-га! Еротика в "Собачому серці"?
Ви "товарісч прєдсєдатєль домкома" не туди хилите.
Бу-га-га-га!

показати весь коментар
07.05.2026 13:37 Відповісти
По-перше, вихована людина вказує символи (с), що вказує на використання цитати, а не видає чужі думки за свої. А по-друге, свідома людина називається людським ім'ям, а не просто засинає під час реєстрації на клавіатурі.
показати весь коментар
07.05.2026 21:29 Відповісти
Хто на кому стояв? - потрудіться викладати ваші думки ясніше.
А ваші еротичні фантазії залиште при собі.
показати весь коментар
08.05.2026 12:57 Відповісти
я не чув, щоб хоч хтось із постсовєцьких деспотів та сатрапів збирався на парад до Вавилонської блудниці.
масковский Навуходоносор зовсім охляв.

.
показати весь коментар
07.05.2026 12:44 Відповісти
Азійські пострадянські деспоти переорієнтувалися на Імператора Піднебесної.
показати весь коментар
07.05.2026 12:48 Відповісти
Звичайно дуже хочеться вдарити по параду в москві.По тій першій ознаці фашизму,десяток яких перелічив Умберто Еко - культу традицій...Але багато розумніше та ефективніше було б вдарити по об"єктам,з яких ху...лік зняв ПВО.
показати весь коментар
07.05.2026 12:50 Відповісти
Одне іншому не заважає.

Думаю, більшість українців готова задонатити все, що можна - для салюту по сросії.

Я точно готова.
показати весь коментар
07.05.2026 12:54 Відповісти
приїде бульбохуйло. з картами всрасной площаді ))))
показати весь коментар
07.05.2026 12:51 Відповісти
А тепер пане Пашинян відправте російську військову базу, що в Вірменії за руським кораблем
показати весь коментар
07.05.2026 13:21 Відповісти
Ху'йлу не так потрібен парад побєдобєсія як позаріз потрібно зібрати всю шоблу щоб відновити коаліцію. А парад це лише привід зібрати васалів, які зазвичай не спішать іхати в моцкву. Тому потрібно зробити все щоб парад пабєдобєсія зірвати. Це буде означати що Ху'йло цілий рік не буде бачити васалів яві за цей час можуть і відвикнути від кормлячих рук, або пляшки
показати весь коментар
07.05.2026 13:49 Відповісти
Нічого там робити керівникам держав, народи яких дійсно воювали в війну, а не гулаги охороняли та в загардотрядах українцям, грузинам, армянам та іншим захисникам СРСР в спину стрілляли...
показати весь коментар
07.05.2026 14:17 Відповісти
Это ничего не значит,девка отказала старику не потому что он ей противен,а потому что у нее те дни,"у меня предвыборная компания",а не "иди ты нах со своим шоу для идиотов",пашиняшка остаётся балонкой путина.
показати весь коментар
07.05.2026 14:42 Відповісти
 
 