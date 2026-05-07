Пашинян сказав Путіну, що не поїде на парад 9 травня у Москву
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив диктатору Путіну, що не прибуде на парад 9 травня у Москві.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив це передвиборчою кампанією у Вірменії.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.
- Відомо, що під час зустрічі вони обговорювали досвід України у сфері дронів.
- 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.
пане Ніколи, але тепер кушайтє акуратно, бо старічьок має новічьок.
Ви "товарісч прєдсєдатєль домкома" не туди хилите.
Бу-га-га-га!
А ваші еротичні фантазії залиште при собі.
масковский Навуходоносор зовсім охляв.
Думаю, більшість українців готова задонатити все, що можна - для салюту по сросії.
Я точно готова.