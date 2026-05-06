Макрон занепокоєний присутністю російських військ у Вірменії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на території Вірменії перебувають близько 4 тисяч російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на полях саміту Європейської політичної спільноти, який цитує French Aid to Europe.

За словами Макрона, Європа має активніше долучитися до підтримки Вірменії, зокрема у питаннях безпеки та охорони кордонів.

Безпековий фактор і роль Європи

У своєму виступі Макрон заявив, що Європейський Союз повинен допомогти Вірменії зміцнити незалежну систему оборони.

"На території Вірменії все ще перебуває 4 000 російських солдатів, включно з понад 1 000 прикордонників. Тому Європа має взяти на себе зобов’язання допомогти країні забезпечити більш незалежну охорону своїх кордонів", — зазначив Макрон.

Він підкреслив, що Вірменія зробила стратегічний вибір на користь зближення з Європою, і це потребує практичної підтримки з боку партнерів.

Оборонна співпраця Франції та Вірменії

Париж і Єреван готують розширення співпраці у сфері оборони. Очікується підписання угоди про стратегічне партнерство, яка охоплюватиме військову та технічну взаємодію.

Зокрема, Вірменія планує закупівлю радіолокаційних систем у французької компанії Thales. Також уже діють контракти на постачання самохідних артилерійських установок CAESAR виробництва Nexter.

Крім того, передбачено підготовку вірменських військових у рамках спільних програм навчання, що має посилити обороноздатність країни.

