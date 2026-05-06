Макрон занепокоєний присутністю російських військ у Вірменії

Макрон заявив про 4 тисячі російських військових у Вірменії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на території Вірменії перебувають близько 4 тисяч російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на полях саміту Європейської політичної спільноти, який цитує French Aid to Europe.

За словами Макрона, Європа має активніше долучитися до підтримки Вірменії, зокрема у питаннях безпеки та охорони кордонів.

Безпековий фактор і роль Європи

У своєму виступі Макрон заявив, що Європейський Союз повинен допомогти Вірменії зміцнити незалежну систему оборони.

"На території Вірменії все ще перебуває 4 000 російських солдатів, включно з понад 1 000 прикордонників. Тому Європа має взяти на себе зобов’язання допомогти країні забезпечити більш незалежну охорону своїх кордонів", — зазначив Макрон.

Він підкреслив, що Вірменія зробила стратегічний вибір на користь зближення з Європою, і це потребує практичної підтримки з боку партнерів.

Оборонна співпраця Франції та Вірменії

Париж і Єреван готують розширення співпраці у сфері оборони. Очікується підписання угоди про стратегічне партнерство, яка охоплюватиме військову та технічну взаємодію.

Зокрема, Вірменія планує закупівлю радіолокаційних систем у французької компанії Thales. Також уже діють контракти на постачання самохідних артилерійських установок CAESAR виробництва Nexter.

Крім того, передбачено підготовку вірменських військових у рамках спільних програм навчання, що має посилити обороноздатність країни.

Вірменія (734) армія рф (20930) росія (69841) Франція (3311)
+2
бо х7йло, якого ви чомусь називаєте путєн .... чи путін, хворий на голову нелюдь а Макрон адекватна людина.
06.05.2026 02:50 Відповісти
+1
Макрон поет в Єревані
https://youtu.be/08SiSTQKlPY?si=FgSSD_0kHpCLGzMc
06.05.2026 01:01 Відповісти
+1
Введи свои войска в Армению Макрон! Почему путин может иметь там их а ты нет??
06.05.2026 02:11 Відповісти
якщо на ударних у нього президент, то страшно уявити хто у них продюсер.
показати весь коментар
06.05.2026 01:22 Відповісти
Так повинно бути на всій ПЛАНЕТІ !!!
06.05.2026 01:26 Відповісти
хЄр Александрова)
06.05.2026 02:27 Відповісти
Якщо Арменія вирветься з лап московії, рбовʼязково поїду до Єревану , мрія дитинства
06.05.2026 02:06 Відповісти
А якщо Вірменія вирветься з лап московії, то теж поїдете до Єревану, щоб здійснити мрію дитинства?
06.05.2026 07:04 Відповісти
Він не може вводити куди завгодно. Його за це перша леді вперіщить...
06.05.2026 10:55 Відповісти
Тепер спробуй їх викинути. карло- пу буде цим тримати на ланцюгу.
06.05.2026 08:21 Відповісти
зовсім легко при бажанні
06.05.2026 08:49 Відповісти
Скіки рочків?
06.05.2026 10:26 Відповісти
може, навіть, швидше чим Наталья Истомина стане Наталкою Істоміною.
06.05.2026 21:15 Відповісти
Вася, тобі скіки рочків?
06.05.2026 21:16 Відповісти
достатньо, щоб не втягуватись в примітивні бла-бла.
06.05.2026 21:18 Відповісти
Такити підліток?
06.05.2026 21:32 Відповісти
4 тисячі? Мадяру роботи додалось
показати весь коментар
06.05.2026 08:35 Відповісти
Кацапа легко запросити до себе, а вигнати можна тільки через концерт кабздона.
показати весь коментар
06.05.2026 10:15 Відповісти
 
 