Понад 200 громадян Вірменії загинуло на війні проти України, - проєкт "Хочу жить"

Щонайменше 204 громадян Вірменії, які воювали проти України на боці російської армії, загинули або пропали безвісти.

Про це повідомляє проєкт"Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

Втрати Вірменії

Аналітики проєкту мають дані про щонайменше 994 вірменина, які підписали контракт із російською армією. Відтак Вірменія входить до вісімки країн, з яких Росія завербувала найбільше громадян для війни проти України.

Ті 204 загиблих або зниклих безвісти громадянина, про яких відомо проєкту, — це більше за втрати Вірменії у Третій карабаській війні 2023 року.

Вербування Росією

Крім того, щонайменше двоє громадян Вірменії й близько 10 етнічних вірмен зараз перебувають у полоні в Україні. За даними проєкту "Хочу знайти", щонайменше 621 заявка надійшла на пошук вірмен, які пропали безвісти.

Лише у 2025 році 575 вірмен підписали контракт з армією РФ. У 2023-му таких було 83, додають у "Хочу жить".

"Для Москви це не лише засіб для поповнення втрат у Збройних силах РФ, а й чинник дестабілізації та тиску на Вірменію, яка прагне до європейської інтеграції", - зазначили у проєкті.

За даними "Хочу жить", громадяни 23 із 27 країн Євросоюзу воювали або продовжують воювати у складі армії РФ проти України. Усього проєкту відомі персональні дані понад 28 тисяч іноземців зі 135 країн світу, завербованих Росією на війну. Кілька сотень із них, які є громадянами 48 країн світу, зараз перебувають в Україні у статусі військовополонених.

