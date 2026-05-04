Более 200 граждан Армении погибли на войне против Украины, - проект "Хочу жить"

По меньшей мере 204 гражданина Армении, воевавшие против Украины на стороне российской армии, погибли или пропали без вести.

Об этом сообщает проект "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

Потери Армении

Аналитики проекта располагают данными о не менее 994 армянах, подписавших контракт с российской армией. Таким образом, Армения входит в восьмерку стран, из которых Россия завербовала наибольшее количество граждан для войны против Украины.

Те 204 погибших или пропавших без вести гражданина, о которых известно проекту, — это больше, чем потери Армении в Третьей карабахской войне 2023 года.

Вербовка Россией

Кроме того, по меньшей мере двое граждан Армении и около 10 этнических армян сейчас находятся в плену в Украине. По данным проекта "Хочу найти", поступило не менее 621 заявки на поиск пропавших без вести армян.

Только в 2025 году 575 армян подписали контракт с армией РФ. В 2023-м таких было 83, добавляют в "Хочу жить".

"Для Москвы это не только средство для восполнения потерь в Вооруженных силах РФ, но и фактор дестабилизации и давления на Армению, стремящуюся к европейской интеграции", — отметили в проекте.

По данным "Хочу жить", граждане 23 из 27 стран Евросоюза воевали или продолжают воевать в составе армии РФ против Украины. Всего проекту известны персональные данные более 28 тысяч иностранцев из 135 стран мира, завербованных Россией на войну. Несколько сотен из них, являющихся гражданами 48 стран мира, сейчас находятся в Украине в статусе военнопленных.

