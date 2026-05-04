РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
2 472 6

Более 200 граждан Армении погибли на войне против Украины, - проект "Хочу жить"

РФ будет наращивать военное присутствие в Армении

По меньшей мере 204 гражданина Армении, воевавшие против Украины на стороне российской армии, погибли или пропали без вести.

Об этом сообщает проект "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери Армении

Аналитики проекта располагают данными о не менее 994 армянах, подписавших контракт с российской армией. Таким образом, Армения входит в восьмерку стран, из которых Россия завербовала наибольшее количество граждан для войны против Украины.

Те 204 погибших или пропавших без вести гражданина, о которых известно проекту, — это больше, чем потери Армении в Третьей карабахской войне 2023 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Пашиняном: Возобновляем активный диалог между Украиной и Арменией. ВИДЕО

Вербовка Россией

Кроме того, по меньшей мере двое граждан Армении и около 10 этнических армян сейчас находятся в плену в Украине. По данным проекта "Хочу найти", поступило не менее 621 заявки на поиск пропавших без вести армян.

  • Только в 2025 году 575 армян подписали контракт с армией РФ. В 2023-м таких было 83, добавляют в "Хочу жить".

"Для Москвы это не только средство для восполнения потерь в Вооруженных силах РФ, но и фактор дестабилизации и давления на Армению, стремящуюся к европейской интеграции", — отметили в проекте.

По данным "Хочу жить", граждане 23 из 27 стран Евросоюза воевали или продолжают воевать в составе армии РФ против Украины. Всего проекту известны персональные данные более 28 тысяч иностранцев из 135 стран мира, завербованных Россией на войну. Несколько сотен из них, являющихся гражданами 48 стран мира, сейчас находятся в Украине в статусе военнопленных.

Читайте также: В Перу начали масштабное расследование вербовки граждан в армию РФ

Автор: 

Армения (817) армия РФ (22688) вербовка (316) война в Украине (8164)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туда им и дорога, ****.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:43 Ответить
Гниди
показать весь комментарий
05.05.2026 00:06 Ответить
А потім такі: як ви можете підтримувати азерів, ми ж з вами християни 🤷
показать весь комментарий
05.05.2026 01:12 Ответить
А что не пишите про армянский батальон на стороне московии,добавьте статистику голосований Армении в международных организациях - и получите полную картину под названием - Армения и армяне в воюют против Украины.
показать весь комментарий
05.05.2026 07:47 Ответить
Армяни завжди ********* московитів, а ті їх постійно кидали через ху...
Не навчаємі дібіли....
показать весь комментарий
05.05.2026 07:47 Ответить
Тому Зє і цюлювався з пашиняном.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:46 Ответить
 
 