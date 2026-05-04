РФ пригрозила Україні "відплатою", якщо під час параду у Москві 9 травня будуть "провокації" ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що українські дрони можуть пролетіти у Москві під час військового параду на 9 травня. У відповідь на це член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив, що якщо ЗСУ спробують атакувати парад, то Київ отримає "удар відплати".
Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Погрози росіян
"У разі провокацій ЗСУ під час параду перемоги 9 травня ми завдамо ударів відплати. Відповідь буде невідворотною. Удар стане дуже серйозним і кратним", - сказав держдумівець.
Він додав, що Зеленський "знахабнів", та що він "рулить Євросоюзом". Через це Колесник запропонував здійснити "превентивний удар по місцях, звідки можуть прилетіти дрони".
Удари по Москві
Нагадаємо, у ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за 6 кілометрів від Кремля, біля якого за кілька днів відбудеться парад. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3565449
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!
Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!
Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!
Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!
Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!
Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас гораздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ
Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!
Довольно зла! Не уподобьтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!
(с) Дмітрій Биков
