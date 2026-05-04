РФ пригрозила Україні "відплатою", якщо під час параду у Москві 9 травня будуть "провокації" ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що українські дрони можуть пролетіти у Москві під час військового параду на 9 травня. У відповідь на це член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив, що якщо ЗСУ спробують атакувати парад, то Київ отримає "удар відплати".

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Погрози росіян

"У разі провокацій ЗСУ під час параду перемоги 9 травня ми завдамо ударів відплати. Відповідь буде невідворотною. Удар стане дуже серйозним і кратним", - сказав держдумівець.

Він додав, що Зеленський "знахабнів", та що він "рулить Євросоюзом". Через це Колесник запропонував здійснити "превентивний удар по місцях, звідки можуть прилетіти дрони".

Удари по Москві

Нагадаємо, у ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за 6 кілометрів від Кремля, біля якого за кілька днів відбудеться парад. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

