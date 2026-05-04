РФ пригрозила Україні "відплатою", якщо під час параду у Москві 9 травня будуть "провокації" ЗСУ

Москвичів попередили про блокування мобільного інтернету: в чому причина?

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що українські дрони можуть пролетіти у Москві під час військового параду на 9 травня. У відповідь на це член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив, що якщо ЗСУ спробують атакувати парад, то Київ отримає "удар відплати".

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Погрози росіян

"У разі провокацій ЗСУ під час параду перемоги 9 травня ми завдамо ударів відплати. Відповідь буде невідворотною. Удар стане дуже серйозним і кратним", - сказав держдумівець.

Він додав, що Зеленський "знахабнів", та що він "рулить Євросоюзом". Через це Колесник запропонував здійснити "превентивний удар по місцях, звідки можуть прилетіти дрони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ

Удари по Москві

Нагадаємо, у ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за 6 кілометрів від Кремля, біля якого за кілька днів відбудеться парад. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про перемир'я для проведення параду на 9 травня у Москві: Це абсурд

Топ коментарі
Четыре года полномасшабной и 12 общей войны. "Провокации", емае...
04.05.2026 17:29 Відповісти
А кожну добу сотні шахедів і десятки убитих і поранених мирних жителів це що ? жодного жалю до рашиської орди і рашиських злочинців.
04.05.2026 17:30 Відповісти
Налякали їжачка голою сракою. Вже бачили
04.05.2026 17:27 Відповісти
Очкуют - суки - нема Сі - шоб прикривав
04.05.2026 17:26 Відповісти
Це істерить кремлівський вилупок
04.05.2026 17:37 Відповісти
Патрушев взагалі може захворіти, цукорку у мавзолей завезти, підірвати, звалити все на нас..і захапати владу..
04.05.2026 17:47 Відповісти
А вона йому, зараз, навіщо? Тоді ж треба буде самому "решения принимать"... А які? Краще "відсидіться в тіні"...
04.05.2026 18:48 Відповісти
Ну тут таке..може в нього й план якійсь є..прибрати пуйла, очолити кремль, зі всіма замиритись..
04.05.2026 20:44 Відповісти
Патрушев " слишком замаран"... Він же - один з "яструбів" Кремля... Це все одно, якби Гімлер зайняв місце Гітлера...
04.05.2026 20:48 Відповісти
Подивимось..
04.05.2026 21:22 Відповісти
Гавкаюча собака кусать боїться...
04.05.2026 18:47 Відповісти
Хай напише на мавзолеї "Трамп".
04.05.2026 18:24 Відповісти
А з чого ви взяли, що він не приїде? Треба ж підтримати свого вірного головного васала. Фактично головна ставка Китаю це ***** і рашка.
04.05.2026 20:14 Відповісти
Торік за приїзд Сі писали за місяць - цьогоріч я ніде не чув
04.05.2026 20:19 Відповісти
конкурс капітанів! розсміши коміка!
голобородько, твій вихід!
а ну, полякай гундосим відосиком отих членів думців.

хоча, як бачимо, у зе!гніди вже є відмазка, що заборонив мадяру бити по маасквє, що б зберегти міста україни.
04.05.2026 17:31 Відповісти
Це вже схоже на істерику від відчаю, вони вірили що все контролюють, а виявляється це не так і вони дуже перелякані..
04.05.2026 17:31 Відповісти
Не думаю, що реально перелякані. Скоріше роздратовані. Ну, от вас особисто, налякав би дрон, який впав би у столиці за 6 кілометрів від Банкової? Правда ж смішно?
04.05.2026 18:12 Відповісти
То просто сцикотно...
04.05.2026 18:26 Відповісти
але немає гарантії.що черговий дрон не залетить в "схрон сіфілісного ідола" .а чи то в "кремльовскіє звєзди" на 6 км ближче...
04.05.2026 18:26 Відповісти
Не залетить. Так само як не залетить на Банкову.
04.05.2026 19:31 Відповісти
Та вони ж були впевнені що в мацкву і муха не пролетить без дозволу пуйла.
04.05.2026 20:18 Відповісти
Треба @башить,кожен день відплата.
04.05.2026 20:22 Відповісти
Прикриття без палєва .
04.05.2026 17:31 Відповісти
"...ми завдамо ударів відплати" - нападете?
04.05.2026 17:32 Відповісти
Можно подумать они не обстреливают Украину всем чем могут. Так что надо епашить. Это подорвет авторитет пуцла, а он там и так на ладан дышит.
04.05.2026 17:33 Відповісти
хіба, пан Мадяр, схожий на провокатора...?
04.05.2026 17:33 Відповісти
Може скаже кремлівський виродок про те , як називається те ,
що вони цілодобово роблять в Украіні вже протягом 4- ох ,
а то і бвльше років ??
Вас , кляті кацапи , потрібно вбивати , не задумуючись кругом , за те зло яке ви нам причиняєте ні за що !
04.05.2026 17:34 Відповісти
Робимо ставки:Вова,котрого розшукують бздоне чи не бздоне на 9 травня.
Впевнений-бздоне.
04.05.2026 17:39 Відповісти
Нападете чи шо?
04.05.2026 17:40 Відповісти
Вони ж ще не починали.
04.05.2026 17:45 Відповісти
Сходи к к алкашу димону на консультацию, узнать куда он уже наносил сокрушительные удары, шоб не бить два раза.
04.05.2026 17:41 Відповісти
Якщо вдаримо, то по нас вдарять, і якщо не вдаримо, то по нас теж вдарять. Нічого нового.
04.05.2026 17:44 Відповісти
"Удара расплати" це набрати до рота гівна і плюнути? Ну спробуйте...

Смачного
04.05.2026 17:50 Відповісти
невже теж пролітять над хрещатиком? А 4 роки що робили?
04.05.2026 17:50 Відповісти
Ми нічого не втрачаємо.
04.05.2026 17:53 Відповісти
Ото *********, ще нічого не бачили а вже обісрались.
Треба їх бити без перестанку, може аж тоді почнуть прозрівати.
04.05.2026 17:55 Відповісти
АтопутеннападЬт.
Кацапи, вашу ж мать, то ви вже напали, 2 рази
04.05.2026 17:56 Відповісти
Невже нападуть на Україну???
04.05.2026 18:15 Відповісти
🤣
04.05.2026 19:57 Відповісти
Тобто провокації від фсб таки будуть
04.05.2026 18:36 Відповісти
Ми ваши "відплати" чуємо і бачимо з ранку до ночи і з ночи до ранку вже п'ятий рік, тому, шо ще жахливіше ви можете зробити такого, чого ми від вас ******* не бачили. А ось побачити вас всравшихся на вашої "краснай площаді", побачити в ваших очах жах і розуміння що ви ніхто проти ЗСУ, це ваш крах і ще один Українській крок до Перемоги.
04.05.2026 18:47 Відповісти
Сподіваюсь провакацій не буде, а буде масований удар
04.05.2026 18:49 Відповісти
А чим пригрозила? Може нападуть ....
04.05.2026 19:02 Відповісти
після 2014 року русскіє вбивають праонуків тих прадідів, які воювали в красной армії

значить, вони знов нас надурили, і в 1945 році вони використали нас як гарматне м'ясо з одного боку фронту, а тепер ми для них гарматні мішені з іншого боку фронту

брехливий їхній парад !
04.05.2026 19:03 Відповісти
налякав їжа голою кацапською сракою
04.05.2026 19:20 Відповісти
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!

Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!

Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!

Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!

Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!

Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас гораздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ

Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!

Довольно зла! Не уподобьтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!

(с) Дмітрій Биков
04.05.2026 19:48 Відповісти
👍
04.05.2026 19:59 Відповісти
Ну, нам грозили президент, экс-президент, спикеры, Соловьевы, бабушки путина *****, но осталось теперь, чтобы начальники ЖЭКов московских, а может даже не московских, а из Йошкар-Олы нас пугали, еще мы этих угроз не слышали.
04.05.2026 19:56 Відповісти
ПТН ПНХ !!!
04.05.2026 20:13 Відповісти
Митись перестануть?
Чи гівно у крадених унітазах змивати?
04.05.2026 20:15 Відповісти
За час правління рудого холуя кремляді знахабніли через край, тому в цьому році їм таки треба організувати на 9 травня якийсь сюрприз.
04.05.2026 20:20 Відповісти
А шо кацапні завадило завдавати сокрушітьЄльних ударів до побЄдобЄсія?
04.05.2026 20:24 Відповісти
А що 5й рік роблять щоденно?((Налякали((
04.05.2026 20:25 Відповісти
Ні хлопці, треба робити "пєрєміріє на 9 мая"! куйло ж зробила "пєрєміріє" на Велик день, також і Україна, зобов'язана зробити, як пинкдогстан!
04.05.2026 20:56 Відповісти
Виступ в Госмненії без кокошника? - не зараховано
05.05.2026 01:49 Відповісти
***** и так делает всё шо хочет, больше уже не может!
05.05.2026 09:40 Відповісти
 
 