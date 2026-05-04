УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
24 573 117

Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах. ВIДЕО

У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За повідомленнями російських Telegram-каналів, після вибуху було зафіксовано пошкодження житлової або адміністративної будівлі. На місці працювали екстрені служби.

Мер Москви Сергій Собянін згодом підтвердив інцидент, заявивши, що безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пізніше російська сторона заявила про ще два безпілотники, які нібито прямували у бік Москви та були знешкоджені силами ППО.

Обмеження в роботі аеропортів

На тлі атаки російська авіаційна влада запровадила тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів "Домодєдово" та "Внуково".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів: ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5769) москва (1289) Удари по РФ (919)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Де будуть саджати гостей рф , які прибудуть на парад 9 травня ,
мабуть в Рязані
показати весь коментар
04.05.2026 06:23 Відповісти
+41
Тренуються хлопці
показати весь коментар
04.05.2026 06:36 Відповісти
+36
Мабуть, так і виглядає підготовка до параду!
показати весь коментар
04.05.2026 06:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Масквабадцы, с майскими дронами вас! Потом будут июньские и далее по календарным месяцам!
показати весь коментар
04.05.2026 11:55 Відповісти
6 км це бiля? Добре що не 16. С-ка, хто у вас заголовки пише? Хтось бiля Банковоi?
показати весь коментар
04.05.2026 12:05 Відповісти
Площа москви більше 2500 км2. Радіус (від центру до МКАД) 35-40 км. Яку частку від того становить 6 км?
показати весь коментар
04.05.2026 15:19 Відповісти
скасувати парад, це як сказати у соловйова - "цар несправжній!!!"
показати весь коментар
04.05.2026 13:09 Відповісти
С дньом пабьєди,таваріщі!!!
показати весь коментар
04.05.2026 13:30 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2026 13:57 Відповісти
У фізиці цей процес називається вихід смердючіх газів з ізольованого тіла з наступним здуттям ІВ (імперської величі)
показати весь коментар
04.05.2026 15:38 Відповісти
Вайна єсть вайна.
показати весь коментар
04.05.2026 14:38 Відповісти
На цьому питания 'парада девятомая ' вважаю зачиненим.
показати весь коментар
04.05.2026 14:56 Відповісти
Аааааа , страшно **** ? Ну-ну..
показати весь коментар
04.05.2026 15:08 Відповісти
Який сенс бомбити кремль ? Є більш важливі об'єкти
показати весь коментар
04.05.2026 15:16 Відповісти
Ну норм, чьо))
показати весь коментар
04.05.2026 15:18 Відповісти
Ждем продолжения банкета !!!!
показати весь коментар
04.05.2026 15:59 Відповісти
Всем участникам парада победобесия видати памперси!
показати весь коментар
04.05.2026 16:00 Відповісти
А вот над парадом пролетают стальные орлы киевского военного округа. Поприветствуем трищи!!!
показати весь коментар
04.05.2026 16:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 