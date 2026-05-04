Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах. ВIДЕО
У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За повідомленнями російських Telegram-каналів, після вибуху було зафіксовано пошкодження житлової або адміністративної будівлі. На місці працювали екстрені служби.
Мер Москви Сергій Собянін згодом підтвердив інцидент, заявивши, що безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської. За попередніми даними, постраждалих немає.
Пізніше російська сторона заявила про ще два безпілотники, які нібито прямували у бік Москви та були знешкоджені силами ППО.
Обмеження в роботі аеропортів
На тлі атаки російська авіаційна влада запровадила тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів "Домодєдово" та "Внуково".
