Новости Атака дронов на регионы РФ
Москва под атакой БПЛА: взрыв возле Кремля и сбои в аэропортах. ВИДЕО

В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв в районе Мосфильмовской улицы, примерно в шести километрах от Кремля. Российские власти заявили, что причиной стала атака беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По сообщениям российских Telegram-каналов, после взрыва были зафиксированы повреждения жилого или административного здания. На месте работали экстренные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин впоследствии подтвердил инцидент, заявив, что беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже российская сторона заявила о еще двух беспилотниках, которые якобы направлялись в сторону Москвы и были обезврежены силами ПВО.

Ограничения в работе аэропортов

На фоне атаки российские авиационные власти ввели временные ограничения в работе московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково".

Де будуть саджати гостей рф , які прибудуть на парад 9 травня ,
мабуть в Рязані
04.05.2026 06:23 Ответить
Тренуються хлопці
04.05.2026 06:36 Ответить
Мабуть, так і виглядає підготовка до параду!
04.05.2026 06:35 Ответить
Перший гість на парад?
04.05.2026 11:27 Ответить
Масквабадцы, с майскими дронами вас! Потом будут июньские и далее по календарным месяцам!
04.05.2026 11:55 Ответить
6 км це бiля? Добре що не 16. С-ка, хто у вас заголовки пише? Хтось бiля Банковоi?
04.05.2026 12:05 Ответить
Площа москви більше 2500 км2. Радіус (від центру до МКАД) 35-40 км. Яку частку від того становить 6 км?
04.05.2026 15:19 Ответить
скасувати парад, це як сказати у соловйова - "цар несправжній!!!"
04.05.2026 13:09 Ответить
С дньом пабьєди,таваріщі!!!
04.05.2026 13:30 Ответить
04.05.2026 13:57 Ответить
У фізиці цей процес називається вихід смердючіх газів з ізольованого тіла з наступним здуттям ІВ (імперської величі)
04.05.2026 15:38 Ответить
Вайна єсть вайна.
04.05.2026 14:38 Ответить
На цьому питания 'парада девятомая ' вважаю зачиненим.
04.05.2026 14:56 Ответить
Аааааа , страшно **** ? Ну-ну..
04.05.2026 15:08 Ответить
Який сенс бомбити кремль ? Є більш важливі об'єкти
04.05.2026 15:16 Ответить
Ну норм, чьо))
04.05.2026 15:18 Ответить
Ждем продолжения банкета !!!!
04.05.2026 15:59 Ответить
Всем участникам парада победобесия видати памперси!
04.05.2026 16:00 Ответить
А вот над парадом пролетают стальные орлы киевского военного округа. Поприветствуем трищи!!!
04.05.2026 16:06 Ответить
