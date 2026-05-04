Москва под атакой БПЛА: взрыв возле Кремля и сбои в аэропортах. ВИДЕО
В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв в районе Мосфильмовской улицы, примерно в шести километрах от Кремля. Российские власти заявили, что причиной стала атака беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По сообщениям российских Telegram-каналов, после взрыва были зафиксированы повреждения жилого или административного здания. На месте работали экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин впоследствии подтвердил инцидент, заявив, что беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. По предварительным данным, пострадавших нет.
Позже российская сторона заявила о еще двух беспилотниках, которые якобы направлялись в сторону Москвы и были обезврежены силами ПВО.
Ограничения в работе аэропортов
На фоне атаки российские авиационные власти ввели временные ограничения в работе московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабуть в Рязані