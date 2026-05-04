У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Жителів Москви попередили про обмеження мобільного інтернету та SMS із 5 по 9 травня.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Стільникові оператори заявили, що все через підготовку та проведення святкових заходів 9 травня.
Абонентам порадили користуватися Wi-Fi та дзвінками по мобільному зв'язку.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
Висновок: кацапи! Рубайте весь моб звʼязок! Про всяк випадок!
чи, для криворагульного малороса владіміра, це свято шашлика со слєзамі на глазах і ділдамі на палках?
і тут навіть не важливо, чи долетить!
важливо волання тривоги та паніка!
перелякане ботоксне рило *****.