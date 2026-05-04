У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ

Жителів Москви попередили про обмеження мобільного інтернету та SMS із 5 по 9 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Стільникові оператори заявили, що все через підготовку та проведення святкових заходів 9 травня.

Абонентам порадили користуватися Wi-Fi та дзвінками по мобільному зв'язку.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

