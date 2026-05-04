Росія боїться, що українські дрони можуть пролетіти над Червоною площею 9 травня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не така сильна, тому варто продовжувати на неї тиск.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі. Розширювати цю війну, чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. 

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони", - зазначив він.

За словами Зеленського, це показує, що Росія вже не така сильна.

"Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями. Я дякую всім за 20-й пакет санкцій", - підсумував він.

Читайте: Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Також читайте: Каллас про парад у Росії без важкої техніки: Це багато говорить про перебіг війни

Топ коментарі
+9
Ми вже "блекаут" побачили, балабол.
показати весь коментар
04.05.2026 11:34 Відповісти
+5
Так все правильно... Путін прибрав авіакомпоненту , з параду... От ми її, і "замінимо"...
показати весь коментар
04.05.2026 11:24 Відповісти
+4
і ненароком впасти на мовзолей з пуйлом
показати весь коментар
04.05.2026 11:25 Відповісти
та щось слабо пролетіли, бойова частина мала була, сцикуни, як летіти, то треба нормально летіти, а не для шоу
показати весь коментар
04.05.2026 11:26 Відповісти
те, що зараз, то для нас добре? З таким підходом війна буде ще років 20, тут все рознесуть, а москва максимум з вибитими вікнами
показати весь коментар
04.05.2026 11:39 Відповісти
Для мАцкви добре, щоб "Кієв за трі дня", а не дрони біля центру і такі от заяви боневтіка, про якого, як і про Україну, мали б забути ще чотири роки тому.
Але щось пішло не так.
показати весь коментар
04.05.2026 11:41 Відповісти
більше як рік назад була подібна атака на москву і що? з того часу в Україні багато загиблих цивільних, безліч жахливих руйнувань і в Києві також, а що в росії чи москві? дуже багато постраждалих і жахливі руйнування? щось не схоже
показати весь коментар
04.05.2026 12:01 Відповісти
Коли у росії закінчиться здатність наступати.
показати весь коментар
04.05.2026 12:14 Відповісти
Сам сдриснул в Ереван, теперь пугалки кидает Путь Кину.
показати весь коментар
04.05.2026 11:29 Відповісти
Один з небагатьох текстів що написаний досить добре, але мантру про підштовхування до дипломатії потрібно припинити, нехай ***** думає, точніше знає, що йому в Україні издець, а не сподіваєть на " рятувальний жилет" у вигляді дипломатії, типу бомбить , бомбить нас а потім раз і дипломатія. Ніфіга *****... Ти хотів України, вона тебе і поховає 🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
04.05.2026 11:32 Відповісти
Не скоморошнічай. Трамп вже через своїх псів дав вказівку від Пуйла - не стріляти!
показати весь коментар
04.05.2026 11:33 Відповісти
Так "можуть пролетіти" чи "обов'язково пролетять"?
І хороша х.йлу месседжи посилати. Без тебе все б зробили по тихому але ефективно.
показати весь коментар
04.05.2026 11:33 Відповісти
Ми вже "блекаут" побачили, балабол.
показати весь коментар
04.05.2026 11:34 Відповісти
Якщо воффка хоче реабілітуватися за плівки, йому просто життєво необхідно масовано бахнути балістикою. Неважливо куди. Головне, щоб її було багато і щоб вона щось важливе накрила.
показати весь коментар
04.05.2026 11:34 Відповісти
уже кажуть не міндічгейт ,а зеленгейт
показати весь коментар
04.05.2026 11:46 Відповісти
І та балістика не обов'язково має бути українською...
показати весь коментар
04.05.2026 11:55 Відповісти
Щас куйло демонстративно отдаст приказ провести проверку и привести в повышенную готовность космические силы и проверить возможность доставки ядерных зарядов...Европа обделается с головы до ног и зашикает со всех сторон на "чегевару" Краснов скажет что Байден потратил 3 триллиона долларов и больше никаких поставок....на том все и закончится...А как хотелось бы...
показати весь коментар
04.05.2026 11:36 Відповісти
Это бы сработало ну с натяжкой в 22. Сейчас нет.
показати весь коментар
04.05.2026 12:16 Відповісти
навіщо лякати пуйла він і так переляканий сидить в бункері
показати весь коментар
04.05.2026 11:40 Відповісти
. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. (зеленим рояльним пісюном)))Джерело: https://censor.net/ua/n4001355
показати весь коментар
04.05.2026 11:50 Відповісти
але зелена мразото цього не дозволить...політять тільки двушечки на мацкву
показати весь коментар
04.05.2026 11:53 Відповісти
Вони не прОлетять, Вони прИлетять!!!
показати весь коментар
04.05.2026 11:54 Відповісти
Пропагандон литвин вові малює Вова зачитує
показати весь коментар
04.05.2026 12:13 Відповісти
Ну так парад техники, що не так?
показати весь коментар
04.05.2026 12:15 Відповісти
Зачем мочить моцкву,когда можно просто балаболить,для дурачков,которые верят всему,эффект одинаковый.
показати весь коментар
04.05.2026 12:20 Відповісти
А яким боком Словаччина до Перемоги над гітлерівською Німеччиною у ДСВ? Вона ж була союзником у коаліції переможених.
показати весь коментар
04.05.2026 12:29 Відповісти
ЗЕдрот - это голова, я бы ему в рот пальцы не положил...
показати весь коментар
04.05.2026 12:42 Відповісти
Все вірно сказав Президент України - нехай бояться !
показати весь коментар
04.05.2026 13:19 Відповісти
Пролом традиційної системи ППО це дрони-матки з десятками міні-імітаторів в кожному.
показати весь коментар
04.05.2026 13:53 Відповісти
І швидкість за рахунок здвоєного гвинта.
показати весь коментар
04.05.2026 13:56 Відповісти
 
 