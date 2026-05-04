Росія боїться, що українські дрони можуть пролетіти над Червоною площею 9 травня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не така сильна, тому варто продовжувати на неї тиск.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, передає Цензор.НЕТ.

"Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі. Розширювати цю війну, чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії.

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони", - зазначив він.

За словами Зеленського, це показує, що Росія вже не така сильна.

"Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями. Я дякую всім за 20-й пакет санкцій", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

