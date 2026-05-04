Россия боится, что украинские дроны могут пролететь над Красной площадью 9 мая, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас не так сильна, поэтому следует продолжать оказывать на неё давление.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Это лето станет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше. Расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны подталкивать его в сторону дипломатии.

Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это впервые за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь над этим парадом", - отметил он.

По словам Зеленского, это показывает, что Россия уже не такая сильная.

"Мы должны продолжать давить на них санкциями. Я благодарю всех за 20-й пакет санкций", - подытожил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

