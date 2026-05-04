РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
3 495 35

Россия боится, что украинские дроны могут пролететь над Красной площадью 9 мая, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о параде 9 мая в России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас не так сильна, поэтому следует продолжать оказывать на неё давление.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Это лето станет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше. Расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны подталкивать его в сторону дипломатии. 

Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это впервые за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь над этим парадом", - отметил он.

По словам Зеленского, это показывает, что Россия уже не такая сильная.

"Мы должны продолжать давить на них санкциями. Я благодарю всех за 20-й пакет санкций", - подытожил он.

Читайте: Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву на парад, - МИД страны

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Читайте также: Каллас о параде в России без тяжелой техники: Это многое говорит о ходе войны

Автор: 

Зеленский Владимир (24147) парад (657) россия (97385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ми вже "блекаут" побачили, балабол.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:34 Ответить
+5
Так все правильно... Путін прибрав авіакомпоненту , з параду... От ми її, і "замінимо"...
показать весь комментарий
04.05.2026 11:24 Ответить
+4
і ненароком впасти на мовзолей з пуйлом
показать весь комментарий
04.05.2026 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так все правильно... Путін прибрав авіакомпоненту , з параду... От ми її, і "замінимо"...
показать весь комментарий
04.05.2026 11:24 Ответить
і ненароком впасти на мовзолей з пуйлом
показать весь комментарий
04.05.2026 11:25 Ответить
та щось слабо пролетіли, бойова частина мала була, сцикуни, як летіти, то треба нормально летіти, а не для шоу
показать весь комментарий
04.05.2026 11:26 Ответить
те, що зараз, то для нас добре? З таким підходом війна буде ще років 20, тут все рознесуть, а москва максимум з вибитими вікнами
показать весь комментарий
04.05.2026 11:39 Ответить
Для мАцкви добре, щоб "Кієв за трі дня", а не дрони біля центру і такі от заяви боневтіка, про якого, як і про Україну, мали б забути ще чотири роки тому.
Але щось пішло не так.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:41 Ответить
більше як рік назад була подібна атака на москву і що? з того часу в Україні багато загиблих цивільних, безліч жахливих руйнувань і в Києві також, а що в росії чи москві? дуже багато постраждалих і жахливі руйнування? щось не схоже
показать весь комментарий
04.05.2026 12:01 Ответить
Коли у росії закінчиться здатність наступати.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:14 Ответить
Сам сдриснул в Ереван, теперь пугалки кидает Путь Кину.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:29 Ответить
Один з небагатьох текстів що написаний досить добре, але мантру про підштовхування до дипломатії потрібно припинити, нехай ***** думає, точніше знає, що йому в Україні издець, а не сподіваєть на " рятувальний жилет" у вигляді дипломатії, типу бомбить , бомбить нас а потім раз і дипломатія. Ніфіга *****... Ти хотів України, вона тебе і поховає 🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
04.05.2026 11:32 Ответить
Не скоморошнічай. Трамп вже через своїх псів дав вказівку від Пуйла - не стріляти!
показать весь комментарий
04.05.2026 11:33 Ответить
Так "можуть пролетіти" чи "обов'язково пролетять"?
І хороша х.йлу месседжи посилати. Без тебе все б зробили по тихому але ефективно.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:33 Ответить
Ми вже "блекаут" побачили, балабол.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:34 Ответить
Якщо воффка хоче реабілітуватися за плівки, йому просто життєво необхідно масовано бахнути балістикою. Неважливо куди. Головне, щоб її було багато і щоб вона щось важливе накрила.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:34 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 11:39 Ответить
уже кажуть не міндічгейт ,а зеленгейт
показать весь комментарий
04.05.2026 11:46 Ответить
І та балістика не обов'язково має бути українською...
показать весь комментарий
04.05.2026 11:55 Ответить
Щас куйло демонстративно отдаст приказ провести проверку и привести в повышенную готовность космические силы и проверить возможность доставки ядерных зарядов...Европа обделается с головы до ног и зашикает со всех сторон на "чегевару" Краснов скажет что Байден потратил 3 триллиона долларов и больше никаких поставок....на том все и закончится...А как хотелось бы...
показать весь комментарий
04.05.2026 11:36 Ответить
Это бы сработало ну с натяжкой в 22. Сейчас нет.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:16 Ответить
навіщо лякати пуйла він і так переляканий сидить в бункері
показать весь комментарий
04.05.2026 11:40 Ответить
. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. (зеленим рояльним пісюном)))Джерело: https://censor.net/ua/n4001355
показать весь комментарий
04.05.2026 11:50 Ответить
але зелена мразото цього не дозволить...політять тільки двушечки на мацкву
показать весь комментарий
04.05.2026 11:53 Ответить
Вони не прОлетять, Вони прИлетять!!!
показать весь комментарий
04.05.2026 11:54 Ответить
Пропагандон литвин вові малює Вова зачитує
показать весь комментарий
04.05.2026 12:13 Ответить
Ну так парад техники, що не так?
показать весь комментарий
04.05.2026 12:15 Ответить
Зачем мочить моцкву,когда можно просто балаболить,для дурачков,которые верят всему,эффект одинаковый.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:20 Ответить
А яким боком Словаччина до Перемоги над гітлерівською Німеччиною у ДСВ? Вона ж була союзником у коаліції переможених.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:29 Ответить
ЗЕдрот - это голова, я бы ему в рот пальцы не положил...
показать весь комментарий
04.05.2026 12:42 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 12:46 Ответить
Все вірно сказав Президент України - нехай бояться !
показать весь комментарий
04.05.2026 13:19 Ответить
Пролом традиційної системи ППО це дрони-матки з десятками міні-імітаторів в кожному.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:53 Ответить
І швидкість за рахунок здвоєного гвинта.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:56 Ответить
 
 