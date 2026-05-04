В Москве будут блокировать мобильный интернет с 5 по 9 мая, - росСМИ

Жителей Москвы предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Сотовые операторы заявили, что все из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий 9 мая.

Абонентам посоветовали пользоваться Wi-Fi и звонками по мобильной связи.

Читайте: Россия боится, что украинские дроны могут пролететь над Красной площадью 9 мая, - Зеленский

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск о перемирии для проведения парада 9 мая в Москве: Это абсурд