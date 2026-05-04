В Москве будут блокировать мобильный интернет с 5 по 9 мая, - росСМИ
Жителей Москвы предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сотовые операторы заявили, что все из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий 9 мая.
Абонентам посоветовали пользоваться Wi-Fi и звонками по мобильной связи.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
Висновок: кацапи! Рубайте весь моб звʼязок! Про всяк випадок!
чи, для криворагульного малороса владіміра, це свято шашлика со слєзамі на глазах і ділдамі на палках?
і тут навіть не важливо, чи долетить!
важливо волання тривоги та паніка!
перелякане ботоксне рило *****.