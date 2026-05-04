РФ пригрозила Украине "возмездием", если во время парада в Москве 9 мая будут "провокации" ВСУ

Москвичей предупредили о блокировке мобильного интернета: в чем причина?

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой во время военного парада 9 мая. В ответ на это член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пригрозил, что если ВСУ попытаются атаковать парад, то Киев получит "удар возмездия".

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы россиян

"В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Удар станет очень серьезным и кратным", — сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что Зеленский "наглость", и что он "рулит Евросоюзом". Из-за этого Колесник предложил нанести "превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны".

Удары по Москве

Напомним, в ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв в районе Мосфильмовской улицы, примерно в 6 километрах от Кремля, у которого через несколько дней состоится парад. Российские власти заявили, что причиной стала атака беспилотника.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Топ комментарии
Четыре года полномасшабной и 12 общей войны. "Провокации", емае...
04.05.2026 17:29 Ответить
А кожну добу сотні шахедів і десятки убитих і поранених мирних жителів це що ? жодного жалю до рашиської орди і рашиських злочинців.
04.05.2026 17:30 Ответить
Налякали їжачка голою сракою. Вже бачили
04.05.2026 17:27 Ответить
Очкуют - суки - нема Сі - шоб прикривав
04.05.2026 17:26 Ответить
Це істерить кремлівський вилупок
04.05.2026 17:37 Ответить
Патрушев взагалі може захворіти, цукорку у мавзолей завезти, підірвати, звалити все на нас..і захапати владу..
04.05.2026 17:47 Ответить
А вона йому, зараз, навіщо? Тоді ж треба буде самому "решения принимать"... А які? Краще "відсидіться в тіні"...
04.05.2026 18:48 Ответить
Ну тут таке..може в нього й план якійсь є..прибрати пуйла, очолити кремль, зі всіма замиритись..
04.05.2026 20:44 Ответить
Патрушев " слишком замаран"... Він же - один з "яструбів" Кремля... Це все одно, якби Гімлер зайняв місце Гітлера...
04.05.2026 20:48 Ответить
Подивимось..
04.05.2026 21:22 Ответить
Гавкаюча собака кусать боїться...
04.05.2026 18:47 Ответить
Хай напише на мавзолеї "Трамп".
04.05.2026 18:24 Ответить
А з чого ви взяли, що він не приїде? Треба ж підтримати свого вірного головного васала. Фактично головна ставка Китаю це ***** і рашка.
04.05.2026 20:14 Ответить
Торік за приїзд Сі писали за місяць - цьогоріч я ніде не чув
04.05.2026 20:19 Ответить
04.05.2026 17:27 Ответить
04.05.2026 17:29 Ответить
04.05.2026 17:30 Ответить
конкурс капітанів! розсміши коміка!
голобородько, твій вихід!
а ну, полякай гундосим відосиком отих членів думців.

хоча, як бачимо, у зе!гніди вже є відмазка, що заборонив мадяру бити по маасквє, що б зберегти міста україни.
04.05.2026 17:31 Ответить
Це вже схоже на істерику від відчаю, вони вірили що все контролюють, а виявляється це не так і вони дуже перелякані..
04.05.2026 17:31 Ответить
Не думаю, що реально перелякані. Скоріше роздратовані. Ну, от вас особисто, налякав би дрон, який впав би у столиці за 6 кілометрів від Банкової? Правда ж смішно?
04.05.2026 18:12 Ответить
То просто сцикотно...
04.05.2026 18:26 Ответить
але немає гарантії.що черговий дрон не залетить в "схрон сіфілісного ідола" .а чи то в "кремльовскіє звєзди" на 6 км ближче...
04.05.2026 18:26 Ответить
Не залетить. Так само як не залетить на Банкову.
04.05.2026 19:31 Ответить
Та вони ж були впевнені що в мацкву і муха не пролетить без дозволу пуйла.
04.05.2026 20:18 Ответить
Треба @башить,кожен день відплата.
04.05.2026 20:22 Ответить
Прикриття без палєва .
04.05.2026 17:31 Ответить
"...ми завдамо ударів відплати" - нападете?
04.05.2026 17:32 Ответить
Можно подумать они не обстреливают Украину всем чем могут. Так что надо епашить. Это подорвет авторитет пуцла, а он там и так на ладан дышит.
04.05.2026 17:33 Ответить
хіба, пан Мадяр, схожий на провокатора...?
04.05.2026 17:33 Ответить
Може скаже кремлівський виродок про те , як називається те ,
що вони цілодобово роблять в Украіні вже протягом 4- ох ,
а то і бвльше років ??
Вас , кляті кацапи , потрібно вбивати , не задумуючись кругом , за те зло яке ви нам причиняєте ні за що !
04.05.2026 17:34 Ответить
Робимо ставки:Вова,котрого розшукують бздоне чи не бздоне на 9 травня.
Впевнений-бздоне.
04.05.2026 17:39 Ответить
Нападете чи шо?
04.05.2026 17:40 Ответить
Вони ж ще не починали.
04.05.2026 17:45 Ответить
Сходи к к алкашу димону на консультацию, узнать куда он уже наносил сокрушительные удары, шоб не бить два раза.
04.05.2026 17:41 Ответить
Якщо вдаримо, то по нас вдарять, і якщо не вдаримо, то по нас теж вдарять. Нічого нового.
04.05.2026 17:44 Ответить
04.05.2026 17:46 Ответить
04.05.2026 18:46 Ответить
"Удара расплати" це набрати до рота гівна і плюнути? Ну спробуйте...

Смачного
04.05.2026 17:50 Ответить
невже теж пролітять над хрещатиком? А 4 роки що робили?
04.05.2026 17:50 Ответить
Ми нічого не втрачаємо.
04.05.2026 17:53 Ответить
Ото *********, ще нічого не бачили а вже обісрались.
Треба їх бити без перестанку, може аж тоді почнуть прозрівати.
04.05.2026 17:55 Ответить
АтопутеннападЬт.
Кацапи, вашу ж мать, то ви вже напали, 2 рази
04.05.2026 17:56 Ответить
Невже нападуть на Україну???
04.05.2026 18:15 Ответить
04.05.2026 18:21 Ответить
🤣
04.05.2026 19:57 Ответить
Тобто провокації від фсб таки будуть
04.05.2026 18:36 Ответить
Ми ваши "відплати" чуємо і бачимо з ранку до ночи і з ночи до ранку вже п'ятий рік, тому, шо ще жахливіше ви можете зробити такого, чого ми від вас ******* не бачили. А ось побачити вас всравшихся на вашої "краснай площаді", побачити в ваших очах жах і розуміння що ви ніхто проти ЗСУ, це ваш крах і ще один Українській крок до Перемоги.
04.05.2026 18:47 Ответить
Сподіваюсь провакацій не буде, а буде масований удар
04.05.2026 18:49 Ответить
А чим пригрозила? Може нападуть ....
04.05.2026 19:02 Ответить
після 2014 року русскіє вбивають праонуків тих прадідів, які воювали в красной армії

значить, вони знов нас надурили, і в 1945 році вони використали нас як гарматне м'ясо з одного боку фронту, а тепер ми для них гарматні мішені з іншого боку фронту

брехливий їхній парад !
04.05.2026 19:03 Ответить
налякав їжа голою кацапською сракою
04.05.2026 19:20 Ответить
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!

Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!

Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!

Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!

Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!

Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас гораздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ

Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!

Довольно зла! Не уподобьтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!

(с) Дмітрій Биков
04.05.2026 19:48 Ответить
👍
04.05.2026 19:59 Ответить
Ну, нам грозили президент, экс-президент, спикеры, Соловьевы, бабушки путина *****, но осталось теперь, чтобы начальники ЖЭКов московских, а может даже не московских, а из Йошкар-Олы нас пугали, еще мы этих угроз не слышали.
04.05.2026 19:56 Ответить
ПТН ПНХ !!!
04.05.2026 20:13 Ответить
Митись перестануть?
Чи гівно у крадених унітазах змивати?
04.05.2026 20:15 Ответить
За час правління рудого холуя кремляді знахабніли через край, тому в цьому році їм таки треба організувати на 9 травня якийсь сюрприз.
04.05.2026 20:20 Ответить
А шо кацапні завадило завдавати сокрушітьЄльних ударів до побЄдобЄсія?
04.05.2026 20:24 Ответить
А що 5й рік роблять щоденно?((Налякали((
04.05.2026 20:25 Ответить
Ні хлопці, треба робити "пєрєміріє на 9 мая"! куйло ж зробила "пєрєміріє" на Велик день, також і Україна, зобов'язана зробити, як пинкдогстан!
04.05.2026 20:56 Ответить
Виступ в Госмненії без кокошника? - не зараховано
05.05.2026 01:49 Ответить
 
 