РФ пригрозила Украине "возмездием", если во время парада в Москве 9 мая будут "провокации" ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой во время военного парада 9 мая. В ответ на это член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пригрозил, что если ВСУ попытаются атаковать парад, то Киев получит "удар возмездия".
Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Угрозы россиян
"В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Удар станет очень серьезным и кратным", — сказал депутат Госдумы.
Он добавил, что Зеленский "наглость", и что он "рулит Евросоюзом". Из-за этого Колесник предложил нанести "превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны".
Удары по Москве
Напомним, в ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв в районе Мосфильмовской улицы, примерно в 6 километрах от Кремля, у которого через несколько дней состоится парад. Российские власти заявили, что причиной стала атака беспилотника.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3565449
В України може з'явитися нова зброя для далекобійних ударів по РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3577512
Ми не залишимо в спокої сволоту, яка вбиває наших людей, - Зеленський обіцяє відповідь РФ за удар по Сумах Джерело: https://censor.net/ua/n3547231
конкурс капітанів! розсміши коміка!
голобородько, твій вихід!
а ну, полякай гундосим відосиком отих членів думців.
хоча, як бачимо, у зе!гніди вже є відмазка, що заборонив мадяру бити по маасквє, що б зберегти міста україни.
Прикриття без палєва .
що вони цілодобово роблять в Украіні вже протягом 4- ох ,
а то і бвльше років ??
Вас , кляті кацапи , потрібно вбивати , не задумуючись кругом , за те зло яке ви нам причиняєте ні за що !
Впевнений-бздоне.
Сходи к к алкашу димону на консультацию, узнать куда он уже наносил сокрушительные удары, шоб не бить два раза.
Смачного
Треба їх бити без перестанку, може аж тоді почнуть прозрівати.
Кацапи, вашу ж мать, то ви вже напали, 2 рази
значить, вони знов нас надурили, і в 1945 році вони використали нас як гарматне м'ясо з одного боку фронту, а тепер ми для них гарматні мішені з іншого боку фронту
брехливий їхній парад !
Нам тошно обращаться к вам, но б...дь
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!
Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!
Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!
Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!
Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!
Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас гораздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ
Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!
Довольно зла! Не уподобьтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!
(с) Дмітрій Биков
путина*****, но осталось теперь, чтобы начальники ЖЭКов московских, а может даже не московских, а из Йошкар-Олы нас пугали, еще мы этих угроз не слышали.
Чи гівно у крадених унітазах змивати?