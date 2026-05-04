РФ пригрозила Украине "возмездием", если во время парада в Москве 9 мая будут "провокации" ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой во время военного парада 9 мая. В ответ на это член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пригрозил, что если ВСУ попытаются атаковать парад, то Киев получит "удар возмездия".

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы россиян

"В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Удар станет очень серьезным и кратным", — сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что Зеленский "наглость", и что он "рулит Евросоюзом". Из-за этого Колесник предложил нанести "превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны".

Удары по Москве

Напомним, в ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв в районе Мосфильмовской улицы, примерно в 6 километрах от Кремля, у которого через несколько дней состоится парад. Российские власти заявили, что причиной стала атака беспилотника.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

