Зеленський та Пашинян обговорювали співпрацю в сфері дронів
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі обговорювали досвід України у сфері дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hraparak, про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.
Подробиці
Зокрема лідери обговорювали співпрацю в оборонній сфері.
"Зеленський висловив готовність продовжувати співпрацю у цьому напрямі та надав можливості України у виробництві безпілотників різного призначення. Сторони домовилися продовжити консультації на цю тему.
За наявною інформацією, влітку 2025 року підрозділи спеціального призначення РНБ Вірменії пройшли короткострокову підготовку щодо використання БПЛА на території України", - пише видання.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.
Станом на квітень 2026 року Вірменія не вийшла остаточно з ОДКБ, але фактично заморозила свою участь у ній. Єреван припинив фінансування організації, не бере участі в засіданнях та навчаннях. Прем'єр Нікол Пашинян заявляв про можливість повного виходу, якщо ОДКБ створюватиме загрозу суверенітету країни.
обговорили спільне виробництво дронів
