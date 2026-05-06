Зеленський та Пашинян обговорювали співпрацю в сфері дронів

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі обговорювали досвід України у сфері дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hraparak, про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Подробиці

Зокрема лідери обговорювали співпрацю в оборонній сфері.

"Зеленський висловив готовність продовжувати співпрацю у цьому напрямі та надав можливості України у виробництві безпілотників різного призначення. Сторони домовилися продовжити консультації на цю тему.

За наявною інформацією, влітку 2025 року підрозділи спеціального призначення РНБ Вірменії пройшли короткострокову підготовку щодо використання БПЛА на території України", - пише видання.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.

