Зеленський та Пашинян обговорювали співпрацю в сфері дронів

Індустрія дронів

Що обговорювали Зеленський та Пашинян у Єревані?

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі обговорювали досвід України у сфері дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hraparak, про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Подробиці

Зокрема лідери обговорювали співпрацю в оборонній сфері.

"Зеленський висловив готовність продовжувати співпрацю у цьому напрямі та надав можливості України у виробництві безпілотників різного призначення. Сторони домовилися продовжити консультації на цю тему.

За наявною інформацією, влітку 2025 року підрозділи спеціального призначення РНБ Вірменії пройшли короткострокову підготовку щодо використання БПЛА на території України", - пише видання.

Читайте: Вірменія заявила, що вийде з ОДКБ, якщо Росія підвищить ціни на газ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.

Читайте: РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський

Вірменія (734) Зеленський Володимир (27688) Пашинян Нікол (134)
Топ коментарі
+5
ну ти Вава і далбайоб

Станом на квітень 2026 року Вірменія не вийшла остаточно з ОДКБ, але фактично заморозила свою участь у ній. Єреван припинив фінансування організації, не бере участі в засіданнях та навчаннях. Прем'єр Нікол Пашинян заявляв про можливість повного виходу, якщо ОДКБ створюватиме загрозу суверенітету країни.
06.05.2026 14:11 Відповісти
+5
чекаю новини - Оманська Гнида зустрілась з Кремлівським Пуйлом

обговорили спільне виробництво дронів
06.05.2026 14:20 Відповісти
+4
після Азербайджана їхати у Вірменію - це звісно дуже "розумно"

прям пАтужний діпломат

06.05.2026 14:19 Відповісти
А шо скаже великий воїн Газавату, вождь кизилбаші - Алієв?
06.05.2026 13:59 Відповісти
Не підпускайте цього колгоспника-невдаху. Заразить суцільними поразками. Європейці його ногами штовхають щоб перестав набридати.
06.05.2026 13:59 Відповісти
А можна, пане.президент.ви цю тему обговорите з очільниками ОВП та МВА та РВА, аби там антидронова безпека нарешті стала реальністю?!
06.05.2026 14:02 Відповісти
А договора безопасности всё? Новая шизуха у зедрота.
06.05.2026 14:08 Відповісти
06.05.2026 14:11 Відповісти
Таке враження що в Україні відсутній єлемент секретності , ти придурку для України важливіший в союзниках Азербайджан чим якась там Вірменія . Війна між цими двома країнами закінчилась але осадок нікуди не дівся .
06.05.2026 14:12 Відповісти
06.05.2026 14:19 Відповісти
Дупломат.
06.05.2026 15:24 Відповісти
Всі ефективні менеджери приймають участь в виробництві дронів, тому потрібен торговельний представник для заключення угод
06.05.2026 14:19 Відповісти
06.05.2026 14:20 Відповісти
Дитям мороженое, его бабе цветы! Смотри не перепутай, Кутузов!
В Украині при владі хто? Хто питаю?
06.05.2026 14:42 Відповісти
 
 