РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський

Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад - Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших - російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії - очевидна відмова від тиші та від збереження життів.

Про це пише у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог продовжує штурми

За словами Зеленського, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок.

"Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов

За його словами, Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду.

"Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних "святкувань". Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру", - додав він.

Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов