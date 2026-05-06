РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський
Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад - Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших - російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії - очевидна відмова від тиші та від збереження життів.
Про це пише у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог продовжує штурми
За словами Зеленського, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок.
"Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", - наголошує глава держави.
За його словами, Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду.
"Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних "святкувань". Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру", - додав він.
Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область.
Перемир’я на 9 травня
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну це відповідь так відьповідь, які ракети, БПЛА і ТД. Тільки заклики. Виття наше все🤬
а бо невтік, бо Генерал Кривоноса на взльотці олейну розлив
дарма, хай би щез у вигнання !
.
"Ми обісралися. Що робити далі - не знаємо. Всі потужні погрози про удари по мацкві і навіть про дзеркальну відповідь - як завжди виявились потужнім пердінням у вуха."
- Ось як вдаримо по параду, ***** обісреться, замочимо прямо на червоній площі!
- Погрози від кацапів про удари по урядовому кварталу і ОП.
- Тааа... парад в москві не має стратегічної цілі, ми краще бо бочці з мазутом вдаримо, там просто все ППО зняли, це принесе більше користі.
Але ж оманська гнида не була би гнидою якби своїм кукуріканням не спровокувало закомплексованого бункерного чмиря посилено вбивати наших мирних громадян щоб довести його уявну перевагу над піськограєм.
Просто ница мразь, нема слів.
...буде дуже прикро, якщо на цей шабаш не прилетить вєсточка з України ...і не відбудеться знатний фейєрверк...
А погрози пу ... вже більшого зла і горя, що він завдав Україні, уявити не можливо осталась у пу лише ядерка...
Головна погроза пу в тому, що він сто раз голосно сказав, що усуне першопричини ...тобто ціль пу - знищити Україну, так що всі інши погрози пу... це лише прояв його страху і слабкості!
Це чиєсь життя
Дніпрі траур.
курва ти єдакая, уйла випрадовуєш.
.
Кисмет.
В среднем по Украине прилетает 10 ракет в день. Путин предлагает по дням:
7 мая - 10 ракет.
8 мая - 0 ракет.
9 мая - 0 ракет.
10 мая - 30 ракет.
11 мая - 10 ракет.
Это чтоб я два дня надышался перед смертью
.
Він звертається до Трампа, а Зеленського в упор не бачить
пу похерів всі міжн і міждерж договори, міжн право і женев.конвенції, устав оон... і вже 12й рік поспіль продовжує засідати в раді безпеки, притому, що в обход процедури расєя привласнила собі місце срср...
і цей ганебний абсурд начебто не бачить світ... то чому б тоді не розпустити цю оон, толку з цієї забюрократ.організації, яка по суті працює сама на себе, не маючи а ні сил, а ні реальних засобів та важелів для виконання свого статуту(
І це підхоплять в світі. Бо в світі одні підараси
нажаль...
Але нам своє робити, і треба бити. Якщо є хоч доля ймовірності вбити ***** на параді це треба робити. І не треба очковать. Бо що він зробить? Що він такого ще не зробив, що чогось треба боятись?
Не вдарив ядеркою. Ну то хай б"є. То получе розмін по АЕС в європейській частині росії. І будуть там полихать мінімум три чарнобиля, хоча якщо розїбенить всі енергоблоки то чірнобаль там і поруч не валявся
І саме ці військові походним маршем рушать на фротн вбивати українців лише за те, що вони українці і бажають жити, а не животити на своїй землі.
ІзяВова не такий! Там хліборізка не закривається. Хіба що кадиров попросить її затулити, отоді так, можна й заткнутися, і плазувати.
06.05.26 РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський
за розрахунками піарників ОПи у гуппі-українців мала б скінчитись пам'ять.
але гуппі виявились злопам'ятними,
того й дивись зубки виростуть і стануть піраньями.
.
в ітоге до мирного параду у москві.
Там все буде як завжди.
Вибити пару вікон «для приличия», а натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь.по всьому світу в захист параші, яка НЕ лінується скавчати на весь світ з.усіх трибун про подряпини на їх вікнах, звинувачуючі нас у цьому смертному гріху.
Інша справа ми.
Масові вбивства людей, а ми мовчимо, ООН не скликаємо, публікації.в західних змі не робимо. В Паре, ПАСЕ.не виступаємо, в БД.НЕ дзвонимо.
А нах...я.
Цеж буденність.
Ну подумаєш росія вбила.українців.
Інша справа.безцінні вікна кацапії.
Гидко від цього.
Влада, якого х...я ти мовчиш! Збирай ООН кожного.дня, кожного і донось всьому світу про звірства росії, інакше світ про це не знатиме, як не знає і не переймається цим і зараз!
Не "натомість". Обстріл буде в будь-якому випадку, параша звозить х-101, іскандери та шахеди, які будуть готові максимум до 10 травня (ймовірно атакуватимуть Київ).
черв.площа - це цілком законна ціль, адже там відбувається не демонстрація цівільних громадян, а військовий парад, з якого військові прямиком вирушать вбивати українців...
тобто, сьогодні, всупереч всім міжн і моральним нормам, пу трощить міста, вбиває і калечить дітей... і збирається святкувати і пити шампанське, вихваляючись вбивствами українців, які мусять по його свистку встати в стойку смирно і не пручатися вбивствам і поневоленню, а капітулювати(
ЗСУ втоплять ваш їбаний парад побь'єди у РІКАХ КРОВІ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
нагадую, верховний головнокомандувач ЗСУ - ЗЄлєнський
.
Вже *************. Будемо ганяти оленів за північним колом замість москви.