РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський

Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад - Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших - російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії - очевидна відмова від тиші та від збереження життів.

Про це пише у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує штурми

За словами Зеленського, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок.

"Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", - наголошує глава держави.

За його словами, Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду.

"Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних "святкувань". Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру", - додав він.

Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область.

Перемир’я на 9 травня

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Топ коментарі
Перекладаю з ішачиної на людську:

"Ми обісралися. Що робити далі - не знаємо. Всі потужні погрози про удари по мацкві і навіть про дзеркальну відповідь - як завжди виявились потужнім пердінням у вуха."
Короче, хто ставив що ніхрена не буде. Ви перемогли... Дзеркально. Та коли б хотів то мовчки ввалив би по москві.
Буде приблизно так:

- Ось як вдаримо по параду, ***** обісреться, замочимо прямо на червоній площі!
- Погрози від кацапів про удари по урядовому кварталу і ОП.
- Тааа... парад в москві не має стратегічної цілі, ми краще бо бочці з мазутом вдаримо, там просто все ППО зняли, це принесе більше користі.
Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань". Росія має закінчити свою війну, що триває зараз

Ну це відповідь так відьповідь, які ракети, БПЛА і ТД. Тільки заклики. Виття наше все🤬
Нуодно фламинго все таки долетело в Чебоксары ,а про дроны и говорить нечего
Та фламінго летить в будь який мухосранськ аби тільки подалі від москви.
ото й уся Потужна Незламність Боневтіка
а бо невтік, бо Генерал Кривоноса на взльотці олейну розлив

дарма, хай би щез у вигнання !

.
То вже визначник? ні, рахівником краще був. Це ще не деградация. "А кражи-то и не было. Тебя посодют, а ты не воруй!."
Воно завжди було статистиком.
Ну , не знаю - чи ВОНО обісRалось ? Бачив світлину зустрічі Кошерного Царя з Королем Бахрейну - все у ЦАРЯ гаразд , особливо - з рахунками в банках Бахрейну !
Ну звісно, помахати в бік мацкви кулачком з-за кордону і попотужничати перед партнерами він зажди гаразд. Тут у нього суцільні перемоги. Це ж не в Краматорську з Запоріжжям потім за ці ішачині понти власним життям розраховуватись.
Дальше только очередная двушка на мааацкву.
Відчуваю, що нас на 9 будуть завалювати шахедами, а в росію нічого не пролетить.
Те що це чмо обісреться і так було очевидним всім притомним людям.
Але ж оманська гнида не була би гнидою якби своїм кукуріканням не спровокувало закомплексованого бункерного чмиря посилено вбивати наших мирних громадян щоб довести його уявну перевагу над піськограєм.
Просто ница мразь, нема слів.
Агов,Зегеваро,тарапітца нє надо,ти ще раз заглянь в очко путєна-може там таки є мир,тільки ще глибше,і його важко роздивитися.
Ну якщо тепер після всього цього зеля буде соблюдати режим припинення вогню 8 і 9 травня на умовах русских фашистів так як угодно ***** -значить він їх агент.
Ні. Це значить, що їх агент тупо палиться.
Це ви про себе так кажете оскільки судя по комменту ви вважаєте що робити все що скаже ***** в ці дні то є правильно? Ну навіщо вам так палитися?
побєдобесіє кріпчає: ...і маршем з червоної площі вони видвінуться продовжувати вбивати, трощити укр цивільні об'єкти...маючи на меті знищити укр державність разом з українцями і пу в своїх вологих мріях властелін всесвіту, з яким навіть тр ручкається, червону доріжку стелить(

...буде дуже прикро, якщо на цей шабаш не прилетить вєсточка з України ...і не відбудеться знатний фейєрверк...
А погрози пу ... вже більшого зла і горя, що він завдав Україні, уявити не можливо осталась у пу лише ядерка...

Головна погроза пу в тому, що він сто раз голосно сказав, що усуне першопричини ...тобто ціль пу - знищити Україну, так що всі інши погрози пу... це лише прояв його страху і слабкості!
Це було зрозуміло ще в ніч на 2019й!
Буданов знає що робити!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Буланов-Буданов взяв позаштатним радником-порадником Янековогл пдр - Тігібка Сертожку -Непотопляємого, який на Чернігівщині відпоївся молоком буйволць на своїй ферми...І як бачимо вже радник... Кавалер ордена Почесого легіона за подарунок в "Лихі" часм французьким фірмам цементних заводів України..
Прізвище на -ов це завжди підарас
Агов Володимир Олександрович ваш тут рейтинг на " землі валяється"😸
Ці всі "припинення вогню" до одного місця. Треба реальний мирний договір.
Без папірця ти комашка, а з папірцем на параші - куло.
Винна як завжди, Теща.
в якому ***** мирі, іди проспись, наркоман ******* - за 5 років не було жодного дня коли б не стріляли.
На 9-те та і у мирі? А 10-го знову полетить на Україну? 9-го показово направити Україні на червону площу переговірників. Хай ленін проснеться в реанімації.
Ну ФАБи під час свого перемир'я вони не кидають .

Це чиєсь життя
а під час нашого скинули - це 12 життів.
Дніпрі траур.
курва ти єдакая, уйла випрадовуєш.

.
Паша, ти ібанат?
То якщо була можливість хоча б 9 травня пережити в мирі, чому не скористатись цією можливістю?
Кисмет.
В среднем по Украине прилетает 10 ракет в день. Путин предлагает по дням:
7 мая - 10 ракет.
8 мая - 0 ракет.
9 мая - 0 ракет.
10 мая - 30 ракет.
11 мая - 10 ракет.
Это чтоб я два дня надышался перед смертью
Слава Зеленському!
Колись був Слава Метревелі - грузинський футболіст. А Слава Зеленський - не знаю.
І Слава був, і Саша був... щоправда, тенісист
А инспектор "Водоканал" в Киеве, тоже Метревели.
ЗЄлєнський не Слава, а той самий вова, якого розшукує народ України за грязні дєлішки

.
що тобі скажуть з кремля , так ти і визначишся. виродок картавий.
Якщо не буде удару по параду забирайте нахер цкунов-людаловав з вулиць. Який сенс мобілізації тоді взагалі, якщо ви знаєте де буде ворог номер 1 і не вдарите туда? **** ви того ***** бережете?
Сенс мобілізації у знищенні арійського населення.
А от вдруг яб захотів стати запускачем дронав в армії. Мобілізувався. Вирішив би вдарити по параду. А мені сказали б пішов нах, нема наказу. Виходить марно мобілізовався і мене наїбали?
Якби ми знищували населення мацкви я б давно був у тій частині що займається таким.
йухло не вважає Україну рівнею параші.
Він звертається до Трампа, а Зеленського в упор не бачить
пу в упор Україну не бачить суверенною державою в визнаних усім світом кордонах...

пу похерів всі міжн і міждерж договори, міжн право і женев.конвенції, устав оон... і вже 12й рік поспіль продовжує засідати в раді безпеки, притому, що в обход процедури расєя привласнила собі місце срср...

і цей ганебний абсурд начебто не бачить світ... то чому б тоді не розпустити цю оон, толку з цієї забюрократ.організації, яка по суті працює сама на себе, не маючи а ні сил, а ні реальних засобів та важелів для виконання свого статуту(
Про що роздумувати. Мочи парад.
Хоча з іншої сторони якшо вдарити по параду, то ***** завиє на весь світ, мовляв ви бачите, що ци фошизди тварят? В такой свєтлий дєнь, в празнік пабєди над нацизмам ані запустілі дрони па мірнаму параду. Да как ані маглі.
І це підхоплять в світі. Бо в світі одні підараси
нажаль...

Але нам своє робити, і треба бити. Якщо є хоч доля ймовірності вбити ***** на параді це треба робити. І не треба очковать. Бо що він зробить? Що він такого ще не зробив, що чогось треба боятись?
Не вдарив ядеркою. Ну то хай б"є. То получе розмін по АЕС в європейській частині росії. І будуть там полихать мінімум три чарнобиля, хоча якщо розїбенить всі енергоблоки то чірнобаль там і поруч не валявся
Одні виправдання. Упевнений зелене чмо говорить те ж саме.
це не мирний парад, а військовий!
І саме ці військові походним маршем рушать на фротн вбивати українців лише за те, що вони українці і бажають жити, а не животити на своїй землі.
Манія величі. Я вигадав перемир'я, а ти пуйло тремти, бо як вдаримо по параді в москві. Очікуваний результат. Ніхто іншого і не чекав.
Якби воно ще й менше *******... Але ні, Ізя Вова не такий! Там хліборізка не закривається. Хіба що кадиров попросить її затулити, отоді так, можна й заткнутися, і плазувати.
04.05.26 Україна оголошує перемир'я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський

06.05.26 РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський
04.05.26 Зеленський погрожує ударом по параду в Москві. Чмо обісралося.
минуло вже два дні !
за розрахунками піарників ОПи у гуппі-українців мала б скінчитись пам'ять.

але гуппі виявились злопам'ятними,
того й дивись зубки виростуть і стануть піраньями.

.
Беремо актора який буде грати Путина, кажемо що це справжній, а тепер нехай доказують, що у них справжній.
Переміріє затіяв, щоб привести
в ітоге до мирного параду у москві.
Хватить про парад.
Там все буде як завжди.
фламинго разом з миндичем випускай...ворюга зелений
Потужність скінчилась
Чесно. Краще б її і не було, з огляду на те, що вона несе з собою.
Не думаю, що варто щось затівати на 8/9 в мацкве. Варто визнати, що в нас немає.для цього жодних дієвих засобів, крім пустого, але незпечного піздежа для красування. ***** про це теж добре знає, але йому це заходить, бо вчергове показав, що покарав Україну за натяк навіть порушити парадний настрій. Його ботва вже святкує перемогу над більше ніж 20 нівчому не винних, але вбитих українців.
Вибити пару вікон «для приличия», а натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь.по всьому світу в захист параші, яка НЕ лінується скавчати на весь світ з.усіх трибун про подряпини на їх вікнах, звинувачуючі нас у цьому смертному гріху.
Інша справа ми.
Масові вбивства людей, а ми мовчимо, ООН не скликаємо, публікації.в західних змі не робимо. В Паре, ПАСЕ.не виступаємо, в БД.НЕ дзвонимо.
А нах...я.
Цеж буденність.
Ну подумаєш росія вбила.українців.
Інша справа.безцінні вікна кацапії.
Гидко від цього.
Влада, якого х...я ти мовчиш! Збирай ООН кожного.дня, кожного і донось всьому світу про звірства росії, інакше світ про це не знатиме, як не знає і не переймається цим і зараз!
Я би не сказав що бити нічим. Туапсіни зі спєрмяками це можуть підтвердити. Якщо нормально запустить, щось дай далетить. Теза на рахунок нє гніви ***** - помилкова. Ну от що він зробить? Що він ще такого не зробив, щоб цього боятись? Невже нападзьот?
"натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь"

Не "натомість". Обстріл буде в будь-якому випадку, параша звозить х-101, іскандери та шахеди, які будуть готові максимум до 10 травня (ймовірно атакуватимуть Київ).
Тєракт на параді власними руками, зі звинуваченням в цьому України, з кровавою банею серед ватників? ААААА, дайтє двє, я хочу це побачити
А вам жалко ватників? І путіну їх не жалко. Бачите в цьому ваши погляди зійшлись. Головне ж не це. Задайте це питання киянам ,які живуть у центрі міста. Тільки не кажіть ,що їх і так обстрілюють.
А взимку цих киян мабуть не обстрілювали і вони не мерзли там не сиділи, так?
Ну зрозуміло для вас їх доля нецікавить. Заради вбитих на параді кілька непотрібних для путлера осіб, ви згодні на вбиття сотень киян та тих ,які виїхали до Київа з прифронтових територій
ПламеннЫй привіт для пу від українців в день побєдобєсія - це не террорист.акт, це мужній спротив і кривава боротьба за життя з підступним ворогом, якій вероломно порушив ВСІ норми права і моралі ...і видає зараз з себе "миролюбиву" жертву(
Президент України все вірно зробив - тепер весь світ зрозуміє , що кацапи миру не хочуть , а отже - в України розв'язані руки !
Оманський все зробить як наказав Прутін. Парад Прутіна буде як і 4 роки до цього. Все інакше лише лапша для охлосу. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишався неушкодженим. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться.
В України є підстава завдати удару по мавзолею плюгавого сифілітика на мацковських болотах, бо ще з радянських часів там знаходиться військовий пост № 1. За таких умов, це законна ціль. Осільки кацапи порушили умови перемир'я, вони цілком мають сподіватися на участь українських дронів у святкуванні пабєдобєсія.
...війна в розгарі... пу на Пасху сотні раз порушив припинення вогню, категорично відхиляє пропозицію тр, підтриманою Україной на тривале припинення вогню і початак змістовних перемовин...
черв.площа - це цілком законна ціль, адже там відбувається не демонстрація цівільних громадян, а військовий парад, з якого військові прямиком вирушать вбивати українців...
тобто, сьогодні, всупереч всім міжн і моральним нормам, пу трощить міста, вбиває і калечить дітей... і збирається святкувати і пити шампанське, вихваляючись вбивствами українців, які мусять по його свистку встати в стойку смирно і не пручатися вбивствам і поневоленню, а капітулювати(
Так вхерач дронами прямо на 9 травня по параду, якщо яйця є
Смердючі кацапідари, вішайтесь!

ЗСУ втоплять ваш їбаний парад побь'єди у РІКАХ КРОВІ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
тіше, тіше, раді Бога !

нагадую, верховний головнокомандувач ЗСУ - ЗЄлєнський

.
Навколо москви посилюють ППО, стягуючи системи з регіонів - у рф більше переживають за парад, ніж за всю країну - це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, - Зеленський

Вже *************. Будемо ганяти оленів за північним колом замість москви.
Маленький такий дрончик. На батарейці. Без тротилу, лише рицинчик 6 міліграмчиків. Акумуляторчик можна скинути перед красной, щоб менший. І - кусь
І трошечки поутонію в заряді, і тках пару тысяч на москву
Не треба бити по всій Москві. Тільки дві адреси- церква Василя на Червоній площі і вулиці " Осенняя" для верхівки.
Их остановит только кирпич по е..льнику.
якби зелений поц менше ****** його могли б сприйняти за розумного . але те що воно ******* у відосиках ..єдиного мудафону.. написано не ним . а значить там ..*******.. дєбілов і мудаків . який ішов таких і знайшов ---- чмо об.явило ..перемир.я.. а ***** вдарив по сумах запоріжжю . херсону . харкову . полтаві . чернігову ---- питання до зеленого поца . а ***** ти стелився під ***** . у тебе муділа квартальна ізвілін не вистачило що ***** на твоє ..перемир.я.. хер положить --- тепер 8і9 травня ********* усть-лугу . туапсе добивать . крим і все що може хоч кудись долетіти там наші офіцери знають віддай команду ******* тварюк . а потім запишеш відосік і скажеш що ***** не дотримався припинення вогню 6 травня
💯👍👍👍Самє так
