Новини
5 713 48

Війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область

Російські безпілотники атакують під час перемир’я

Російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня, здійснивши атаки по Україні ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Про це свідчить мапа повітряних тривог, а також дані місцевих ЗМІ та Повітряних сили, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зокрема, після опівночі, як інформують Повітряні сили, була дронова загроза для Харківщини. Фіксувалися БпЛА поблизу Ізюма, Балаклії та Харкова.

Також була загроза для Запоріжжя та Павлограда.

Вже зранку ворог ударив КАБами по об’єкту промислової інфраструктури у Запорізькій області.

Після 6 ранку під ворожою атакою перебуває Харків.

Отже, війська РФ вчергове демонструють ігнорування домовленостей щодо перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

обстріл (33815) Харків (6063) Запорізька область (4847) перемир’я (1051) Харківська область (2663) Харківський район (853)
Отже по логіці ми маємо повне право вїбати 9 травня.
показати весь коментар
06.05.2026 06:49 Відповісти
Фламінгой по кремлю
показати весь коментар
06.05.2026 06:53 Відповісти
но не будемо
показати весь коментар
06.05.2026 06:55 Відповісти
якось дивно---------------путін оголосив про припинення вогню 8 та 9 травня. Це як-----зеленський припинив війну з 6. А путін з 8. Зеленський підставив нас на розстріл на 2 доби? А сам він в бункері?
показати весь коментар
06.05.2026 08:59 Відповісти
Клали росіянці на запропоноване Вовінє припинення вогню те саме, що він на рояль. Для них «режим тиші» має бути тільки на 9 травня, і тільки в Москві, і тільки в односторонньому порядку - звісно, для СБС. Їм головне - провести сакральний парад та показати його свому наріду по Кремль-ТВ.
показати весь коментар
06.05.2026 08:01 Відповісти
ну і ми тоді покладем на їхній парад.
показати весь коментар
06.05.2026 09:56 Відповісти
Єнакієвський-іванющенко, глибоко зтурбований???
показати весь коментар
06.05.2026 08:36 Відповісти
Що і потрібно було довести.
Але далі-то як? Логічно було на цій підставі проігнорувати побєдобєсноє "пєрєміріє".
показати весь коментар
06.05.2026 06:53 Відповісти
Сподіваюсь, саме для цього все і було організовано. Показати, що раїся тут взагалі не про перемир'я.
показати весь коментар
06.05.2026 10:54 Відповісти
Теоретично - так, і так виглядає. Але як на практиці - вже невдовзі побачимо.
Бо зєля залишається зєлєй, і Трамп - Трампом. Ну а ***** - само собою *****, це константа.
показати весь коментар
06.05.2026 10:55 Відповісти
Та ніби занадто розумний хід як для зе. Сподіваюсь, хтось більш досвідчений це все протягнув. Але так, подивимось.
показати весь коментар
06.05.2026 11:04 Відповісти
Нічого особливо геніального в цій ідеї немає, і все залежить від її реалізації.
показати весь коментар
06.05.2026 11:05 Відповісти
з "майськими",
мудрий український наріте !

тепер відповідь за ЗЄлєнським !
побачимо чого коштує його слово.
хоча, а хіба нам ще не повилазило дивитись на його пусті обіцянки та порожні клятви ?

.
показати весь коментар
06.05.2026 06:54 Відповісти
ЗЕбіл і "його слово" ? Ви жартуєте)))
показати весь коментар
06.05.2026 06:56 Відповісти
Ну невже не було зрозуміло що ворог не прийме від горе президента жодного пермиря ,саме зараз треба бити по логітиці і енергетиці ворога ,адже послаблене ППО ,багато перекинуто на москву.
показати весь коментар
06.05.2026 06:57 Відповісти
А хтось обіцяв дотримуватись перемир'я імені зельонського?... ***** лише прокачав м'яз перед своїм бидлом, типу нагнувши Україну жорстокою відповіддю саме 9 травня...
показати весь коментар
06.05.2026 06:59 Відповісти
А хтось обіцяв дотримуватись перемир'я імені путлєра?
показати весь коментар
06.05.2026 07:20 Відповісти
***** так то себе в пастку загнав цими перемир'ями.
показати весь коментар
06.05.2026 08:05 Відповісти
пуйло не приймало перемир'я
показати весь коментар
06.05.2026 07:07 Відповісти
Лідор його потужно оголосив, а домовлятися то вже не його царське діло.
показати весь коментар
06.05.2026 07:17 Відповісти
Зеля проводит багаторівневу спецоперацію, щоб пояснити офігевшим нє семітам, чому на 9 травня він забезпечів Путіну піар як переможцю нацизма.
показати весь коментар
06.05.2026 07:19 Відповісти
Трамп: Зеленський - хитрий, але мені подобається
показати весь коментар
06.05.2026 07:40 Відповісти
Цього року, з нетерпінням чекаю парад
показати весь коментар
06.05.2026 08:53 Відповісти
з нашої сторони був дуже сильний хід - тепер параду гаплик
показати весь коментар
06.05.2026 07:38 Відповісти
Зніміть вже ті рожеві окуляри, ніякого гаплика не буде.
показати весь коментар
06.05.2026 09:01 Відповісти
Зеленский дэбил??! Кому он объявил перемирие???? Сам себе??!! Кто он такой??? Человек обещавший нам шашлыки!? Человек не выполнивший ни одного своего предвыборного обещания,человек приведший своих друзей для обогащения и разграбления ?!!! Человек вместе со своей командой готовил Украину к сдаче кацапам!?
показати весь коментар
06.05.2026 07:49 Відповісти
а ***** кому об'явило перемир'я? сам-собі? так само і ZE.

я далеко не прихильник зеленого чма, але в даному випадку - все було зроблено правильно:
- ***** самостійно об'являє перемир'я на 8-9
- у відповідь ми пропонуємо не з 8, а з 6.
- якщо ***** погодиться - то він прогнувся перед наріком, якщо ні - то і ми не повинні нічого дотримуватися 8-9
показати весь коментар
06.05.2026 09:17 Відповісти
А тепер уявіть, що зелений очкане на 9 зробить москві сюрприз! Його ж ніхто за язик не тягнув, сам загнав себе в ситуацію, коли треба показати обіцяну "дзеркальність"
показати весь коментар
06.05.2026 10:33 Відповісти
Дві вовочки на один унітаз не сядуть.
показати весь коментар
06.05.2026 08:06 Відповісти
Хіба можливе перемир'я в односторонньому порядку? Один так вирішив, інший крутіше придумав. Начебто не війна, а конкурс капітанів у "квн".
показати весь коментар
06.05.2026 08:21 Відповісти
откуда столько москалей набежало ))))ну ***** то смог обьявить перемирие на 8-9 в одностороннем порядке нискем не договоряваясь
показати весь коментар
06.05.2026 09:15 Відповісти
Чим відрізняється суть вашого допису від мого? Нічим.Так як, і нічим себе більше висловити, окрім як причепити ярлики та образити.
показати весь коментар
06.05.2026 10:13 Відповісти
Походу, москаль тут ви. Бо кацапською розмовляти 🤮
показати весь коментар
06.05.2026 10:52 Відповісти
ну то московітам на їх шизопарад можна по красі зробити, зрозуміло що чим більше по моцквабаду летітиме тим московіти розумніші ставатимуть
показати весь коментар
06.05.2026 08:27 Відповісти
Жодних особистих домовленостей не було , між кремлівським ху-ом
і ЗепрезЕдентом , а були поодинокі хотєлки!
показати весь коментар
06.05.2026 08:48 Відповісти
За словами потужніча має бути дзеркальна відповідь,чи він знов потужно збрехав своїм лоховиборцям?
показати весь коментар
06.05.2026 09:00 Відповісти
Так зєльонкін же оголосив режим тиші на москаляндії, не в Україні.
показати весь коментар
06.05.2026 09:14 Відповісти
все одно зелений торчок не дозволить бамбить мацкву
показати весь коментар
06.05.2026 09:17 Відповісти
Та срали москалі на всіх,а на Зеленського тим більше.Не пробуйте заглянути в очі *****,лиш тоді,коли підвердити конєц : ліхтариком на зіницю ока.
показати весь коментар
06.05.2026 09:20 Відповісти
А тепер побачимо "дзеркальність" зечма 9-го травня.
Впевнена, обісреться і буде мовчки сопіти в тряпочку.
показати весь коментар
06.05.2026 10:24 Відповісти
А я бажаю москалям рязанського гексогенового цукру на красную площадь, зікурат з лєніном і святковими салютами до кожної оселі.
показати весь коментар
06.05.2026 10:55 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=3W-YueAgnyQ ПВО России, а что случилось? (23:44)
показати весь коментар
06.05.2026 10:53 Відповісти
🤣👏

Самий смак наприкінці..цей дядько впевнений, що зараз рятує правило 2 стін🤣
показати весь коментар
06.05.2026 11:23 Відповісти
От хай русня так і рятується.
показати весь коментар
06.05.2026 11:57 Відповісти
 
 