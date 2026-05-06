Війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область

Російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня, здійснивши атаки по Україні ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Про це свідчить мапа повітряних тривог, а також дані місцевих ЗМІ та Повітряних сили, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зокрема, після опівночі, як інформують Повітряні сили, була дронова загроза для Харківщини. Фіксувалися БпЛА поблизу Ізюма, Балаклії та Харкова.

Також була загроза для Запоріжжя та Павлограда.

Вже зранку ворог ударив КАБами по об’єкту промислової інфраструктури у Запорізькій області.

Після 6 ранку під ворожою атакою перебуває Харків.

Отже, війська РФ вчергове демонструють ігнорування домовленостей щодо перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

