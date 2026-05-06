УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4924 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
1 168 13

Вибухи на Запоріжжі: рашисти вдарили КАБами по об’єкту промислової інфраструктури

Обстріли КАБами

Зранку 6 травня 2026 року ворог атакував керованими авіабомбами обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також в ОВА повідомляли про вибухи на Запоріжжі.

Перші деталі

За його словами, минулося без постраждалих.

Більше інформації щодо цієї ворожої атаки не відомо.

Також читайте: У Запоріжжі 6 травня оголосили День жалоби після російського удару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.

Автор: 

обстріл (33815) Запорізька область (4847) КАБ (535)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Коли вже я прочитаю таке про Москву чи хоча б про Курськ ?
показати весь коментар
06.05.2026 06:33 Відповісти
+4
Ну шо ж "найвеличніший" дав привід варварам знищувати Україну в одностороньому порядку відповіді по рашиських чортах не буде, адже горе президент оголосив 6-7 травня перемиря ,саме в той час коли рашиське ППО послаблене все перекинуто на захист москви .
показати весь коментар
06.05.2026 06:43 Відповісти
+3
росія очікувано відкинула наше перемир'я. Ну, тепер хід за бубачкой.
показати весь коментар
06.05.2026 06:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже я прочитаю таке про Москву чи хоча б про Курськ ?
показати весь коментар
06.05.2026 06:33 Відповісти
А ну так, я памʼятаю «руки які нічого не крали», та про «маленьку хатинку в Швейцарії». Це ж все вони, кляті жиди їх змусили то робити.
показати весь коментар
06.05.2026 08:09 Відповісти
Якби ідійоти73% не наклали купу "чогось" 21 квітня 2019 року, то пан з Польщі взагалі б нічого такого не читав , що він читає з 24 лютого 2022 року!
показати весь коментар
06.05.2026 06:55 Відповісти
А що би читав «пан з Польщі» ?
Про відкриття червогої фабрики Рошен і початок випуску цукерок «Росія широкая душа» ?
показати весь коментар
06.05.2026 08:07 Відповісти
Та хіба відкриття нових фабрик РОШЕН то є для "пана з Польщі" значно гірше , ніж відкриття нових військових цвинтарів?!

Що в "пана з Польщі" з його макітрою коїться ?!
показати весь коментар
06.05.2026 11:26 Відповісти
Ну так, якби Україна капітульовала б ще в 2014 то все було би гаразд, ніяких цвинтарів а зараз святкували б на Хрещатику 9 травня разом з кацапами.
показати весь коментар
06.05.2026 11:31 Відповісти
А що пан так хвилюється ... з мирної Польщі, члена ЄС та НАТО?
показати весь коментар
06.05.2026 12:08 Відповісти
Я хвилююсь тому що я українець. А ти з якою метою цікавишся ?
показати весь коментар
06.05.2026 15:03 Відповісти
росія очікувано відкинула наше перемир'я. Ну, тепер хід за бубачкой.
показати весь коментар
06.05.2026 06:34 Відповісти
Ага, буде хід ... поїде з Єревану ще до якоїсь теплої мирної країни!
показати весь коментар
06.05.2026 06:56 Відповісти
Що з "підор-парадом" - ось в чому питання? І взагалі з бавовной на росії у ці два дні?
показати весь коментар
06.05.2026 07:04 Відповісти
Ну шо ж "найвеличніший" дав привід варварам знищувати Україну в одностороньому порядку відповіді по рашиських чортах не буде, адже горе президент оголосив 6-7 травня перемиря ,саме в той час коли рашиське ППО послаблене все перекинуто на захист москви .
показати весь коментар
06.05.2026 06:43 Відповісти
 
 