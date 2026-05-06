Вибухи на Запоріжжі: рашисти вдарили КАБами по об’єкту промислової інфраструктури

Зранку 6 травня 2026 року ворог атакував керованими авіабомбами обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Також в ОВА повідомляли про вибухи на Запоріжжі.

Перші деталі

За його словами, минулося без постраждалих.

Більше інформації щодо цієї ворожої атаки не відомо.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.