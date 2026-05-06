1 171 13

Взрывы на Запорожье: рашисты нанесли удар КАБами по объекту промышленной инфраструктуры

Обстрелы КАБами

Утром 6 мая 2026 года враг нанес удар управляемыми авиабомбами по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Также в ОВА сообщали о взрывах на Запорожье.

Первые подробности

По его словам, обошлось без пострадавших.

Более подробной информации об этой вражеской атаке нет.

Читайте также: В Запорожье 6 мая объявили День траура после российского удара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье, известно о 12 погибших.

обстрел Запорожская область КАБ
Топ комментарии
+4
Коли вже я прочитаю таке про Москву чи хоча б про Курськ ?
06.05.2026 06:33 Ответить
+4
Ну шо ж "найвеличніший" дав привід варварам знищувати Україну в одностороньому порядку відповіді по рашиських чортах не буде, адже горе президент оголосив 6-7 травня перемиря ,саме в той час коли рашиське ППО послаблене все перекинуто на захист москви .
06.05.2026 06:43 Ответить
+3
росія очікувано відкинула наше перемир'я. Ну, тепер хід за бубачкой.
06.05.2026 06:34 Ответить
А ну так, я памʼятаю «руки які нічого не крали», та про «маленьку хатинку в Швейцарії». Це ж все вони, кляті жиди їх змусили то робити.
06.05.2026 08:09 Ответить
Якби ідійоти73% не наклали купу "чогось" 21 квітня 2019 року, то пан з Польщі взагалі б нічого такого не читав , що він читає з 24 лютого 2022 року!
06.05.2026 06:55 Ответить
А що би читав «пан з Польщі» ?
Про відкриття червогої фабрики Рошен і початок випуску цукерок «Росія широкая душа» ?
06.05.2026 08:07 Ответить
Та хіба відкриття нових фабрик РОШЕН то є для "пана з Польщі" значно гірше , ніж відкриття нових військових цвинтарів?!

Що в "пана з Польщі" з його макітрою коїться ?!
06.05.2026 11:26 Ответить
Ну так, якби Україна капітульовала б ще в 2014 то все було би гаразд, ніяких цвинтарів а зараз святкували б на Хрещатику 9 травня разом з кацапами.
06.05.2026 11:31 Ответить
А що пан так хвилюється ... з мирної Польщі, члена ЄС та НАТО?
06.05.2026 12:08 Ответить
Я хвилююсь тому що я українець. А ти з якою метою цікавишся ?
06.05.2026 15:03 Ответить
Ага, буде хід ... поїде з Єревану ще до якоїсь теплої мирної країни!
06.05.2026 06:56 Ответить
Що з "підор-парадом" - ось в чому питання? І взагалі з бавовной на росії у ці два дні?
06.05.2026 07:04 Ответить
