Взрывы на Запорожье: рашисты нанесли удар КАБами по объекту промышленной инфраструктуры

Утром 6 мая 2026 года враг нанес удар управляемыми авиабомбами по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также в ОВА сообщали о взрывах на Запорожье.

Первые подробности

По его словам, обошлось без пострадавших.

Более подробной информации об этой вражеской атаке нет.

Читайте также: В Запорожье 6 мая объявили День траура после российского удара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье, известно о 12 погибших.