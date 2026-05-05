РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье: уже 12 погибших. ВИДЕО (обновлено)

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами КАБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Власти предупредили об угрозе применения КАБ.

Впоследствии в городе раздались взрывы. Над городом поднимался дым, отметил глава ОВА Федоров.

Позже он добавил, что российские оккупанты атаковали КАБами несколько предприятий Запорожья.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте атаки горят автомобили, магазин и предприятие. Повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

В результате удара РФ пострадали 6 человек.

Впоследствии Нацполиция уточнила, что россияне нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по жилому району областного центра. Били по объекту инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомойке.

Когда полицейские, спасатели и медицинские службы начали оказывать экстренную помощь раненым, оккупанты коварно направили на место обстрела ударные дроны.

В 18:59 ГСЧС сообщила о 9 погибших вследствие авиаудара по Запорожью. По данным спасателей, два человека ранены.

Пострадавший, деблокированный из-под завалов, скончался в больнице.

Работники ГСЧС ликвидировали все очаги пожаров на местах попадания, психологи оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека.

На местах происшествия работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Впоследствии глава областной военной администрации Иван Федоров повідомив, что количество погибших вследствие авиаудара по Запорожье выросло до 12 человек.

"К сожалению, количество погибших из-за вражеской атаки возросло. Россияне оборвали жизнь 12 человек", - написал он в телеграме.

Помощь пострадавшим оказывают парамедики полиции, также на местах работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие соответствующие службы.