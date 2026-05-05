РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье: уже 12 погибших. ВИДЕО (обновлено)
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами КАБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Власти предупредили об угрозе применения КАБ.
Впоследствии в городе раздались взрывы. Над городом поднимался дым, отметил глава ОВА Федоров.
Позже он добавил, что российские оккупанты атаковали КАБами несколько предприятий Запорожья.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте атаки горят автомобили, магазин и предприятие. Повреждены жилые дома, СТО и автомойка.
В результате удара РФ пострадали 6 человек.
Впоследствии Нацполиция уточнила, что россияне нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по жилому району областного центра. Били по объекту инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомойке.
Когда полицейские, спасатели и медицинские службы начали оказывать экстренную помощь раненым, оккупанты коварно направили на место обстрела ударные дроны.
В 18:59 ГСЧС сообщила о 9 погибших вследствие авиаудара по Запорожью. По данным спасателей, два человека ранены.
Пострадавший, деблокированный из-под завалов, скончался в больнице.
Работники ГСЧС ликвидировали все очаги пожаров на местах попадания, психологи оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека.
На местах происшествия работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Впоследствии глава областной военной администрации Иван Федоров повідомив, что количество погибших вследствие авиаудара по Запорожье выросло до 12 человек.
"К сожалению, количество погибших из-за вражеской атаки возросло. Россияне оборвали жизнь 12 человек", - написал он в телеграме.
Помощь пострадавшим оказывают парамедики полиции, также на местах работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие соответствующие службы.
А що робити з ЦАРЕМ, який сьогодні підігнав Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня ... щоб Путло не хвилювалось у себе в Мацкві 8 та 9 травня?
П.С. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх» - Матвія 7:16-20
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Не буде ніякого перемир'я, як і ударів у відповідь по червоній площі та Кремлю.
Маю 100% що завтра він не слова про це не скаже, і день жалоби не об'являть.