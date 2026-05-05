РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье: уже 12 погибших. ВИДЕО (обновлено)

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами КАБ.

Власти предупредили об угрозе применения КАБ.

Впоследствии в городе раздались взрывы. Над городом поднимался дым, отметил глава ОВА Федоров.

Позже он добавил, что российские оккупанты атаковали КАБами несколько предприятий Запорожья. 

Информация о пострадавших уточняется.

На месте атаки горят автомобили, магазин и предприятие. Повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

В результате удара РФ пострадали 6 человек.

Обновлено

Впоследствии Нацполиция уточнила, что россияне нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по жилому району областного центра. Били по объекту инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомойке.

Когда полицейские, спасатели и медицинские службы начали оказывать экстренную помощь раненым, оккупанты коварно направили на место обстрела ударные дроны.

Обновлено

В 18:59 ГСЧС сообщила о 9 погибших вследствие авиаудара по Запорожью. По данным спасателей, два человека ранены.

Пострадавший, деблокированный из-под завалов, скончался в больнице.

Работники ГСЧС ликвидировали все очаги пожаров на местах попадания, психологи оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека.

На местах происшествия работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обновлено

Впоследствии глава областной военной администрации Иван Федоров повідомив, что количество погибших вследствие авиаудара по Запорожье выросло до 12 человек.

"К сожалению, количество погибших из-за вражеской атаки возросло. Россияне оборвали жизнь 12 человек", - написал он в телеграме.

Помощь пострадавшим оказывают парамедики полиции, также на местах работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие соответствующие службы.

І після цього дати Ху'йлу безперешкодно провести парад побєдобєсія в моцкві? Це буде харчок на могили загиблих від Зелі.
05.05.2026 19:34 Ответить
Країни Затоки потерпаюпають! Всі немногочісленниє думки Зелемського там. на Бліжнем Востоке!
05.05.2026 18:43 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
05.05.2026 18:44 Ответить
Там бабло і відволікуха для наріда
показать весь комментарий
05.05.2026 22:14 Ответить
Ще там Ізраіль, де купа друзів.
06.05.2026 07:35 Ответить
Звісно, що мацковитам тільки в ПЕКЛО!

А що робити з ЦАРЕМ, який сьогодні підігнав Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня ... щоб Путло не хвилювалось у себе в Мацкві 8 та 9 травня?
05.05.2026 20:23 Ответить
Земля пухом загиблим, а пораненим одужання та сили, пережити цей жах.
05.05.2026 19:32 Ответить
Тю.На людей ложив,на могили срав.Ви тільки можливий харчок помітили,кмітливий
05.05.2026 19:49 Ответить
Пан такий дивний! А коли 10 років тому ВОНО в Юрмалі радісно називало Неньку порнодівкою з німецьких дорослих фільмів - це ВОНО так повагу українцям висловлювало?!
05.05.2026 20:26 Ответить
Не просто так Осел Апокаліпсису зустрічались з Патрушевим в Омані. Схоже Оманський та його шеф Прутін зацікавлені в знищенні Українського народу та України.
05.05.2026 21:08 Ответить
Не думаю що Зеля з рашистами таке обговорював. Скоріше в Україні є свої пацюки які тиснуть на Зелю щоб йшов на всі умови Ху'йла бо їм вже нетерпиться відновити відносини і бізнес з московськими людоїдами
05.05.2026 21:59 Ответить
Не знаю що вони там обговорювали але бачу результат і дії Оманського та Путлера.
П.С. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх» - Матвія 7:16-20
05.05.2026 23:09 Ответить
Зєлєнський - каталізатор інтенсивніших кацапських бомбардувань..
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
05.05.2026 19:38 Ответить
05.05.2026 19:47 Ответить
Та що ви творити рашиські варвари ,вас треба тільки знищувати свідомий геноцид ,а президент корчить дурника про якесь перемиря ,не може ніякого перемиря бути з варварим ,путін **** коли ти вже нарешті здохнеш ****. ?
05.05.2026 19:38 Ответить
Взагалі всі це ''перемир'я '' з русофашистами всі вони кров'ю политі. Про яке перемир'я може йти мова якщо рашисти до і після або даже під час ''перемир'я'' наносять маосвані удари по цивільним? Оголосити ''перемир'я'' тільки заради піару, це як в лікарні влаштувати святковий обід в той час коли в палатах помирають важкохворі.
05.05.2026 19:39 Ответить
Портрету прийшла вказівка від куйла,портрет її виконав.Якй нах піар?Просто обісрався Вова
05.05.2026 19:54 Ответить
На 9 травня плєшива ****,оте ***** повинне бути розмазаним по кремлівській стіні.
05.05.2026 19:40 Ответить
яке на хєр перемир'я? думай-ти.
05.05.2026 19:46 Ответить
05.05.2026 19:48 Ответить
Наслідки війни з нафтобазами замість військових аеродромів і повної імпотенції нашої ППО
05.05.2026 19:55 Ответить
Сирійський сценарій РФ безкарно кабами знищуватиме наші міста-укріплення, а ми відступатимемо... поки нам не дадуть зброї, щоб знищувати носії... але її нам ніхто давати не збирається...
05.05.2026 20:00 Ответить
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
05.05.2026 20:02 Ответить
ЄС має великий прой* б у своєї політиці ,по перше ,не прийняли Україну вчасно при Пороху до ЄС ,по друге привели до влади банду слуг ,зеленського 🤡мафіозі ...таким чином , гаряча фаза біля кордонів ЄС дуже близько ,тим більше ,шо китай не приховує своїх інтересів ,а США вичікують геополітичного дерібану на трьох + племя буде де розселити ...нах...й українці світу потрібні ?!! Їм сер* ть на голову і розмазуютьа вони по приколу пожити хочуть ....
05.05.2026 20:10 Ответить
Це спроба перемир'я ,оголошеного нашим?((((
05.05.2026 20:12 Ответить
Йому показують його місце.
Не буде ніякого перемир'я, як і ударів у відповідь по червоній площі та Кремлю.
05.05.2026 21:57 Ответить
Якраз цього я й боюсь,що вся та бравада що ми йому(Що ви йому?Морду би йому набити.Морду ми завжди встигнемо йому пощупати.Нічого не нагадує?Тому найгірший сценарій це розповіді про карти,а карт нема, і ***** спокійно проведе парад,нехай не пишно,без літаків та танків,але "ми з вами ,кіса, чужиє на етам празнікє жизні"((
05.05.2026 22:06 Ответить
захисту нема ні від дронів ні від кабів, лише гандон ігнат кожного дня з кислою рожею руками розводить.
05.05.2026 20:46 Ответить
От вам і перемір'я... Підари рашистські горіти вам в пеклі.
05.05.2026 20:57 Ответить
ЗЕ лох і терпіло , немає стратегії немає самостійних рішень дипломатії , більше некуй сказати...
05.05.2026 21:13 Ответить
The- перемирря
05.05.2026 21:55 Ответить
12 написали. А натомість може бути набагато більше. І що ви думаєте що Зеленський зверне на це увагу? Плював він на всіх. Війна воююється-бабло малюється.
Маю 100% що завтра він не слова про це не скаже, і день жалоби не об'являть.
05.05.2026 22:02 Ответить
Як це можливо??? Як КАБи могли долетiти до Запорiжжя? Це звiдки вони скидувались, з Орiхова? Як орковi лiтаки могли пiдходити достатньо близько до мiста?
05.05.2026 22:44 Ответить
Кілометри скорочуються, відсутьність власної системи ППО-ПРО - він жеж і зупинив всі ракетні програми. Він то вовочка, з плівок міндіча.
05.05.2026 22:49 Ответить
А гнида був у Вірменії. Сьогодні у Бахрейні. Цензор скоро виложить відосік з гнівними пред'явами шо ми ж хотіли перемир'я, а тут таке. Господи, де справедливість - чому віе ще живий.
05.05.2026 22:48 Ответить
Там дебіли з картонками проти якогось закону,не проти Вови.Ця країна приречена
05.05.2026 23:04 Ответить
москву треба роздовбати зараз , саме їх кроваву площу , най попєдобесіє на руїнах проводять .
06.05.2026 09:16 Ответить
 
 