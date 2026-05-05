Трое работников "Нафтогаза" погибли в результате ударов РФ по Харьковщине и Полтавщине

В результате российской атаки на Полтавщину и Харьковщину погибли трое работников "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"Они были газовиками, работавшими, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры, чтобы сохранить тепло и газ для страны. Сегодня ночью они погибли от российского удара - после отбоя тревоги, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки вместе с ГСЧС Украины", - отметили в компании.

Козин Александр Валерьевич, 49 лет. Начальник технологического цеха стабилизации конденсата. Александр неоднократно участвовал в ликвидации предыдущих ударов. За мужество он был награжден орденом "За заслуги" III степени от Президента Украины.

Мусиенко Юрий Николаевич, 49 лет. Машинист технологических насосов технологического цеха стабилизации конденсата.



Дуб Михаил Анатольевич, 47 лет. Сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти.

Еще 12 работников получили ранения в результате российского удара.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.

Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

