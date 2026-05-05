Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Трое работников "Нафтогаза" погибли в результате ударов РФ по Харьковщине и Полтавщине

В результате российской атаки на Полтавщину и Харьковщину погибли трое работников "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Они были газовиками, работавшими, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры, чтобы сохранить тепло и газ для страны. Сегодня ночью они погибли от российского удара - после отбоя тревоги, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки вместе с ГСЧС Украины", - отметили в компании.

Козин Александр Валерьевич, 49 лет. Начальник технологического цеха стабилизации конденсата. Александр неоднократно участвовал в ликвидации предыдущих ударов. За мужество он был награжден орденом "За заслуги" III степени от Президента Украины.

Мусиенко Юрий Николаевич, 49 лет. Машинист технологических насосов технологического цеха стабилизации конденсата.

Дуб Михаил Анатольевич, 47 лет. Сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти.

Еще 12 работников получили ранения в результате российского удара.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
  • Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Царство небесне і вічная пам'ять .
05.05.2026 14:39 Ответить
В.о. начальника СБУ Хмара, скажи, чому скажений Пуйло ще живий? Це твоя вина, що він живий, значить, ти вкрай погано виконуєш свої обов'язки.
05.05.2026 15:09 Ответить
Світла памʼять нашим працівникам , які сумлінно виконували своі обовʼяки 😪😪😪
05.05.2026 15:51 Ответить
😪😪😪
05.05.2026 16:52 Ответить
Не на Харківщині, а на Полтавщині.
05.05.2026 19:55 Ответить
Вчера днем в Мерефе, Харьковск обл на улицах и в транспорте погибло 7 чел жителей и несколько десятков ранены по разному, да почти не прошло по новостям. Пока не усвоим что надо сразу же так же отвечать и даже именно по жилмассивам рахи, они просто оскотинели от безнаказанности! Или они перебьют население к осени окончательно! Или садимся за стол переговоров. Пора реально вслух это говорить и конечно делать. Третьего здесь нет.
05.05.2026 20:56 Ответить
 
 