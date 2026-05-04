Россияне за сутки атаковали пять объектов "Нафтогаза" в Сумской и Харьковской областях
За прошедшие сутки российские войска атаковали пять инфраструктурных объектов "Группы Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары.
"Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Минимизация последствий
Сообщается, что специалисты ГСЧС и "Группы Нафтогаз" работают на местах и принимают все необходимые меры для минимизации последствий вражеских ударов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І🤔🤔🤔