Россияне за сутки атаковали пять объектов "Нафтогаза" в Сумской и Харьковской областях

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять инфраструктурных объектов "Группы Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары.

"Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Минимизация последствий

Сообщается, что специалисты ГСЧС и "Группы Нафтогаз" работают на местах и принимают все необходимые меры для минимизации последствий вражеских ударов.

