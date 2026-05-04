Росіяни за добу атакували п’ять об’єктів "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині
Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів "Групи Нафтогаз у Сумській та Харківській областях.
Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі.
"Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає", — розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Мінімізації наслідків
Повідомляється, що фахівці ДСНС та "Групи Нафтогаз" працюють на місцях та вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І🤔🤔🤔