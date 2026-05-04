Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Росіяни за добу атакували п’ять об’єктів "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині

Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів "Групи Нафтогаз у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі.

"Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає", — розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Мінімізації наслідків

Повідомляється, що фахівці ДСНС та "Групи Нафтогаз" працюють на місцях та вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

